Google Play 2025’te 1,75 milyon zararlı uygulamayı engelledi

Tam Boyutta Gör Google, 2025 yılı boyunca Google Play platformunda politikaları ihlal eden 1,75 milyon kötü amaçlı uygulamanın yayınlanmasını yapay zeka destekli sistemlerle engellediğini açıkladı. Şirket ayrıca 80.000 geliştirici hesabını yasakladı. 160 milyon spam değerlendirmeyi durdurdu ve 255.000 uygulamanın hassas kullanıcı verilerine aşırı erişimini bloke etti. Bu rakamlar, 2024’te engellenen 2,36 milyon uygulamaya kıyasla daha düşük görünse de şirket, düşüşün güvenlik katmanlarının caydırıcılığı artırmasından kaynaklandığını belirtiyor.

1,75 milyon uygulama yapay zeka ile nasıl engellendi?

Google’ın paylaştığı bilgilere göre artık Google Play’e yüklenen her uygulama 10.000’den fazla güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Bu kontroller yalnızca uygulama mağazaya eklenmeden önce değil, yayınlandıktan sonra da devam ediyor. Amaç yalnızca zararlı yazılımı yakalamak değil, potansiyel tehditleri daha baştan caydırmak.

Şirket, en yeni üretken yapay zekâ modellerinin insan inceleyicilere kötü amaçlı kalıpları daha hızlı tespit etme konusunda yardımcı olduğunu vurguluyor. Bu modeller, uygulama kodundaki şüpheli davranışları ve alışılmadık veri erişim taleplerini analiz ederek riskli örüntüleri ön plana çıkarıyor. 2024’te 2,36 milyon uygulamanın engellenmiş olması, sistemin yoğun bir tehdit ortamında çalıştığını gösterirken; 2025’teki 1,75 milyonluk sayı, şirketin ifadesine göre kötü niyetli aktörlerin mağazaya uygulama yükleme girişimlerinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.

Kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir diğer başlık ise değerlendirme sistemi oldu. Google, 160 milyon spam yorumu engelleyerek inceleme bombardımanına maruz kalan uygulamalarda ortalama 0,5 yıldızlık puan düşüşünün önüne geçtiğini açıkladı. Uygulama mağazalarında puan ortalamasının, kullanıcıların indirme kararını etkileyen temel kriterlerden biri olduğu düşünüldüğünde bu müdahale yalnızca geliştiriciler için değil kullanıcı güveni açısından da kritik önem taşıyor. Yapay zekâ burada da devreye girerek organize spam kampanyalarını ve koordineli düşük puan verme girişimlerini tespit ediyor.

Veri gizliliği tarafında ise 255.000 uygulamanın hassas kullanıcı verilerine aşırı erişimi engellendi. Bir önceki yıl bu sayının 1,3 milyon olması dikkat çekici bir gerilemeye işaret ediyor. Ayrıca cihaz tarafındaki savunmalar da genişletilmiş durumda. Android’in yerleşik güvenlik katmanı olan Google Play Protect ise 27 milyondan fazla yeni kötü amaçlı uygulamayı tespit ederek kullanıcıları uyardı veya uygulamaların çalışmasını engelledi. Geliştirilmiş sahtekârlık koruması 185 pazarda 2,8 milyar Android cihazı kapsıyor. Ayrıca 266 milyon riskli yan yükleme kurulum girişiminin engellendiği belirtiliyor. Yan yükleme, uygulamaların resmi mağaza dışından yüklenmesi anlamına geliyor ve çoğu zaman ek güvenlik riskleri barındırıyor. Bu rakamlar, yalnızca mağaza içi değil mağaza dışı tehditlere karşı da aktif bir izleme mekanizmasının devrede olduğunu ortaya koyuyor.

