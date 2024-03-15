Spotify, birlikte müzik dinleme özelliğini masaüstü uygulamasına getirdi

Spotify, blog yazısında “Mobil uygulamaya ek olarak artık Spotify masaüstü uygulamasını kullanarak arkadaşlarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız ve okul arkadaşlarınızla dinleme partisi başlatabilir veya bir partiye katılabilirsiniz."
"Jam, herhangi bir grubun bir araya gelebildiği kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı bir dinleme oturumu. Jam, popüler sosyal özelliklerimizden bazılarını temel alıp kişiselleştirme teknolojimizle birleştirerek arkadaşlarla dinlemeyi her zamankinden daha iyi hale getiriyor. Jam ile Premium aboneleri, ortak sıra aracılığıyla başkalarını katkıda bulunmaya davet edebilecek ve dinleyen herkese özel olarak hazırlanmış müzik deneyiminin keyfini çıkarabilecek.” diyor.
Spotify birlikte müzik dinleme nasıl yapılır?
- Mac veya PC’de Spotify uygulamasını açın.
- Bir şarkıya veya çalma listesine sağ tıklayın.
- Jam başlat seçeneğine tıklayın.
- Davet et’e tıklayın.
- QR kodu paylaşın veya bağlantıyı paylaş seçeneğiyle arkadaşlarınıza gönderin.
Artık herkes, gerçek zamanlı olarak birlikte müzik dinleme keyfini sürecek. Herhangi bir katılımcı sıraya bir şarkı veya albüm ekleyebilir, dilediğiniz katılımcıyı çıkarabilirsiniz. Jam, hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılara açık olmasına rağmen, yalnızca Premium aboneler Jam başlatabiliyor, ücretsiz kullanıcılar yalnızca Jam’e katılarak şarkı ekleyebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.