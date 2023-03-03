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    Windows 11 monitörünüz daha iyi renkler göstermesini sağlayacak

    Yazılım devi, işletim sistemi Windows 11’i geliştirmeye devam ediyor. Microsoft, yakında monitörünüzün daha iyi renkler gösterebilmesi için Windows 11’e yeni bir güncelleme getirecek.
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    Windows 11 sayesinde monitörünüz daha iyi renkler gösterecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2022'nin sonlarında Windows 11 için Otomatik Renk Yönetimi özelliğini (ACM) duyurmuştu. Windows 11 2022 Güncellemesi ile birlikte bazı özel gereklilikleri karşılayan dinamik aralıklı ekranlara (SDR) donanım hızlandırmalı sistem düzeyinde renk yönetimi işletim sistemine eklenmiş, daha doğru ve tutarlı renkler sağlanmıştı. Şimdi bu özelliğin kapsamı genişletiliyor.

    Windows 11 daha iyi renkler sunacak

    Microsoft, sunmuş olduğu ACM özelliğini destekleyen her monitöre getirmeye hazırlanıyor. ACM olmada Windows, daha yüksek renk yelpazesi sunabilen monitörlerde bile görüntüyü kanal başına yalnızca 8 bit olacak şekilde sunuyordu. Elbette çeşitli API’ler ile birlikte renk doğruluğu için optimize edilmiş olan monitörler, profesyonel uygulamalarda bu avantajlarını sergileyebiliyordu. Ancak şimdi ise hem bu profesyonel monitörler hem de diğerleri tüm uygulamalarda 10-16 bit hassasiyetine erişebilecek.

    Windows 11 sayesinde monitörünüz daha iyi renkler gösterecek Tam Boyutta Gör
    Genişletilmiş Otomatik Renk Yönetimi şimdi 25309 derlemesi ile Windows Insider kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Bu özelliği Ayarlar > Sistem > Ekran > Gelişmiş ekran ayarları kısmında bulunan “Uygulamalar için rengi otomatik olarak yönet” seçeneğini açarak etkinleştirebilirsiniz. Ancak, ACM'yi etkinleştirmenin ekran kartınızın daha fazla güç tüketmesine neden olacağını belirtmemiz gerek. Özellikle bu ayar dizüstü bilgisayarınızın pil ömrünü olumsuz etkileyecektir.

    Renk yönetimi iyileştirmeleri, standart 8 bit sRGB paneller de dahil olmak üzere çoğu monitörde çalışacak ancak, bilgisayarınızın belirli GPU gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Nvidia için GTX 10 serisi ve daha güncel modeller, AMD için RX 400 serisi ve üstü kartlar ve Intel için DG1 ve daha yeni grafik kartlar gereksinimler arasında bulunuyor. Ayrıca WDDM sürücünüzün de 3.0 veya üstü olması lazım. WDDM sürücü versiyonunu öğrenmek için Win + R yapıp “dxdiag” yazmanız ve açılan penceren Ekran sekmesine gelmeniz yeterli.

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    şairane 12 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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