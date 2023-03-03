Windows 11 monitörünüz daha iyi renkler göstermesini sağlayacak

Windows 11 daha iyi renkler sunacak
Microsoft, sunmuş olduğu ACM özelliğini destekleyen her monitöre getirmeye hazırlanıyor. ACM olmada Windows, daha yüksek renk yelpazesi sunabilen monitörlerde bile görüntüyü kanal başına yalnızca 8 bit olacak şekilde sunuyordu. Elbette çeşitli API’ler ile birlikte renk doğruluğu için optimize edilmiş olan monitörler, profesyonel uygulamalarda bu avantajlarını sergileyebiliyordu. Ancak şimdi ise hem bu profesyonel monitörler hem de diğerleri tüm uygulamalarda 10-16 bit hassasiyetine erişebilecek.
Renk yönetimi iyileştirmeleri, standart 8 bit sRGB paneller de dahil olmak üzere çoğu monitörde çalışacak ancak, bilgisayarınızın belirli GPU gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Nvidia için GTX 10 serisi ve daha güncel modeller, AMD için RX 400 serisi ve üstü kartlar ve Intel için DG1 ve daha yeni grafik kartlar gereksinimler arasında bulunuyor. Ayrıca WDDM sürücünüzün de 3.0 veya üstü olması lazım. WDDM sürücü versiyonunu öğrenmek için Win + R yapıp “dxdiag” yazmanız ve açılan penceren Ekran sekmesine gelmeniz yeterli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez