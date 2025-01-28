Windows'un zorunlu güncellemeleri binbir soruna yol açıyor!

Tam Boyutta Gör Microsoft, yakın zamanda Windows 10 ve 11 PC’ler için Ocak 2025 güncellemesini sundu. Güncellemenin USB ses aygıtlarında (özellikle DAC cihazlarda) sorunlar yaşattığına dair çok şikayet var ancak tek sorun bu değil. Yayınlanan son zorunlu yamalar, USB bağlantıları, Bluetooth cihazları ve diğer birçok işlevde sorunlara neden oluyor.

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Ocak ayı güncellemesine dikkat!

Microsoft, bu ayın başlarında Windows 10 için KB5049981, Windows 11 24H2 için KB5050009 ve önceki Windows 11 sürümleri için KB5050021 güncellemelerini yayınladı. Üçü de rutin güvenlik güncelleştirmesi. Microsoft’un destek ekibi, bu güncelleştirmelerle ilgili belirli sorunları kabul etti. Ancak kullanıcılar, DAC sürücüleri, Wi-Fi bağlantısı ve USB aygıtları gibi başka hatalar bildirdi. Örneğin; KB5050009 güncellemesi sonrası web kamera ve Bluetooth kulaklığın çalışmaması sorunuyla karşılaşmak olası. Kesme Aracı, Alt+Tab işlevi ve Görev Yöneticisi gibi araçlarda da hatalarla karşılaşılabiliyor.

Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesine ilişkin olarak ta çok sayıda şikayet aldı. Zorunlu tutulan güncelleme, oyunlarda (özellikle Ubisoft oyunlarında), bazı SSD'lerde ve diğer bağlı aygıtlarda sorunlara neden oldu. Kullanıcılar, çökme sorunuyla karşı karşıya geldi. Kullanıcılar, tarayıcılar, yazıcılar ve modemler gibi eSCL tabanlı USB aygıtlarında sorunlar bildirdi. Şirket, bazı PC’lerde güncellemeyi geri çekti, bazılarında düzeltmeler yayınlayarak devam ediyor.

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