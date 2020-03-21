Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor!

Instagram, kullanıcıların sohbet kapatıldıktan sonra mesajların kaybolmasına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik ilk olarak tersine mühendislik uzmanı Jane Manchum Wong tarafından fark edildi.

Wong bu bilgiyi tweetledi ve mesajların kaybolduğunu gösterdi. Wong paylaştığı tweette, bir kullanıcının Instagram DM dizisinden karanlık modlu bir mesajlaşma penceresine girdiğinde yazdığı mesajların, sohbet penceresini kapattığında kaybolduğunu aktardı.

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Instagramın sahibi olan Facebook şirketinden bir sözcü, Wong'un yaptığı açıklamadaki keşfini doğruladı.

Facebook sözcüsü: "Mesajlaşma deneyiminizi geliştirmek için her zaman yeni özellikler araştırıyoruz. Bu özellik hala geliştirme aşamasındadır ve henüz harici olarak test edilmemektedir." açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini test ettiğini açıklamıştı.

https://www.engadget.com/2020/03/20/instagram-disappearing-text-messages/

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