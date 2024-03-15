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    Anlık Bildirim

    Spotify, birlikte müzik dinleme özelliğini masaüstü uygulamasına getirdi

    Spotify, arkadaşlarla birlikte gerçek zamanlı olarak müzik dinlemeyi sağlayan "Spotify Jam" özelliğini masaüstü uygulamasına getirdi. Peki, Spotify birlikte dinleme nasıl yapılır?
    spotify jam özelliği masaüstü uygulamasında Tam Boyutta Gör
    Spotify Jam, kullanıcıların müziği başkalarıyla gerçek zamanlı olarak dinlemelerine olanak tanıyan davet usulü çalışan güzel bir özellik. Spotify, birlikte dinleme özelliğini ilk olarak iOS ve Android uygulamasında sundu ve artık masaüstünde de kullanılabiliyor.

    Spotify, blog yazısında “Mobil uygulamaya ek olarak artık Spotify masaüstü uygulamasını kullanarak arkadaşlarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız ve okul arkadaşlarınızla dinleme partisi başlatabilir veya bir partiye katılabilirsiniz."

    "Jam, herhangi bir grubun bir araya gelebildiği kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı bir dinleme oturumu. Jam, popüler sosyal özelliklerimizden bazılarını temel alıp kişiselleştirme teknolojimizle birleştirerek arkadaşlarla dinlemeyi her zamankinden daha iyi hale getiriyor. Jam ile Premium aboneleri, ortak sıra aracılığıyla başkalarını katkıda bulunmaya davet edebilecek ve dinleyen herkese özel olarak hazırlanmış müzik deneyiminin keyfini çıkarabilecek.” diyor.

    Spotify birlikte müzik dinleme nasıl yapılır?

    spotify birlikte dinleme daveti gönderme Tam Boyutta Gör
    Spotify Jam ile masaüstü kullanıcıları, dinleme deneyimlerini gerçek zamanlı olarak uzaktaki veya yanlarındaki kişilerle paylaşabiliyor. Spotify'a göre Jam'i kullanmak, şarkıların veya çalma listelerinin bağlantılarını başkalarıyla paylaşmaktan ziyade sosyalleşmek için iyi. Peki, Spotify Jam nasıl açılır?
    1. Mac veya PC’de Spotify uygulamasını açın.
    2. Bir şarkıya veya çalma listesine sağ tıklayın.
    3. Jam başlat seçeneğine tıklayın.
    4. Davet et’e tıklayın.
    5. QR kodu paylaşın veya bağlantıyı paylaş seçeneğiyle arkadaşlarınıza gönderin.

    Artık herkes, gerçek zamanlı olarak birlikte müzik dinleme keyfini sürecek. Herhangi bir katılımcı sıraya bir şarkı veya albüm ekleyebilir, dilediğiniz katılımcıyı çıkarabilirsiniz. Jam, hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılara açık olmasına rağmen, yalnızca Premium aboneler Jam başlatabiliyor, ücretsiz kullanıcılar yalnızca Jam’e katılarak şarkı ekleyebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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