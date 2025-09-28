Windows'un Fotoğraflar uygulaması yakında resimleri otomatik kategorize edecek

Fiş ve makbuz gibi resimler kategorize edilecek
Bu özellikle birlikte fişler, makbuzlar, ekran görüntüleri, kimlik belgeleri ve el yazısı notlar otomatik olarak kendi klasörlerine ayrılacak. Şirket, uygulamanın görüntülerin içeriğine bakarak bunları ayırt edeceğini ve metin İngilizce olmasa bile kategorize edebileceğini belirtiyor.
Fotoğraflar uygulaması bu ayırdığı klasörleri sol taraftaki gezinme menüsünde Kategoriler bölümünün altında gösterecek. Şimdilik yalnızca ekran görüntüleri, fişler, kimlik belgeleri ve notlar tanınıp kategorilendirilebiliyor. Ancak kullanıcıların kendi istedikleri özel kategorileri tanımlayabilmesi (örneğin evcil hayvan ya da sahil fotoğrafları gibi) özelliği çok daha kullanışlı hale getirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
keskin olunca kendiside keser...