Windows 11'in yeni sürümünde sorunlar bitmiyor: Dosya kopyalama hızı %40 düştü

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Windows 11 22H2 sürümünde yeni bir sorun tespit edildi. Keşfedilen hata uzak bir bilgisayardan dosya indirirken ve yerel dosya kopyalama işlemi yaparken performans sorunlarına yol açıyor. Microsoft'un baş program yöneticisi Ned Pyle, can sıkıcı sorun ve nedeniyle alakalı bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Windows 11 22H2 güncellemesi oyunlarda sorunlara neden oluyor 1 hf. önce eklendi

Pyle işletim sisteminin bu sürümünde yerel dosyaları indirme ve kopyalama hızının %40 oranında yavaşlayabileceğini doğruladı. Görünen o ki birkaç GB'lık dosyaları uzak bir bilgisayardan ya da sunucudan Windows 11 22H2 yüklü makineye kopyalarken veya indirirken hız önemli ölçüde düşüyor.

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Sorun giderilene kadar geçici çözüm var

Pyle'a göre bunun nedeni Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü olabilir, ki bu şu ana kadarki en olası senaryo. Ancak aynı performans kaybının bilgisayarın kendisinde yerel dosyalar kopyalanırken bile gözlemlenmesi kafa karıştırıyor. Şirket şu anda sorunun nedenini tam olarak bulmuş değil.

Microsoft temsilcisi kalıcı bir düzeltme için kesin tarih veremese de şimdilik kullanılabilecek geçici bir çözüm sundu. Pyle kullanıcılara dosyaları kopyalamak için /J parametresiyle birlikte robocopy veya xcopy komutlarını kullanmalarını önerdi.

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Windows 11 22H2 dosya kopyalama hızını önemli ölçüde düşürüyor