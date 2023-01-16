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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un yeni nesil Windows planı ortaya çıktı: Yapay zeka ipleri eline alıyor

    Microsoft baş ürün sorumlusu Panos Panay, AMD'nin CES'teki etkinliği sırasında Windows'un geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yeni nesil Windows gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle öne çıkacak.
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    Yeni nesil Windows yapay zekadan güç alacak Tam Boyutta Gör

    Windows'ta sunulan bazı özellikler hali hazırda yapay zekayı temel alsa da Microsoft'un bu yönde daha da büyük planları var. Yazılım devinin baş ürün sorumlusu Panos Panay, AMD'nin CES'teki açılış konuşmasında yapay zekanın Windows deneyimine entegrasyonundan bahsetti.

    Deneyimli yöneticiye göre yapay zeka işin içine daha fazla girdikçe işletim sisteminde yaptığımız her şey adeta yeniden icat edilecek. Microsoft'un bulut gücüne daha da büyük bir yatırım yapması bekleniyor. Panay bir sonraki Windows'un "bulut ve uç" arasındaki çizgiyi bulanıklaştıracağını" ifade etti.

    Yeni nesil Windows yapay zekadan güç alacak Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka Windows 12 ile devreye girebilir

    Panay'ın bu sözleriyle Windows 12'den mi yoksa 2020'li yılların sonlarında piyasaya sürülecek bir Windows sürümünden mi bahsettiği henüz belli değil. Ancak söyledikleri Windows 12'nin ChatGPT gibi araçlardan yola çıkarak tasarlanan teknolojilerle tam anlamıyla bir yapay zeka güç merkezi olabileceğini gösteriyor. 

    Yeni nesil Windows yapay zekadan güç alacak Tam Boyutta Gör

    Şirkete yakın kaynaklar, Windows 12'nin 2024 veya 2025'te piyasaya sürülmesinin öngörüldüğünü ve işletim sistemi üzerindeki çalışmaların Microsoft'ta kapalı kapılar ardında çoktan başladığını söyledi. Bakalım şirketin vaat ettiği derinlemesine yapay zeka entegrasyonu bu sürümde karşımıza çıkacak mı?

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