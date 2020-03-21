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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor!

    Instagram, belirli bir süreliğine görünüp sonrasında kaybolan mesaj özelliğini DM'ye getirmek için çalışmalara başladığını doğruladı. Özelliğin uygulamaya ne zaman ekleneceği bilinmiyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor!

    Instagram, kullanıcıların sohbet kapatıldıktan sonra mesajların kaybolmasına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik ilk olarak tersine mühendislik uzmanı Jane Manchum Wong tarafından fark edildi. 

    Wong bu bilgiyi tweetledi ve mesajların kaybolduğunu gösterdi. Wong paylaştığı tweette, bir kullanıcının Instagram DM dizisinden karanlık modlu bir mesajlaşma penceresine girdiğinde yazdığı mesajların, sohbet penceresini kapattığında kaybolduğunu aktardı. 

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    Instagramın sahibi olan Facebook şirketinden bir sözcü, Wong'un yaptığı açıklamadaki keşfini doğruladı.

    Facebook sözcüsü: "Mesajlaşma deneyiminizi geliştirmek için her zaman yeni özellikler araştırıyoruz. Bu özellik hala geliştirme aşamasındadır ve henüz harici olarak test edilmemektedir." açıklamalarında bulundu.

    Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini  test ettiğini açıklamıştı.



    https://www.engadget.com/2020/03/20/instagram-disappearing-text-messages/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    PatriotTeam (İsmail ÖZTÜRK) 14 sa.
    "Dediydin." "Hayır demediydim" muhabbetlerini şimdiden duyar gibiyim.
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