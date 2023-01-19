Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Wikipedia'nın tasarımı 12 yıl sonra ilk kez yenilendi: İşte yeni arayüz

    Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesinden biri olan Wikipedia'nın tasarımı yenilendi. On yıl sonra ilk kez yapılan arayüz güncellemesinin odak noktası kullanılabilirliği iyileştirmek.
    3

    Wikipedia'nın tasarımı 12 yıl sonra ilk kez yenilendi: İşte yeni Tam Boyutta Gör

    Wikimedia Vakfı, çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'nın arayüzünü yenilediğini duyurdu. Kuruluşun da belirttiği gibi bu, on yıldan uzun bir süredir kaynakta yapılan ilk kayda değer tasarım değişikliği olarak kayıtlara geçiyor.

    Makalelerin yeni içindekiler tablosu artık sol sütuna taşındı, sayfa kaydırıldığında bile görüntüleniyor ve görüntülenen bölümü vurguluyor. Dil seçicinin ise makale başlığının hemen sağ tarafında yer aldığını görüyoruz.

    Wikipedia arayüzü artık makalelerde sabit bir satır genişliğine sahip. Önceden ekranın genişliğine göre uyarlanıyordu. Ancak Wikimedia Vakfı, araştırmaların da gösterdiği gibi, metnin genişliğini sınırlamanın daha rahat bir okuma deneyimi sağladığını belirtiyor.

    Arama çubuğu daha belirgin bir konuma taşındı ve makaleleri bulmayı kolaylaştıran geliştirilmiş bir arama deneyimi sunulmaya başlandı. Güncellenen Wikipedia arayüzünde önceki işlevlerin hiçbirinin kaldırılmadığının da altı çiziliyor.

    Wikipedia sayfaları ayda 16 milyar görüntüleme alıyor

    Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesinden biri olan Wikipedia'da yapılan tasarım değişiklikleri çok çarpıcı değil ancak okuyucu kitlesinin büyüklüğü göz önüne alındığında kuruluşun sarsıcı değişiklikler yapmamaya özen gösterdiği ortada.

    Wikipedia'nın 300'den fazla dilde 58 milyondan fazla makale sunduğu ve bunların her ay yaklaşık 16 milyar kez görüntülendiğini hatırlatalım. Yeni masaüstü arayüzü, 18 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Değişiklik Türkiye'ye de yansımış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    faniseyler +139 hardday +89 cocainbar +80 Dalette +74 gun +72 efyavas +67 darkaura +67 Bloodin +63 E_Y_B_H_P_T +62 scientia +57
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    85 Kişi Okuyor (27 Üye, 58 Misafir) 32 Masaüstü 53 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2184 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Wikipedia, vikipedia ve
    5 etiket daha çevrimiçi ansiklopedi tasarım Internet Teknoloji Haberleri Web Siteleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,6b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı329b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız