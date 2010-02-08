Windows Mobile 7, Multitasking ve Flash'a destek vermeyecek mi ?

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15-18 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinin en önemli tanıtımlarından biri Microsoft tarafından yapılacak. Organizasyona sayılı günler kala, Redmond merkezli yazılım devinin uzun süredir merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Mobile 7 hakkında ilginç ve önemli iddialar ortaya atıldı.

Mobiletechworld adlı siteden teknoloji dünyasına yayılan dedikodular oldukça dikkat çekici. Yayınlanan listede göze çarpan ilk özellik Multitasking yani aynı anda birden fazla program çalıştırılabilme yeteneğine sahip olmaması. Apple'ın pil ömrüne yaptığı negatif etkiden dolayı destek vermediği bu yetenekten Windows Mobile 7'de mahrum kalabilir. Ancak Microsoft'un bu eksikliğe çözum olarak Apple'ın Push Notifications servisi gibi bir bilgilendirme servisi geliştirip, ilgili programların çalışmamasına rağmen son güncellemeleri anı anına kullanıcılara yansıtması sağlanacak. Bunun yanı sıra Apple'ın eleştiri yağmuruna tutulduğu Flash konusunda Microsoft'da Cupertino'luyu izleyecek gibi duruyor. Aynı kaynağa göre WM7'de Silverlight'a destek vermesine rağmen bunların (Sliverlight ve Flash) tarayıcıda çalışmasına izin vermeyecek ve bu sayede mobil cihaza fazla yük binmesinin önüne geçecek. Yayınlanan listedeki diğer bilgileri de kısaca derlersek; Windows Mobile 7, fotoğraf, video, müzik gibi alanlarda Zune yazılımlarını kullanacak, XBOX Live desteğiyle kullanıcılara oyun satın alma imkanı sunacak ve sadece Marketplace'deki 3.parti uygulamalara destek verecek. Son iddiaya göre de tüketicilerin Windows Mobile 7 ile tanışması da en erken 2010 yılının son çeyreğinde gerçekleşecek.

Fakat bunların şimdilik sadece iddia olduğunu, Windows Mobile 7 hakkında en kesin bilgilere ancak Microsoft'un açıklamasından sonra ulaşabileceğimiz belirtelim.

http://www.mobiletechworld.com/2010/02/06/more-windows-mobile-7-rumors-grab-some-salt/