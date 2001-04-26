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Windows Xp'de Uygulanacak Aktivasyon Sistemi

18 yıl
248
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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   Windows Xp yazılım korsanlarını üzecek şekilde gelecek. Bunuda herksin makinasındaki parçalardan derlenmiş bir tek size özel bir numara sayesinde yapacak. Bu numara sizin bilgisayarınızın konfigrasyonuna özzel olacakve siz konfigrasyonunuzu değiştirmedikçe değişmeyecek. Sizin bilgisayarınızdaki sistem hakkında ki bilgiyi de Microsoft'a aktarmayacak sadece sistemdeki parçaların numaralarından bir numara oluşturulacak o kadar.

   Aktivasyon numarası siz Windows'u kurduğunuzda telefon operatörü 5 dk'da ile yada internetten 56k modem ile 10 sn'de alınabilecek. Bu numara tabii devamlı değişemiyecek yani Microsoft bir lisans numarası ile gelen bir çok başvuruyu göz ardı edecek hatta kitleyecek. Hardocp.com'un bu konuda hazırladığı yazıyı okuyabilirsiniz.


http://www.hardocp.com/articles/windows/xp_piracy.html Yorum Yaz
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