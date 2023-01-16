Microsoft'un yeni nesil Windows planı ortaya çıktı: Yapay zeka ipleri eline alıyor

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Windows'ta sunulan bazı özellikler hali hazırda yapay zekayı temel alsa da Microsoft'un bu yönde daha da büyük planları var. Yazılım devinin baş ürün sorumlusu Panos Panay, AMD'nin CES'teki açılış konuşmasında yapay zekanın Windows deneyimine entegrasyonundan bahsetti.

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Deneyimli yöneticiye göre yapay zeka işin içine daha fazla girdikçe işletim sisteminde yaptığımız her şey adeta yeniden icat edilecek. Microsoft'un bulut gücüne daha da büyük bir yatırım yapması bekleniyor. Panay bir sonraki Windows'un "bulut ve uç" arasındaki çizgiyi bulanıklaştıracağını" ifade etti.

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Yapay zeka Windows 12 ile devreye girebilir

Panay'ın bu sözleriyle Windows 12'den mi yoksa 2020'li yılların sonlarında piyasaya sürülecek bir Windows sürümünden mi bahsettiği henüz belli değil. Ancak söyledikleri Windows 12'nin ChatGPT gibi araçlardan yola çıkarak tasarlanan teknolojilerle tam anlamıyla bir yapay zeka güç merkezi olabileceğini gösteriyor.

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Şirkete yakın kaynaklar, Windows 12'nin 2024 veya 2025'te piyasaya sürülmesinin öngörüldüğünü ve işletim sistemi üzerindeki çalışmaların Microsoft'ta kapalı kapılar ardında çoktan başladığını söyledi. Bakalım şirketin vaat ettiği derinlemesine yapay zeka entegrasyonu bu sürümde karşımıza çıkacak mı?

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Yeni nesil Windows yapay zekadan güç alacak