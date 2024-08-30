Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye kaldığı yerden devam ediyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse uygulama, şimdilerde birden fazla hesap ve bağlı cihaz arasında kişileri senkronize etmeyi yönetmek için yeni bir özelliği test ediyor.

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WhatsApp, iş ve kişisel yaşam için ayrı hesap kullanan kullanıcıları sevindirecek yeni bir özellik test ediyor

WhatsApp geçtiğimiz yıl aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabı için destek sunmuştu. WABetaInfo tarafından fark edilen yeni özellik sayesinde ise kullanıcılar, adres defteri kişilerinin her hesap için telefonla nasıl senkronize edileceğini yönetebilir. Çünkü WhatsApp, yakında kişi senkronizasyonunu yönetmenize izin verecek yeni bir özellik test ediyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere Android için en son WhatsApp beta 2.24.18.14 güncellemesi ile artık kullanıcılar, kişilerin her hesap için nasıl senkronize edileceğini bağımsız olarak kontrol edebilecekler. Örneğin, kullanıcılar birincil hesaplarından ayrı tutmayı tercih ederlerse ikinci hesapları için kişi senkronizasyonunu devre dışı bırakmayı seçebilirler. Bu test aşamasındaki yeni özellik, iş ve kişisel yaşam için ayrı WhatsApp hesapları kullanan kullanıcılar için oldukça faydalı olacaktır.

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WhatsApp, yeni bir kişi senkronizasyon özelliği test ediyor