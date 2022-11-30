Bilgisayar (PC) özelliklerine bakmanın 6 yolu

Zaman zaman bilgisayar özelliklerine bakma ihtiyacı duyuyoruz. Bilgisayara bir oyun yüklerken veya Windows’u yükseltmeden önce sistem özelliklerini bilmek faydalı. Ayrıca bilgisayar düzgün çalışmadığında sorunu gidermek adına RAM, işlemci, ekran kartı gibi önemli bileşenlerin modelini bilmenin faydası olur. Bilgisayar yavaşladığında parçasını değiştirmeniz gerekip gerekmediğini veya yeni bir bilgisayar satın almanın zamanının gelip gelmediğini doğrulamak için PC özelliklerine bakma ihtiyacı duyabilirsiniz. Peki, PC özelliklerine nasıl bakılır? İşte Windows 7 laptop veya Windows bilgisayar özelliklerini öğrenme yolları:

Yeri gelmişken, Windows özellikleri nereden bakılır? sorusunu da yanıtlayalım. Windows teknik özellikleri bölümü altında Windows özelliklerine bakabilirsiniz. Edisyon, kullandığınız Windows sürümünü (Windows 10 Pro, Windows 10 Home gibi) gösterir. Sürüm, şu anda bilgisayarda bulunan Windows sürümünü gösterir ve sürüm numarası belli aralıklarla yayınlanan güncellemelerle değişir. Yüklenme tarihi, son özellik güncellemenin kurulduğu tarihi belirtir. İS derlemesi, sürümün yapı numarasını gösterir. İlk beş sayı sürümü temsil ederken noktadan sonraki her şey en son kalite güncellemesini temsil eder. Deneyim, bilgisayarda yüklü olan servis paketi sürümünü gösterir.

PC özelliklerini gösteren program 💻

Tam Boyutta Gör Bilgisayarın tüm özelliklerine bakmak için üçüncü parti bir araç kullanabilirsiniz. Örneğin; Speccy ile PC’nizin özelliklerini kolayca görüntüleyebilir ve ihtiyacınız olan bilgiyi hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ücretsizdir!

Bilgisayarın içindeki donanımı bilmeniz her zaman iyidir. Bilgisayarınızı satarken tüm özelliklerini listelemeniz alıcının ihtiyaç duyduğu bilgileri verir ve ücreti belirlemenizde yardımı olur. Bilgisayarınızın mevcut teknik özelliklerine bakarak hangi parçanın değiştirilmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz. Donanım veya başka bir performans sorunu yaşadığınızda çözüm için teknik desteğe sistem özellikleri bilgisini vermeniz gerekebilir. Ekran kartı sürücü güncelleme işleminde tam model numarasını bilmeniz gerekir. Yeni bir oyun satın almadan bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmek için sistem özelliklerine bakmanız gerekir.

Neden ne olursa olsun, Windows bilgisayar ve laptop özelliklerine bakma ihtiyacı duyduğunuzda yukarıdaki basit adımlar size rehberlik edecektir.