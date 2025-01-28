Windows'un zorunlu güncellemeleri binbir soruna yol açıyor!

Ocak ayı güncellemesine dikkat!
Microsoft, bu ayın başlarında Windows 10 için KB5049981, Windows 11 24H2 için KB5050009 ve önceki Windows 11 sürümleri için KB5050021 güncellemelerini yayınladı. Üçü de rutin güvenlik güncelleştirmesi. Microsoft’un destek ekibi, bu güncelleştirmelerle ilgili belirli sorunları kabul etti. Ancak kullanıcılar, DAC sürücüleri, Wi-Fi bağlantısı ve USB aygıtları gibi başka hatalar bildirdi. Örneğin; KB5050009 güncellemesi sonrası web kamera ve Bluetooth kulaklığın çalışmaması sorunuyla karşılaşmak olası. Kesme Aracı, Alt+Tab işlevi ve Görev Yöneticisi gibi araçlarda da hatalarla karşılaşılabiliyor.
Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesine ilişkin olarak ta çok sayıda şikayet aldı. Zorunlu tutulan güncelleme, oyunlarda (özellikle Ubisoft oyunlarında), bazı SSD'lerde ve diğer bağlı aygıtlarda sorunlara neden oldu. Kullanıcılar, çökme sorunuyla karşı karşıya geldi. Kullanıcılar, tarayıcılar, yazıcılar ve modemler gibi eSCL tabanlı USB aygıtlarında sorunlar bildirdi. Şirket, bazı PC’lerde güncellemeyi geri çekti, bazılarında düzeltmeler yayınlayarak devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şampanya kulesine direnen süspansiyon
"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)
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