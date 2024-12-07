Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android beta sürümünde kullanıcıların iletişim deneyimini zenginleştirecek yeni bir mesaj hatırlatma bildirimi özelliği üzerinde çalışıyor. Bu günceleme, kullanıcılara önemli mesajları kaçırmamalarını sağlayacak akıllı bir bildirim sistemi sunacak.

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WhatsApp'tan yeni mesaj hatırlatma bildirimleri

WhatsApp'ın geliştirdiği yeni özellik, kullanıcıların en sık iletişimde bulunduğu kişilerden gelen okunmamış mesajlar için otomatik hatırlatıcılar oluşturacak. Uygulama, kullanıcıların sürekli uygulamayı kontrol etmek zorunda kalmadan kritik mesajlardan haberdar olmalarını amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Test aşamasındaki geçmiş versiyonlarda yalnızca durum güncellemeleri için sınırlı olan hatırlatma sistemi, artık daha kapsamlı bir şekilde çalışacak. WhatsApp'ın dahili algoritması, kullanıcıların çok fazla etkileşimde bulunduğu kişileri belirleyerek, onlardan gelen okunmamış mesajlar için öncelikli bildirimler oluşturacak.

Yeni bildirim sistemi, kullanıcıların iletişim alışkanlıklarını dikkate alarak çalışacak. Eğer bir kullanıcı düzenli olarak belirli bir kişiyle sohbet ediyorsa ve o kişiden gelen bir mesajı henüz okumadıysa, WhatsApp otomatik olarak bir hatırlatma gönderecek. Bu sayede önemli mesajların gözden kaçması önlenecek.

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WhatsApp, mesaj hatırlatma özelliğini test ediyor