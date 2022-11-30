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    Bilgisayar (PC) özelliklerine bakmanın 6 yolu

    Hızlıca bilgisayar özelliklerine bakma yolları burada. Bilgisayar özelliklerini gösteren program kullanmadan Windows PC özelliklerine nasıl bakılır? anlatıyoruz.
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    Zaman zaman bilgisayar özelliklerine bakma ihtiyacı duyuyoruz. Bilgisayara bir oyun yüklerken veya Windows’u yükseltmeden önce sistem özelliklerini bilmek faydalı. Ayrıca bilgisayar düzgün çalışmadığında sorunu gidermek adına RAM, işlemci, ekran kartı gibi önemli bileşenlerin modelini bilmenin faydası olur. Bilgisayar yavaşladığında parçasını değiştirmeniz gerekip gerekmediğini veya yeni bir bilgisayar satın almanın zamanının gelip gelmediğini doğrulamak için PC özelliklerine bakma ihtiyacı duyabilirsiniz. Peki, PC özelliklerine nasıl bakılır? İşte Windows 7 laptop veya Windows bilgisayar özelliklerini öğrenme yolları:

    Bilgisayar özelliklerine nasıl bakılır 🖥️

    bilgisayar özelliklerine nasıl bakılır Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar özelliklerine nereden bakılır? Ayarlar uygulaması, sistem bilgisi, DirectX tanı aracı, Powershell, komut istemi aracılığıyla ekran kartı, işlemci ve anakartınızın özelliklerinden Windows sürümü ve güncellemelere kadar sistem özelliklerine ilişkin birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte 5 farklı yolla Windows 10 bilgisayar özelliklerine bakma:

    Ayarlar ile PC özelliklerine bakma ⚙️

    PC özelliklerine bakma windows 10 Tam Boyutta Gör
    Hakkında sayfası, işlemci, bellek, Windows yükleme ayrıntıları gibi temel sistem özelliklerini içerir. Ayarlar uygulamasıyla tüm PC özelliklerine bakmak için şu adımları takip edin:
    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Sistem’e tıklayın.
    3. Hakkında’ya tıklayın.
    4. Cihaz özellikleri bölümünde işlemci, sistem belleği (RAM), mimari (32 bit/64 bit), kalem desteği hakkında bilgi alabilirsiniz.

    Yeri gelmişken, Windows özellikleri nereden bakılır? sorusunu da yanıtlayalım. Windows teknik özellikleri bölümü altında Windows özelliklerine bakabilirsiniz. Edisyon, kullandığınız Windows sürümünü (Windows 10 Pro, Windows 10 Home gibi) gösterir. Sürüm, şu anda bilgisayarda bulunan Windows sürümünü gösterir ve sürüm numarası belli aralıklarla yayınlanan güncellemelerle değişir. Yüklenme tarihi, son özellik güncellemenin kurulduğu tarihi belirtir. İS derlemesi, sürümün yapı numarasını gösterir. İlk beş sayı sürümü temsil ederken noktadan sonraki her şey en son kalite güncellemesini temsil eder. Deneyim, bilgisayarda yüklü olan servis paketi sürümünü gösterir.

    Sistem bilgisi ile bilgisayar özelliklerine bakma ℹ️

    sistem bilgisi ile pc özelliklerine bakma Tam Boyutta Gör
    Windows 10’daki Sistem Bilgisi uygulaması, PC’nin özelliklerine bakmak için en iyi seçeneklerden biridir. Bilgisayarın donanım özelliklerini öğrenmek için şu adımları izleyin:
    1. Başlat’ı açın.
    2. Arama kutucuğuna “msinfo32” yazıp çıkan sonuçlardan Sistem Bilgisi uygulamasına tıklayın.
    3. Sol bölmede Sistem Özeti kategorisini seçin.
    4. Sağda bilgisayar özellikleri çıkacak.
    5. Bileşenler altında Ekran’a tıklayıp ekran kartı özelliklerini de öğrenebilirsiniz.

    DirectX tanı aracı ile bilgisayar özelliklerine bakma ❎

    directx tanı aracı ile bilgisayar özelliklerini öğrenme Tam Boyutta Gör
    Farklı sistem sorunlarını gidermek için kullanılabilen DirectX tanı aracı, laptop özelliklerine bakmanın bir başka yolu. Hakkında sayfasından öğrenebildiğiniz birçok teknik özelliği bu araçla da alabilirsiniz. DirectX tanı aracı ile Windows 10 bilgisayarınızın özelliklerini kontrol etmek için şu adımları izleyin:
    1. Başlat’ı açın.
    2. Arama kutucuğunda “Dixdiag” yazarak DirectX tanı aracını açın.
    3. Sistem sekmesine tıklayın.
    4. Sistem bilgisi bölümü altında, bilgisayarın özellikleri çıkacaktır.
    5. Ekran kartı özelliklerine bakmak için Ekran sekmesine gidin.

    Powershell ile bilgisayar özelliklerine bakma 

    powershell bilgisayar özelliklerine bakma Tam Boyutta Gör
    Windows 10 PC özelliklerine bakmanın bir başka yolu da, PowerShell. PowerShell ile bilgisayarın özelliklerine nasıl bakılır? adım adım görelim:
    1. Başlat’ı açın.
    2. Arama bölümüne “PowerShell” yazın ve Yönetici olarak çalıştır seçeneğine tıklayın.
    3. Bilgisayar özelliklerini öğrenmek için “Get-ComputerInfo” komutunu yazın.

    CMD ile bilgisayar özelliklerini öğrenme ⌨️

    cmd ile bilgisayar özelliklerini öğrenme Tam Boyutta Gör
    Komut istemi, bilgisayarın teknik özelliklerini öğrenmenin alternatif bir yoludur. Komut istemi ile bilgisayar özelliklerini bulmak için şu adımları izleyin:
    1. Başlat’ı açın.
    2. Komut istemi olarak aratın.
    3. Yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçin.
    4. PC özelliklerine bakmak için, systeminfo komutunu girin.

    PC özelliklerini gösteren program 💻

    bilgisayar özelliklerini gösteren program Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarın tüm özelliklerine bakmak için üçüncü parti bir araç kullanabilirsiniz. Örneğin; Speccy ile PC’nizin özelliklerini kolayca görüntüleyebilir ve ihtiyacınız olan bilgiyi hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ücretsizdir!

    Bilgisayarın içindeki donanımı bilmeniz her zaman iyidir. Bilgisayarınızı satarken tüm özelliklerini listelemeniz alıcının ihtiyaç duyduğu bilgileri verir ve ücreti belirlemenizde yardımı olur. Bilgisayarınızın mevcut teknik özelliklerine bakarak hangi parçanın değiştirilmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz. Donanım veya başka bir performans sorunu yaşadığınızda çözüm için teknik desteğe sistem özellikleri bilgisini vermeniz gerekebilir. Ekran kartı sürücü güncelleme işleminde tam model numarasını bilmeniz gerekir. Yeni bir oyun satın almadan bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmek için sistem özelliklerine bakmanız gerekir.

    Neden ne olursa olsun, Windows bilgisayar ve laptop özelliklerine bakma ihtiyacı duyduğunuzda yukarıdaki basit adımlar size rehberlik edecektir.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 1 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 18 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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