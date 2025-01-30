Windows 11 iPhone entegrasyonu kazandı: Nasıl çalışıyor?

Windows 11 iPhone entegrasyonu kazandı
Yeni entegrasyon, iPhone ve Windows entegrasyonunu daha pratik hale getiriyor ve Başlat menüsü üzerinden tek tıklamayla iPhone'lara bağlanabilecek. Bunu Apple'ın AirDrop özelliğine benzetebiliriz. Ayrıca arama, bildirim, mesajlar, müzik, pil göstergesi ve paylaşılan dosyalar da özelliğe dahil edilmiş durumda.
Kötü haber şu ki bu özelliklerden faydalanabilmek için Windows Insider programında Dev veya Beta kanallarında yer almak gerekiyor. Kullanıcıların Windows 11 Build 4805 veya daha yeni bir sürüme, Phone Link 1.24121.30.0 versiyonuna ve bir Microsoft hesabına sahip olması şart. Ayrıca Bluetooth LE desteği gerekiyor. Şu an yalnızca test kullanıcılarına açık olan entegrasyonun, önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P