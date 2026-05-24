WhatsApp, çevrim içi kişileri gösterecek ancak bazıları hariç!

Tam Boyutta Gör Yeni bölüm WhatsApp ayarlarında, kullanıcının profil alanının hemen altında görünecek. Merkez, en üstte favori kişileri, ardından şu anda çevrimiçi olan kişileri ve yakın zamanda aktif olan kişileri gösterecek. WhatsApp'ı aktif olarak kullanan kişilerin yanında yeşil bir nokta çıkacak.

Kişiler merkezi geliyor

Şu anda, birinin çevrimiçi olup olmadığını veya en son ne zaman aktif olduğunu kontrol etmek için tek tek sohbetleri açmak gerekiyor. Yeni özellik, kullanıcıların sohbete girmeden online kişileri anlık görebilmelerini sağlayacak.

Yakında gelecek olan kişiler merkezi, arama çubuğu, elle telefon numarası girişi, QR kod desteği ve favori kişileri yönetme araçları da içerecek. Kullanıcılar, çevrimiçi etkinliğe bağlı kalmak yerine kişileri alfabetik olarak sıralama seçeneğine de sahip olacak.

Çevrim içi ve son görülme durumunu gizleyenler listede çıkmayacak

WhatsApp, mevcut gizlilik ayarlarını koruyacak; çevrimiçi veya son görülme durumlarını gizleyen kullanıcılar yeni kişiler merkezinde görünmeyecek.

Özellik geliştirme aşamasında ve WhatsApp henüz beta test kullanıcıları veya kararlı kullanıcılar için bir yayın takvimi paylaşmadı.

WhatsApp anlık online (çevrimiçi) kişileri gösterecek

