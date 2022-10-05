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    Windows 11'in yeni sürümünde sorunlar bitmiyor: Dosya kopyalama hızı %40 düştü

    Windows 11 22H2 güncellemesi içerdiği hatalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İşletim sisteminin bu sürümünde yerel dosya indirme ve kopyalama hızını önemli ölçüde düşüren yeni bir sorun tespit edildi
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    Windows 11 22H2 dosya kopyalama hızını önemli ölçüde düşürüyor Tam Boyutta Gör

    Windows 11 22H2 sürümünde yeni bir sorun tespit edildi. Keşfedilen hata uzak bir bilgisayardan dosya indirirken ve yerel dosya kopyalama işlemi yaparken performans sorunlarına yol açıyor. Microsoft'un baş program yöneticisi Ned Pyle, can sıkıcı sorun ve nedeniyle alakalı bazı önemli açıklamalarda bulundu.

    Pyle işletim sisteminin bu sürümünde yerel dosyaları indirme ve kopyalama hızının %40 oranında yavaşlayabileceğini doğruladı. Görünen o ki birkaç GB'lık dosyaları uzak bir bilgisayardan ya da sunucudan Windows 11 22H2 yüklü makineye kopyalarken veya indirirken hız önemli ölçüde düşüyor.

    Windows 11 22H2 dosya kopyalama hızını önemli ölçüde düşürüyor Tam Boyutta Gör

    Sorun giderilene kadar geçici çözüm var

    Pyle'a göre bunun nedeni Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü olabilir, ki bu şu ana kadarki en olası senaryo. Ancak aynı performans kaybının bilgisayarın kendisinde yerel dosyalar kopyalanırken bile gözlemlenmesi kafa karıştırıyor. Şirket şu anda sorunun nedenini tam olarak bulmuş değil.

    Microsoft temsilcisi kalıcı bir düzeltme için kesin tarih veremese de şimdilik kullanılabilecek geçici bir çözüm sundu. Pyle kullanıcılara dosyaları kopyalamak için /J parametresiyle birlikte robocopy veya xcopy komutlarını kullanmalarını önerdi.

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    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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    microsoft, windows 11 ve
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