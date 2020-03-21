Windows 10 yeni arayüzü Instagram paylaşımında göründü

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Aylık aktif olarak 1 milyar cihazda kullanılan Windows 10, Instagram’da Microsoft’ta CPO görevini yapan Panos Panay tarafından yapılan paylaşımda yeni arayüzüyle göründü. Paylaşımda Windows 10’un farklı sürümleri gösteriliyor ve izleyiciler tabii ki yeni sürümü de bunun içerisinde görebildi.

Videoda Windows 10’un tarihi parça parça geçerken en çok vakit doğal olarak en yeni sürümde harcanıyor. Bu sürümde, en çok dikkat çeken parça ise Dosya Gezgini. Şimdiki tasarıma göre oldukça farklı olan araç, muhtemelen yakın zamanda kullanıcılara sunulacak. Bunun yanında, başlat menüsü de şimdikine göre çok daha monokrom bir renk şemasına sahip.

Ayrıca Bkz. "Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor! "

Microsoft’un Windows 10 için ne zaman bir görsel güncelleme yayınlacağı bilinmiyor. Bu yayınlanan videodaki öğelerin gerçek Windows 10 içerisinden alınmış görsellerden mi yapıldığı yoksa sadece video için mi tasarlandığı da bir diğer bilinmeyen nokta.

https://www.thurrott.com/windows/windows-10/232927/microsoft-shows-off-windows-10-ui-updates-in-milestone-video#

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