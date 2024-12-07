WhatsApp, mesaj hatırlatma özelliğini test ediyor

WhatsApp'tan yeni mesaj hatırlatma bildirimleri
WhatsApp'ın geliştirdiği yeni özellik, kullanıcıların en sık iletişimde bulunduğu kişilerden gelen okunmamış mesajlar için otomatik hatırlatıcılar oluşturacak. Uygulama, kullanıcıların sürekli uygulamayı kontrol etmek zorunda kalmadan kritik mesajlardan haberdar olmalarını amaçlıyor.
Yeni bildirim sistemi, kullanıcıların iletişim alışkanlıklarını dikkate alarak çalışacak. Eğer bir kullanıcı düzenli olarak belirli bir kişiyle sohbet ediyorsa ve o kişiden gelen bir mesajı henüz okumadıysa, WhatsApp otomatik olarak bir hatırlatma gönderecek. Bu sayede önemli mesajların gözden kaçması önlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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