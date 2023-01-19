Wikipedia'nın tasarımı 12 yıl sonra ilk kez yenilendi: İşte yeni arayüz

Tam Boyutta Gör

Wikimedia Vakfı, çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'nın arayüzünü yenilediğini duyurdu. Kuruluşun da belirttiği gibi bu, on yıldan uzun bir süredir kaynakta yapılan ilk kayda değer tasarım değişikliği olarak kayıtlara geçiyor.

Yeni nesil Windows yapay zekadan güç alacak 2 gün önce eklendi

Makalelerin yeni içindekiler tablosu artık sol sütuna taşındı, sayfa kaydırıldığında bile görüntüleniyor ve görüntülenen bölümü vurguluyor. Dil seçicinin ise makale başlığının hemen sağ tarafında yer aldığını görüyoruz.

Wikipedia arayüzü artık makalelerde sabit bir satır genişliğine sahip. Önceden ekranın genişliğine göre uyarlanıyordu. Ancak Wikimedia Vakfı, araştırmaların da gösterdiği gibi, metnin genişliğini sınırlamanın daha rahat bir okuma deneyimi sağladığını belirtiyor.

Arama çubuğu daha belirgin bir konuma taşındı ve makaleleri bulmayı kolaylaştıran geliştirilmiş bir arama deneyimi sunulmaya başlandı. Güncellenen Wikipedia arayüzünde önceki işlevlerin hiçbirinin kaldırılmadığının da altı çiziliyor.

Wikipedia sayfaları ayda 16 milyar görüntüleme alıyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesinden biri olan Wikipedia'da yapılan tasarım değişiklikleri çok çarpıcı değil ancak okuyucu kitlesinin büyüklüğü göz önüne alındığında kuruluşun sarsıcı değişiklikler yapmamaya özen gösterdiği ortada.

Wikipedia'nın 300'den fazla dilde 58 milyondan fazla makale sunduğu ve bunların her ay yaklaşık 16 milyar kez görüntülendiğini hatırlatalım. Yeni masaüstü arayüzü, 18 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Değişiklik Türkiye'ye de yansımış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Wikipedia'nın tasarımı 12 yıl sonra ilk kez yenilendi: İşte yeni