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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, yeni bir kişi senkronizasyon özelliği test ediyor

    WhatsApp, birden fazla hesap kullanan kullanıcıların daha çok tercih edeceği yeni bir özelliği test ediyor. İşte kişi senkronizasyonunu yönetmenize izin verecek yeni özelliğin detayları:
    WhatsApp, yeni bir kişi senkronizasyon özelliği test ediyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye kaldığı yerden devam ediyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse uygulama, şimdilerde birden fazla hesap ve bağlı cihaz arasında kişileri senkronize etmeyi yönetmek için yeni bir özelliği test ediyor.

    WhatsApp, iş ve kişisel yaşam için ayrı hesap kullanan kullanıcıları sevindirecek yeni bir özellik test ediyor

    WhatsApp geçtiğimiz yıl aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabı için destek sunmuştu. WABetaInfo tarafından fark edilen yeni özellik sayesinde ise kullanıcılar, adres defteri kişilerinin her hesap için telefonla nasıl senkronize edileceğini yönetebilir. Çünkü WhatsApp, yakında kişi senkronizasyonunu yönetmenize izin verecek yeni bir özellik test ediyor.

    WhatsApp, yeni bir kişi senkronizasyon özelliği test ediyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere Android için en son WhatsApp beta 2.24.18.14 güncellemesi ile artık kullanıcılar, kişilerin her hesap için nasıl senkronize edileceğini bağımsız olarak kontrol edebilecekler. Örneğin, kullanıcılar birincil hesaplarından ayrı tutmayı tercih ederlerse ikinci hesapları için kişi senkronizasyonunu devre dışı bırakmayı seçebilirler. Bu test aşamasındaki yeni özellik, iş ve kişisel yaşam için ayrı WhatsApp hesapları kullanan kullanıcılar için oldukça faydalı olacaktır.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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