    Windows'un Fotoğraflar uygulaması yakında resimleri otomatik kategorize edecek

    Windows'un Fotoğraflar uygulamasına gelecek yapay zeka destekli özellikle birlikte fişler, ekran görüntüleri, kimlik belgeleri ve el yazısı notlar otomatik olarak kendi klasörlerine ayrılacak.

    Windows'un Fotoğraflar uygulaması resimleri kategorize edebilecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kullanıcıların fotoğraf kütüphanesinde aradığını bulmasını kolaylaştıracak yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. Windows 11 Insider sürümünde, Copilot Plus PC’ler için yayınlanacak güncellemeyle birlikte Fotoğraflar uygulamasına yapay zeka destekli yeni bir özellik geliyor.

    Fiş ve makbuz gibi resimler kategorize edilecek

    Bu özellikle birlikte fişler, makbuzlar, ekran görüntüleri, kimlik belgeleri ve el yazısı notlar otomatik olarak kendi klasörlerine ayrılacak. Şirket, uygulamanın görüntülerin içeriğine bakarak bunları ayırt edeceğini ve metin İngilizce olmasa bile kategorize edebileceğini belirtiyor.

    Fotoğraflar uygulaması bu ayırdığı klasörleri sol taraftaki gezinme menüsünde Kategoriler bölümünün altında gösterecek. Şimdilik yalnızca ekran görüntüleri, fişler, kimlik belgeleri ve notlar tanınıp kategorilendirilebiliyor. Ancak kullanıcıların kendi istedikleri özel kategorileri tanımlayabilmesi (örneğin evcil hayvan ya da sahil fotoğrafları gibi) özelliği çok daha kullanışlı hale getirebilir.

