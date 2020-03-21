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    Windows 10 yeni arayüzü Instagram paylaşımında göründü

    Microsoft'un Windows işletim sistemi, Panos Panay tarafından Instagram'da paylaşılan videoda geçmişten bugüne kadar değişen tasarımıyla görülüyor. Bu video aynı zamanda geleceği de gösteriyor.
    9 sa.
    3,5b
    23
    13
    İşletim Sistemleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10 yeni arayüzü Instagram paylaşımında göründü
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    Aylık aktif olarak 1 milyar cihazda kullanılan Windows 10, Instagram’da Microsoft’ta CPO görevini yapan Panos Panay tarafından yapılan paylaşımda yeni arayüzüyle göründü. Paylaşımda Windows 10’un farklı sürümleri gösteriliyor ve izleyiciler tabii ki yeni sürümü de bunun içerisinde görebildi.

    Videoda Windows 10’un tarihi parça parça geçerken en çok vakit doğal olarak en yeni sürümde harcanıyor. Bu sürümde, en çok dikkat çeken parça ise Dosya Gezgini. Şimdiki tasarıma göre oldukça farklı olan araç, muhtemelen yakın zamanda kullanıcılara sunulacak. Bunun yanında, başlat menüsü de şimdikine göre çok daha monokrom bir renk şemasına sahip. 

    Ayrıca Bkz. "Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor! "

    Microsoft’un Windows 10 için ne zaman bir görsel güncelleme yayınlacağı bilinmiyor. Bu yayınlanan videodaki öğelerin gerçek Windows 10 içerisinden alınmış görsellerden mi yapıldığı yoksa sadece video için mi tasarlandığı da bir diğer bilinmeyen nokta.



    https://www.thurrott.com/windows/windows-10/232927/microsoft-shows-off-windows-10-ui-updates-in-milestone-video# Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dmclskn 9 sa. en beğenilen
    Makyajdan önce eski Denetim Masasından kurtarsa çok daha iyi olur.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 8 sa. dmclskn
    Denetim Masasının gitmesi için Vista çekirdeğini kullanmayı bırakmaları gerekiyor hocam. Malum Vista’dan sonra çıkan tüm işletim sistemleri Vista çekirdeği üzerine kurulmuştur. NT 6.0 yani.
    Yanıtla +3
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 8 sa.
    Süreyya arayüzü olmuş. Ben fark göremedim.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 sa.
    Ms'nin geliştirmelerinden ve arayüzünden çok memnununm. Konu altı kendisine ezberletilenleri konuşanlarla dolmuş.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 8 sa.
    Süreyya arayüzü olmuş. Ben fark göremedim.
    Yanıtla +4
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 8 sa.
    Gayet güzel olmuş ama umarım tüm uygulamalara aynı anda gelir bu tasarım dili. Yine taksit taksit gelmez umarım.
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    Justs 8 sa.
    En azından mide bulandırıcı görüntüsünden sıyrılmış.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 9 sa.
    haberdeki resim eski instagram linkine bakın:
    instagram.com/...






    Düzeltilmesi gereken onca şey varken ikonları yenilemişler
    Yanıtla +2
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    mkm5838 (Kaan M.) 9 sa.
    Dosya gezgini nerde? Kör oldum editör
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    melihalbayrak (Melih ALBAYRAK) 9 sa.
    Ne görsel fark var acaba? Ben mi körüm yoksa?
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    Eeltorm 9 sa.
    20H1 çok güzel olmuş kesin geçeceğim.
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    microsoft, windows 10 ve
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