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Tam Boyutta Gör Microsoft, uzun süredir Windows ve mobil cihazlar arasındaki entegrasyonu geliştirmeye çalışıyor. Son olarak uzun süredir Android'i destekleyen Phone Link uygulaması, şimdi iPhone kullanıcılarına da genişletildi. Windows 11'in yeni güncellemesiyle birlikte iPhone sahipleri, tek tuşla telefonlarına doğrudan Başlat menüsünden ulaşabilecek.

Windows 11 iPhone entegrasyonu kazandı

Yeni entegrasyon, iPhone ve Windows entegrasyonunu daha pratik hale getiriyor ve Başlat menüsü üzerinden tek tıklamayla iPhone'lara bağlanabilecek. Bunu Apple'ın AirDrop özelliğine benzetebiliriz. Ayrıca arama, bildirim, mesajlar, müzik, pil göstergesi ve paylaşılan dosyalar da özelliğe dahil edilmiş durumda.

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Kötü haber şu ki bu özelliklerden faydalanabilmek için Windows Insider programında Dev veya Beta kanallarında yer almak gerekiyor. Kullanıcıların Windows 11 Build 4805 veya daha yeni bir sürüme, Phone Link 1.24121.30.0 versiyonuna ve bir Microsoft hesabına sahip olması şart. Ayrıca Bluetooth LE desteği gerekiyor. Şu an yalnızca test kullanıcılarına açık olan entegrasyonun, önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada, özellik her ne kadar sevindirici olsa da, Apple'ın macOS ve iOS arasındaki derin bağlantısı hâlâ rakipsiz. macOS kullanıcıları, iPhone’larını doğrudan ekran yansıtma ile kullanabilirken, Windows tarafında bu tarz bir özellik şu an için mümkün görünmüyor. Dolayısıyla tam anlamıyla bir macOS entegrasyonu bekleyenler için Microsoft’un hâlâ zamanı var.

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Windows 11 iPhone entegrasyonu kazandı: Nasıl çalışıyor?