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    Windows 11 kullanım oranı yükseliyor: İşte en popüler Windows sürümleri

    Windows sürümlerinin kullanım oranlarına ilişkin son istatistikler paylaşıldı. AdDuplex'in Şubat raporu Windows 11 kullanım oranının yükselişini sürdürürek yüzde 20'ye yaklaştığını ortaya koyuyor.
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    Windows 11 kullanım oranı yüzde 20'ye yaklaştı
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    AdDuplex, Windows ekosistemine ilişkin güncel istatistikleri paylaştı. Yayınlanan rapor Windows 11 işletim sisteminin yükselişini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca Windows 10'un en son sürümü olan 21H2'nin kullanım oranı da artmış durumda.

    AdDuplex'e göre Şubat ayı sonu itibarıyla Windows 11 işletim sisteminin payı yüzde 19.3'e ulaştı. Ocak ayına kıyasla yüzde 3.2'lik bir artış söz konusu. En popüler sürüm bilgisayarların %27.5'ine kurulan Windows 10 21H1 olmaya devam ediyor.

    Windows 11 kullanım oranı yüzde 20'ye yaklaştı
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    İkincilik el değiştirdi

    İkincilik koltuğu el değiştirdi. Windows 10 21H2 sürümü yüzde 21'lik kullanım oranı ile Windows'un en popüler ikinci sürümü oldu. Windows 10 20H2'nin payının keskin bir düşüşle yüzde 26.3'ten yüzde 17.9 seviyesine gerilemesi ise dikkat çekiyor.

    AdDuplex istatistikleri şirketin SDK'sını kullanan 5.000'den fazla Microsoft Store uygulamasından toplandı. Ankete katılan toplam bilgisayar sayısının 60.000 civarında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca bu verilerin Windows 10 ve sonraki sürümleri kapsadığını da belirtelim.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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