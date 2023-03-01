Microsoft için hüzün: Windows 11 yerine Windows 10 tercih ediliyor

Statcounter'a göre, Şubat 2023'te Windows 11 pazar payını 1,01 puan artırarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 19,13'e ulaştı. Başka bir deyişle, neredeyse her beş bilgisayardan biri Microsoft'un en yeni işletim sistemini kullanıyor. 28 Şubat 2023'te yayınlanan en son özellik güncellemesi (Windows 11 Moment 2 olarak da biliniyor) daha fazla kullanıcıyı sisteme davet edebilir.
Windows pazar payları
- Windows 10 - %73,25 (+4,39)
- Windows 11 - %19,13 (+1,01)
- Windows 7 - %5,39 (-4,16)
- Windows 8.1 - %1,15 (-1,13)
- Windows 8 - %0,52 (-0,1)
Elbette akıllara kullanıcıların neden Windows 11 yerine Windows 10’a geçtiği sorusu gelebilir. Ancak unutulmamalı ki Windows 11, bazı katı uyumluluk şartları gerektiriyor. Birkaç nesil eski işlemciler Windows 11’i teoride çok rahat çalıştıracak kapasitede olsa da gereksinimleri karşılamadığı için yükseltme yapamıyor. Bir diğer neden ise Windows 11’in imajı. İlk çıktığında sorunlar ve eksiklikler ile boğuşan Windows 11, daha yeni eksiksiz hale geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.