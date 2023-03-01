Microsoft için hüzün: Windows 11 yerine Windows 10 tercih ediliyor

Tam Boyutta Gör Statcounter, her ayın başında en son tarayıcı ve işletim sistemi pazarındaki değişimleri ayrıntılarıyla açıklayan raporlarını yayınlıyor. Son rapor bizlere Şubat 2023 ayındaki mevcut durumu gösteriyor. Ortaya çıkan tablo görünüşe göre Microsoft’u hiç de memnun etmeyecek.

Statcounter'a göre, Şubat 2023'te Windows 11 pazar payını 1,01 puan artırarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 19,13'e ulaştı. Başka bir deyişle, neredeyse her beş bilgisayardan biri Microsoft'un en yeni işletim sistemini kullanıyor. 28 Şubat 2023'te yayınlanan en son özellik güncellemesi (Windows 11 Moment 2 olarak da biliniyor) daha fazla kullanıcıyı sisteme davet edebilir.

Windows pazar payları

Tam Boyutta Gör İşletim sistemi pazarı çok büyük olduğundan genellikle ani yükselişler görmeyiz. Yeni bir işletim sistemi çıktığında artış hızlı olabilir ancak sonrasında ivme genelde düşer. Fakat Şubat bir istisna oldu. Hatırlanacağı üzere Microsoft, yılın başında Windows 7 ve 8.1'i tamamen askıya aldı ve Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri programını sonlandırdı. Görünüşe göre buradaki kullanıcılar Windows 10'a geçmiş gibi duruyor. Windows 10, Ocak ayında yüzde 68,8 paya sahipken an itibariyle yüzde 73,25 paya sahip.

Windows 10 - %73,25 (+4,39) Windows 11 - %19,13 (+1,01) Windows 7 - %5,39 (-4,16) Windows 8.1 - %1,15 (-1,13) Windows 8 - %0,52 (-0,1)

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Elbette akıllara kullanıcıların neden Windows 11 yerine Windows 10’a geçtiği sorusu gelebilir. Ancak unutulmamalı ki Windows 11, bazı katı uyumluluk şartları gerektiriyor. Birkaç nesil eski işlemciler Windows 11’i teoride çok rahat çalıştıracak kapasitede olsa da gereksinimleri karşılamadığı için yükseltme yapamıyor. Bir diğer neden ise Windows 11’in imajı. İlk çıktığında sorunlar ve eksiklikler ile boğuşan Windows 11, daha yeni eksiksiz hale geldi.

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Windows 11 yerine Windows 10 tercih ediliyor