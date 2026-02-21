WhatsApp mesajlara spoiler özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kısa mesajlar için spoiler özelliği üzerinde çalışıyor. Test aşamasındaki yeni özellikle birlikte kullanıcılar, yakında mesajlarını spoiler olarak işaretleyebilecek. Bu sayede gönderilen içerik alıcının ekranında doğrudan görünmek yerine gizlenmiş şekilde sunulacak. Henüz genel beta testine açılmadığı belirtilirken, hem iOS hem de Android tarafında test sinyallerinin görülmesi de dikkat çekiyor.

Spoiler biçimlendirme nasıl çalışacak?

Söz konusu spoiler özelliği, WhatsApp’ın mevcut metin biçimlendirme araçlarına entegre edilecek. Halihazırda kullanıcılar kalın, italik veya üstü çizili metin seçeneklerini belirli semboller aracılığıyla uygulayabiliyor. Yeni özellik de benzer bir mantıkla çalışacak ve biçimlendirme menüsünde ayrı bir seçenek olarak yer alacak. Seçildiğinde ilgili metin, alıcı tarafında gri bir çubukla kaplanacak ve içeriğin görüntülenebilmesi için kullanıcının ekrana dokunması gerekecek. Bu yapı, özellikle dizi, film ya da oyun gibi içeriklere dair sürpriz bilgilerin istemeden paylaşılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Google Play 2025’te 1,75 milyon zararlı uygulamayı engelledi 17 sa. önce eklendi

Teknik açıdan bakıldığında sistem, yalnızca görsel bir gizleme katmanı eklemekle kalmayacak; aynı zamanda belirli bir sözdizimi desteği de sunacak. Rapora göre kullanıcılar, gizlemek istedikleri kelime ya da cümlenin başına ve sonuna çift dikey çizgi ekleyerek içeriği spoiler formatına dönüştürebilecek. Bu yöntem, uygulama içindeki açılır biçimlendirme menüsünü kullanmadan hızlıca işlem yapma imkânı tanıyacak.

Özelliğin mevcut geliştirme süreci yalnızca metin mesajlarını kapsıyor gibi görünüyor. Spoiler biçimlendirmesinin görseller gibi diğer mesaj türleriyle uyumlu olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu durum, özelliğin ilk etapta sınırlı bir kapsamla sunulabileceğine işaret ediyor. Özellikle medya dosyalarının gizlenmesi, metin tabanlı bir katmandan daha karmaşık bir teknik entegrasyon gerektirebilir. Görsellerde ön izleme mekanizmasının devre dışı bırakılması ya da bulanıklaştırma gibi alternatif yöntemler gündeme gelebilir, ancak şu aşamada bu konuda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp mesajlara spoiler özelliği geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: