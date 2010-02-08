Windows Mobile 7, Multitasking ve Flash'a destek vermeyecek mi ?

15-18 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinin en önemli tanıtımlarından biri Microsoft tarafından yapılacak. Organizasyona sayılı günler kala, Redmond merkezli yazılım devinin uzun süredir merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Mobile 7 hakkında ilginç ve önemli iddialar ortaya atıldı.
Mobiletechworld adlı siteden teknoloji dünyasına yayılan dedikodular oldukça dikkat çekici. Yayınlanan listede göze çarpan ilk özellik Multitasking yani aynı anda birden fazla program çalıştırılabilme yeteneğine sahip olmaması. Apple'ın pil ömrüne yaptığı negatif etkiden dolayı destek vermediği bu yetenekten Windows Mobile 7'de mahrum kalabilir. Ancak Microsoft'un bu eksikliğe çözum olarak Apple'ın Push Notifications servisi gibi bir bilgilendirme servisi geliştirip, ilgili programların çalışmamasına rağmen son güncellemeleri anı anına kullanıcılara yansıtması sağlanacak. Bunun yanı sıra Apple'ın eleştiri yağmuruna tutulduğu Flash konusunda Microsoft'da Cupertino'luyu izleyecek gibi duruyor. Aynı kaynağa göre WM7'de Silverlight'a destek vermesine rağmen bunların (Sliverlight ve Flash) tarayıcıda çalışmasına izin vermeyecek ve bu sayede mobil cihaza fazla yük binmesinin önüne geçecek. Yayınlanan listedeki diğer bilgileri de kısaca derlersek; Windows Mobile 7, fotoğraf, video, müzik gibi alanlarda Zune yazılımlarını kullanacak, XBOX Live desteğiyle kullanıcılara oyun satın alma imkanı sunacak ve sadece Marketplace'deki 3.parti uygulamalara destek verecek. Son iddiaya göre de tüketicilerin Windows Mobile 7 ile tanışması da en erken 2010 yılının son çeyreğinde gerçekleşecek.
Fakat bunların şimdilik sadece iddia olduğunu, Windows Mobile 7 hakkında en kesin bilgilere ancak Microsoft'un açıklamasından sonra ulaşabileceğimiz belirtelim.
http://www.mobiletechworld.com/2010/02/06/more-windows-mobile-7-rumors-grab-some-salt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani önceki gibi istediğim kadar açayım geyiği olmamalı. Apple zaten geçen seneki sunumunda Windows Mobile'ın task managerını açıp kullanıcıların ayar yapması gerektiğini gösterip dalga geçmişti.
youtube.com/...
Multitasking dendiğinde herkes MSN'i düşünüyor fakat iPhone ile GPS navigasyonu yaparken biri sizi aradığında GPS navigasyon programı görüşme boyunca kapanıyor. Görüşme bittikten sonra ise tekrar yüklenip açılıyor. Yani es geçmemeniz gereken bir sapak vs var ise ya konuşma boyunca arabayı kenara çekip bekleyeceksiniz ya da konuşmayacaksınız.
Bazı arkadaşlarım iPhone'da GPS olmasına rağmen ek GPS cihazı alarak bu sorunu tamamen çözmüşler :)
Windows Mobile'da ise GPS çalışmaya devam ederken bırakın telefon görüşmesi yapmayı, telefon görüşmesi ve GPS navigasyon aktifken MSN'den yazışabilir veya fotoğraf çekip eposta atabilirsiniz. Multitasking işte burada fark yaratıyor. Tamamen ihtiyaçlarınıza bağlı bir seçim.
Eski windows mobile telefonlar kısıtlı işlem güçleri ve ekran büyüklüklükleri ile engelli ve kullanımı zor aletlerdi. Zaten 2 sene boyunca kesintisiz iPhone kullanmamın en büyük nedeni de düzgün bir alternatif bulamamamdı.
HTC HD2 ile birlikte durum değişti diyebilirim. Windows mobile doğru donanım ve doğru bir arayüz ile neler yapabileceğini gösteriyor. 24 saat twitter ve facebook gibi önde gelen sosyal ağlara bağlı kalmak ufak bir değişimi bile kaçırmamak, hava durumu, RSS'ler, e-postalar güncellenirken diğer bütün işlemlere devam edebilmek.
Sınırsız paylaşım ve erişimin telefonu aldığınız ilk anda size sunuluyor olması ben ve benim gibi bir çok kişi için seçim nedeniyken Multitasking olmamasını savunmak biraz Apple fanatikliği olmaz mı?
Windows mobile kullanıcısı olarak çok üzüldüm.
Artık androide geçmek lazım yani....
Bunda anlamayacak ne var. Adam Silverlight diye bir ürün sürmüş piyasaya ve bu piyasada söz sahibi olmak istiyor. Bun yapabilmesi içinde elinde çok büyük bir güç var. Bu gücü kullanmak istemesinden daha doğal ne olabilir? Zaten Silverlight'i Apple ile beraber geliştirdiler diye biliyorum. Microsoft eğer flash desteğini keserse buna hiç ama hiç şaşırmam.
Gerçi sen ne yaparsan yap @Satnevardie gibi neferlerin var nasıl olsa? :D