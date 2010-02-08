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Windows Mobile 7, Multitasking ve Flash'a destek vermeyecek mi ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Windows Mobile 7, Multitasking ve Flash'a destek vermeyecek mi ?
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15-18 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinin en önemli tanıtımlarından biri Microsoft tarafından yapılacak. Organizasyona sayılı günler kala, Redmond merkezli yazılım devinin uzun süredir merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Mobile 7 hakkında ilginç ve önemli iddialar ortaya atıldı.

Mobiletechworld adlı siteden teknoloji dünyasına yayılan dedikodular oldukça dikkat çekici. Yayınlanan listede göze çarpan ilk özellik Multitasking yani aynı anda birden fazla program çalıştırılabilme yeteneğine sahip olmaması. Apple'ın pil ömrüne yaptığı negatif etkiden dolayı destek vermediği bu yetenekten Windows Mobile 7'de mahrum kalabilir. Ancak Microsoft'un bu eksikliğe çözum olarak Apple'ın Push Notifications servisi gibi bir bilgilendirme servisi geliştirip, ilgili programların çalışmamasına rağmen son güncellemeleri anı anına kullanıcılara yansıtması sağlanacak. Bunun yanı sıra Apple'ın eleştiri yağmuruna tutulduğu Flash konusunda Microsoft'da Cupertino'luyu izleyecek gibi duruyor. Aynı kaynağa göre WM7'de Silverlight'a destek vermesine rağmen bunların (Sliverlight ve Flash) tarayıcıda çalışmasına izin vermeyecek ve bu sayede mobil cihaza fazla yük binmesinin önüne geçecek. Yayınlanan listedeki diğer bilgileri de kısaca derlersek; Windows Mobile 7, fotoğraf, video, müzik gibi alanlarda Zune yazılımlarını kullanacak, XBOX Live desteğiyle kullanıcılara oyun satın alma imkanı sunacak ve sadece Marketplace'deki 3.parti uygulamalara destek verecek. Son iddiaya göre de tüketicilerin Windows Mobile 7 ile tanışması da en erken 2010 yılının son çeyreğinde gerçekleşecek.

Fakat bunların şimdilik sadece iddia olduğunu, Windows Mobile 7 hakkında en kesin bilgilere ancak Microsoft'un açıklamasından sonra ulaşabileceğimiz belirtelim.


http://www.mobiletechworld.com/2010/02/06/more-windows-mobile-7-rumors-grab-some-salt/ Yorum Yaz
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ahmer iraz 9 yıl
Usta wm 7 de böyle kısıtlıysa eyvah diyorum ve Alemin kralı android diyorum sonuna kadar özgürlük saygılar......
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_KadirşinaS_ 9 yıl
İkinci Vista vakası ufukta göründü desenize.Ah MS ah

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erhant2005 9 yıl
kotuymus, illa gates bizi androide gecin gecin diye zorluyo ,eee biz napalim !
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gun 9 yıl
Yaparsa doğru yapar zaten Flash desteği kesin olmaması gerekir. Başka bir şey ise kısıtlı Multitasking hizmeti verilmesi olacaktır.
Yani önceki gibi istediğim kadar açayım geyiği olmamalı. Apple zaten geçen seneki sunumunda Windows Mobile'ın task managerını açıp kullanıcıların ayar yapması gerektiğini gösterip dalga geçmişti.
youtube.com/...
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Speed-Step 9 yıl
Arka planda çalışan uygulamalar profesyonel telefonlar için olmazsa olmazlardan. Windows Mobile'a iPhone'a karşı hala bir şans veren tek farklı yan Multitasking'dir. Elma ile armutu karıştırmadan neyin ne zaman gerekebileceğini iyi düşünmek gerekli.

Multitasking dendiğinde herkes MSN'i düşünüyor fakat iPhone ile GPS navigasyonu yaparken biri sizi aradığında GPS navigasyon programı görüşme boyunca kapanıyor. Görüşme bittikten sonra ise tekrar yüklenip açılıyor. Yani es geçmemeniz gereken bir sapak vs var ise ya konuşma boyunca arabayı kenara çekip bekleyeceksiniz ya da konuşmayacaksınız.

Bazı arkadaşlarım iPhone'da GPS olmasına rağmen ek GPS cihazı alarak bu sorunu tamamen çözmüşler :)

Windows Mobile'da ise GPS çalışmaya devam ederken bırakın telefon görüşmesi yapmayı, telefon görüşmesi ve GPS navigasyon aktifken MSN'den yazışabilir veya fotoğraf çekip eposta atabilirsiniz. Multitasking işte burada fark yaratıyor. Tamamen ihtiyaçlarınıza bağlı bir seçim.

Eski windows mobile telefonlar kısıtlı işlem güçleri ve ekran büyüklüklükleri ile engelli ve kullanımı zor aletlerdi. Zaten 2 sene boyunca kesintisiz iPhone kullanmamın en büyük nedeni de düzgün bir alternatif bulamamamdı.

HTC HD2 ile birlikte durum değişti diyebilirim. Windows mobile doğru donanım ve doğru bir arayüz ile neler yapabileceğini gösteriyor. 24 saat twitter ve facebook gibi önde gelen sosyal ağlara bağlı kalmak ufak bir değişimi bile kaçırmamak, hava durumu, RSS'ler, e-postalar güncellenirken diğer bütün işlemlere devam edebilmek.

Sınırsız paylaşım ve erişimin telefonu aldığınız ilk anda size sunuluyor olması ben ve benim gibi bir çok kişi için seçim nedeniyken Multitasking olmamasını savunmak biraz Apple fanatikliği olmaz mı?
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@nano@ 9 yıl
bırakın hocam bunları kral nokia vallahi skyfire ı yapan adamı alnından öpesim geliyor bildiğiniz bilgisayar tarayıcısı gibi flash felan herşey var
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cssbaycelebi 9 yıl
winmo 7 hayal kırıklığı yaratabilir.
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kaansen32 9 yıl
aslında suç kullanıcılarda apple gibi eski teknolojileri yeni gibi gösterip yediren başka bir firma yok zaten microsoftta apple ın bu politikasından elde ettiği başarıya güvenip ona özenmiş gibi görünüyor herşeyi kırp kırp nereye kadar n96 aldım hiç memnun değilim winmobile a geçmeyi planlıyordum ve dört gözle windows mobile 7 yi bekliyordum resimlerinden çok beğenmiştim ama bu kırpmalar olursa android kral olacakmış gibi görünüyor hele birde androidli multi touch destekli telefonlar artarsa ki bakın iphone ve winmo 7 kalıyor mu ortada
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alpkopat 9 yıl
Ayrıca programların kurulumu sadece windows marketten olacakmış. hafıza kartından kurulum olmayacakmış. Windows ta ki mobile media center artık kullanılmayacakmış... vs vs...
Windows mobile kullanıcısı olarak çok üzüldüm.
Artık androide geçmek lazım yani....
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Erasmus78 9 yıl
directX25
Bunda anlamayacak ne var. Adam Silverlight diye bir ürün sürmüş piyasaya ve bu piyasada söz sahibi olmak istiyor. Bun yapabilmesi içinde elinde çok büyük bir güç var. Bu gücü kullanmak istemesinden daha doğal ne olabilir? Zaten Silverlight'i Apple ile beraber geliştirdiler diye biliyorum. Microsoft eğer flash desteğini keserse buna hiç ama hiç şaşırmam.
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asaltek 9 yıl
bence winmo7 ye darbe geçirmek için yapılmış bir fake haber olabilir bu ancak, nedir bu flash dan istedikleri, adam yapmış işte, bu kadar direnmek niye anlamıyorum...APPLE gibi yanlızca kendi teknolojilerine destek veren, diğerlerini ve dünya gerçeklerini yok sayan firmalarla işim olmaz.
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Erasmus78 9 yıl
Ne yaptın MS?
Gerçi sen ne yaparsan yap @Satnevardie gibi neferlerin var nasıl olsa? :D
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alimakkaya 9 yıl
yaparsa gayet mantikli bir is yapmis olacak. mobil islemcilerin eti ne butu ne (simdilik).
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