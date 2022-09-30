WhatsApp Aero nedir, özellikleri neler?

WhatsApp Aero nedir, özellikleri nelerdir, neden WhatsApp uygulamasına tercih ediliyor? gibi WA Aero hakkında aklınıza takılan birçok sorunun yanıtını bu yazımızda bulacaksınız. Aero WhatsApp APK indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce, çok ilgi gören hileli ya da modlu WhatsApp nedir? bundan bahsedelim.

Modlu WhatsApp nedir ❓ Tam Boyutta Gör Modlu WhatsApp ifadesinde geçen mod, aslında modified kelimesinin kısaltması. WhatsApp modları, hemen herkesin telefonunda yüklü orijinal WhatsApp Messenger’ın değiştirilmiş bir sürümü diyebiliriz. Play Store’da yer almayan, APK olarak Android telefonlara yüklenebilen hileli WhatsApp uygulamaları, görünüm olarak WhatsApp’tan farksız ancak çok daha fazla özelleştirme ve başka özellikler sunuyorlar. Peki, hileli Whatsapplar neden indiriliyor? WhatsApp modlarını kullanmanın en büyük avantajı, daha iyi kontrol edilebilirlik ve daha iyi sohbet deneyimi için sunduğu ekstra özellikler. Kişilerinizin durum videolarını indirme, büyük boyutlu dosya ve belgeleri gönderme, WhatsApp gruplarına çok daha fazla kişi ekleme gibi WhatsApp’ın orijinalinde sürümünde olmayan özellikleri sunuyorlar. WhatsApp’ın tüm kısıtlamalarını kaldıran uygulamalardan biri de WhatsApp Aero. WA Aero gibi birçok WhatsApp alternatifi var. İşte en iyi modlu WhatsApp uygulamaları: En iyi WhatsApp modları 👇🏻 Tam Boyutta Gör WhatsApp Plus (WP Plus)

WhatsApp Aero Hazar (WA Aero)

GBWhatsApp

YoWhatsApp (YoWA)

Fouad WhatsApp

OGWhatsApp Modlu WhatsApplar nasıl yüklenir 📲 En sevdiğiniz WhatsApp modunu yüklemek için telefonunuza root atmanız gerekmiyor. Yalnızca telefonunuzun gereken minimum Android sürümünü çalıştırdığından emin olun ve uygulamanın çalışması için gerekli izinleri verin. Modlu WhatsApplar Play Store’da yer almıyor, APK olarak indirilebiliyor. Ancak yükleme adımları çok basit ve tüm modlar aynı şekilde yükleniyor. Yukarıda listelenen modlu WhatsApplar arasından beğendiğiniz uygulamayı indirin. Ayarlar uygulamasını açın. Güvenlik altında Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini bulun. Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaların yüklenmesine izin ver seçeneğini açın. WhatsApp modu yüklenmeye hazır. Örneğin; WhatsApp Aero APK dosyasını açın ve “Yükle” seçeneğiyle cihazınıza kurun.

WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler? 1 ay önce eklendi

WhatsApp Aero nedir ❓ Tam Boyutta Gör WhatsApp Aero nedir? WA Aero Hazar, kodlamayla ilgilenen Bozkurt Hazzar adında bir Türk geliştiriciye ait WhatsApp modu. FoudMakdadand’ın WhatsApp sürümünün güzelleştirilmiş hali diyebiliriz. Aero WhatsApp olarak da bilinen WhatsApp Aero, geliştirilmesi 2018’den beri devam ediyor, Şubat 2022’de de Android telefon kullanıcılarına sunuldu. Görünüşü tek kelimeyle muhteşem! Arayüz, özellikler, temalar, gizlilik vb. hakkında konuşuyorsak, Aero mod, birçok WhatsApp modundan çok daha iyi. WhatsApp'a en iyi alternatifler arasında gösterilen WA Aero ya da WhatsApp Aero nedir? Binlerce güzel tema, çok yüksek performans ve diğer WhatsApp modlarından daha güvenli tasarlanmış bir WhatsApp modu. Diğer popüler modların özelliklerini içerir. WhatsApp’ın modlanmış başka sürümleri, orijinal uygulamayı kaldırmayı gerektiriyor. Ancak WA Aero Hazar, ikinci bir WhatsApp olarak çalışabiliyor. Aero, ayrıca verilerinizi kendi sunucularında saklamıyor; WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme ile koruma sağlıyor. WhatsApp Aero APK nedir ❓ WhatsApp Aero APK dosyası olarak Android telefonunuza ücretsiz indirip yükleyebileceğiniz WhatsApp modlarından biri. WA Aero APK uygulamasında sohbet arka planına kullanacağınız binlerce tema mevcut, çok hızlı çalışıyor ve APK dosyasını aramakla uğraşmıyorsunuz; kendi sitesinden dilediğiniz bir sürümünü indirebiliyorsunuz. Ayrıca güvenlik konusunda endişeniz olmasın, rahatça kullanabilirsiniz. Performans ve kararlılık açısından çoğundan daha hızlı olan WA Aero Hazar özellikleri ile bakalım neler sunuyor?

WhatsApp Aero özellikleri ℹ️ Tam Boyutta Gör Mavi tik kaldırma

Okundu bilgisi kapatma

Gönderildi işareti kapatma

Online durumu gizleme

Yazıyor kapatma (gizleme)

Otomatik cevap verme

Mesaj planlama

Silinen mesajları geri getirme

Binlerce Aero tema

Sohbet gizleme veya kilitleme

Anti-ban

Fotoğraf ve videoları orijinal kalitede gönderme

Numara kaydetmeden mesaj atma

Ana ekran özelleştirmeleri

Aero widget (WhatsApp’a girmeden çevrimiçi ve çevrimdışı görünme, durum ve ismi görme)

iOS ve Android emojileri, Facebook ve WhatsApp emojileri

Çoklu dil desteği ( Türkçe , İngilizce, İspanyolca, Portekizce)

, İngilizce, İspanyolca, Portekizce) Gönderilen ve gelen videoları, resimleri, GIF’leri gizleme WhatsApp çevrimiçi kapatma 2022 rehberi 2 ay önce eklendi WhatsApp Aero nedir, ne sunuyor da en iyi WhatsApp alternatifleri arasında? Hileli WhatsApp Aero, şimdiye kadar piyasaya sürülen en hızlı WhatsApp modu diyebiliriz. Diğer WhatsApp modları gibi buglarla dolu değil ve daha hızlı; bu, sorunsuz sohbet etmenize, özellikleri daha hızlı kullanmanıza, özelleştirmeleri daha hızlı yapmanıza yardımcı oluyor. WhatsApp Aero, ayrıca Aero Themes Store olarak bilinen bir tema mağazasına sahip. Görünümden bahsetmek gerekirse, WhatsApp Aero Hazar, WhatsApp modları listesinin başında yer alıyor. Harika bir görünüme sahip olmasıyla WhatsApp modlarının tüm özelliklerinden yararlanmanıza yardımcı olan çok güzel bir kullanıcı arayüzüne sahip. WA Aero, sohbet ana sayfanızı dilediğiniz gibi özelleştirmenizi sağlayan harika özelleştirilebilir ana ekran sunuyor. Ayrıca Aero Store’dan indirebileceğiniz 10’dan fazla ana ekran stili bulunuyor. WhatsApp’ta birine mesaj gönderirken beraberinde bir onay işareti görürsünüz. Bazen gri, bazen mavi, bu ne anlama gelir? Gri tik ne demek? derseniz, gri tik işaretini görürseniz mesajınız başarıyla gönderildi ancak henüz alcının telefonuna ulaşmadı demektir. Tik, çift tike dönüşmediyse ya internet bağlantınız iyi değildir ya da engellenmiş olabilirsiniz. Çift gri tik ne demek? derseniz, mesajınız alıcının telefonuna ulaşmış ancak mesajınızı okumamış demektir. Peki, çift mavi tik ne demek? İki mavi tik işareti, mesajın okunduğu anlamına gelir. Ancak, grup sohbetiyse gruptaki herkes mesajı okuyana kadar iki gri tik işareti maviye dönmez. WhatsApp Aero, mavi tik kaldırma, okundu bilgisi kapatma, gönderildi işareti kapatma gibi kullanıcıların orijinal WhatsApp uygulamasında bulamadığı özellikleri sunar.

WhatsApp Aero nasıl indirilir ⬇️ Tam Boyutta Gör WhatsApp Aero nedir? kısmında da belirttiğimiz üzere, WhatsApp Aero Play Store üzerinden indirilemiyor. Whatsapp Aero Hazar APK dosyasını nasıl bulacağım? derseniz, çok aramanıza gerek yok. Resmi WA Aero APK indir linkini geliştiricinin sitesinde bulabilirsiniz. Yine de WhatsApp Aero son sürüm nasıl indirilir? İşte WhatsApp Aero indirme adımları: WhatsApp Aero sitesine gidin. Sayfanın başında “Şimdi İndir” butonunu göreceksiniz. Dil seçimini yaptıktan sonra indir butonuna dokunun. Modern ikonlar mı yoksa klasik ikonlar mı istiyorsunuz? İkon seçiminizi yapın. “İşte bu” butonuna dokunun. com.wa paket adı altındaki mor butona dokunun. Sürüm numarasını görene kadar sayfayı aşağı kaydırın. Aero v9.41 sürümünü indir butonuna dokunun ve bekleyin. WA_AERO_V91_Classic_Hazar - com.wa gibi bir dosya ismi çıkacak. Beni yönlendir butonuna dokunduğunuzda indirme ekranı gelecek. Yeşil WA Aero - WhatsAero indir butonuna dokunun.

WhatsApp Aero nasıl yüklenir 📲 Tam Boyutta Gör WhatsApp Aero yükleme adımları şu şekilde: Öncelikle bilinmeyen kaynaklara izin ver seçeneğini açın. İndirilen dosyayı bulun. (Depolama - İndirmeler - WhatsApp Aero APK) APK dosyasını açın ve yüklemeyi başlatın. Hesap oluşturun. Cep telefonu numaranızı girin ve tek kullanımlık şifre için bekleyin. Tek kullanımlık şifreyi girdiğinizde, verilerinizi geri yükleyebilirsiniz. Aynı telefonda hem WhatsApp Aero’yu hem de WhatsApp’ı kullanabilirsiniz. WA Aero yüklemek için orijinal uygulamayı kaldırmanız gerekmez. WhatsApp Aero nasıl kurulur? iPhone kullanıcıları da çok soruyor. Belirtmek isteriz ki, diğer tüm WhatsApp modları gibi WA Aero da yalnızca Android telefonlara yüklenebiliyor. Yani, WhatsApp Aero iOS sürümü bulunmuyor.

WhatsApp Aero nasıl güncellenir 🔄 Tam Boyutta Gör WhatsApp Aero güncelleme 2022 sürümde de değişmedi ancak adımlarına geçmeden önce bir uyarı; Güncellemek için telefonunuzda yüklü olan WhatsApp Aero uygulamasını kaldırmayın. Yeni güncellemeyi üzerine yükleyin. İkon seçme ekranında modern ikonlar ve klasik ikonlar arasından seçiminizi yapın. Paket adı seçme ekranında mevcut kullandığınız paketi seçin. (Aero Ayrıcalıkları - Hakkında bölümünde paket ismi yazıyor) Paket adını seçtikten sonra, indir butonlarından birini dokunun. (Doğrudan indirme, Mediafire üzerinden indirme gibi seçenekler var) Yüklendiğinde, WhatsApp Aero son sürüm ile gelen özellikleri denemeye başlayabilirsiniz.

WhatsApp Aero güvenilir mi ✅ Tam Boyutta Gör WhatsApp Aero nedir, ne işe yarar? artık biliyorsunuz. Peki, WP Aero güvenli mi? WhatsApp Aero uygulamasının geliştiricisi, %100 güvenli olduğunu söylüyor. Uygulamanın kodlarının herkese açık olduğunu, şifrelenmediğini ve gizlenmediğini belirtiyor. WhatsApp Aero kullananlar da uygulamanın güvenliğini doğruluyor. Android uygulama indirme mağazası Play Store’da yer almamasının nedeni, Google’ın politikaları. Ancak bu, zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Bu mesajlaşma uygulamasını hiçbir sorun yaşamadan Android telefonunuzda kullanabilirsiniz. Son bir hatırlatma; WhatsApp Aero APK dosyasını resmi sitesinden indirdiğiniz sürece yükleme sorunu yaşamazsınız, telefonunuza indirirken veya yüklerken bir hata almanız vb. durumda doğrudan uygulamanın geliştiricisine ulaşıp yardım alabilirsiniz. WhatsApp Aero nedir kısaca söylemek gerekirse; WhatsApp Aero 2022 yılında halâ Android telefon kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen WhatsApp modlarından biri. Hileli WhatsApp Aero, orijinal WhatsApp uygulamasında olmayan ya da yalnızca betada olan birçok özelliği içeriyor. Sahte WhatsApp ile neden bağdaştırılıyor hiçbir fikrimiz yok ancak 2022’de de bulabileceğiniz en hızlı, güvenli modlu WhatsApplardan biri.

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