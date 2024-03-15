Spotify, birlikte müzik dinleme özelliğini masaüstü uygulamasına getirdi

Tam Boyutta Gör Spotify Jam, kullanıcıların müziği başkalarıyla gerçek zamanlı olarak dinlemelerine olanak tanıyan davet usulü çalışan güzel bir özellik. Spotify, birlikte dinleme özelliğini ilk olarak iOS ve Android uygulamasında sundu ve artık masaüstünde de kullanılabiliyor.

Spotify’da artık müzik videoları izlenebilecek 1 gün önce eklendi

Spotify, blog yazısında “Mobil uygulamaya ek olarak artık Spotify masaüstü uygulamasını kullanarak arkadaşlarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız ve okul arkadaşlarınızla dinleme partisi başlatabilir veya bir partiye katılabilirsiniz."

"Jam, herhangi bir grubun bir araya gelebildiği kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı bir dinleme oturumu. Jam, popüler sosyal özelliklerimizden bazılarını temel alıp kişiselleştirme teknolojimizle birleştirerek arkadaşlarla dinlemeyi her zamankinden daha iyi hale getiriyor. Jam ile Premium aboneleri, ortak sıra aracılığıyla başkalarını katkıda bulunmaya davet edebilecek ve dinleyen herkese özel olarak hazırlanmış müzik deneyiminin keyfini çıkarabilecek.” diyor.

Spotify birlikte müzik dinleme nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör Spotify Jam ile masaüstü kullanıcıları, dinleme deneyimlerini gerçek zamanlı olarak uzaktaki veya yanlarındaki kişilerle paylaşabiliyor. Spotify'a göre Jam'i kullanmak, şarkıların veya çalma listelerinin bağlantılarını başkalarıyla paylaşmaktan ziyade sosyalleşmek için iyi. Peki, Spotify Jam nasıl açılır?

Mac veya PC’de Spotify uygulamasını açın. Bir şarkıya veya çalma listesine sağ tıklayın. Jam başlat seçeneğine tıklayın. Davet et’e tıklayın. QR kodu paylaşın veya bağlantıyı paylaş seçeneğiyle arkadaşlarınıza gönderin.

Artık herkes, gerçek zamanlı olarak birlikte müzik dinleme keyfini sürecek. Herhangi bir katılımcı sıraya bir şarkı veya albüm ekleyebilir, dilediğiniz katılımcıyı çıkarabilirsiniz. Jam, hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılara açık olmasına rağmen, yalnızca Premium aboneler Jam başlatabiliyor, ücretsiz kullanıcılar yalnızca Jam’e katılarak şarkı ekleyebiliyor.

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Spotify Jam: Birlikte müzik dinleme özelliği masaüstünde