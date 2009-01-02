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World Of Goo (PC, Nintendo Wii) inceleme videosu

10 yıl
131b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Goo topları ile hem düşünüp hem de eğlenmeye hazır mısınız ?

Platform: PC, Nintendo Wii

Büyük oyunların yarattığı kalabalık yüzünden birçoğumuzun ismini bile duymadığı ama kesinlikle bu senenin en iyi oyunları arasında yer alan World Of Goo, inceleme köşemize konuk oluyor. Hem PC hem de Nintendo Wii kullanıcıları ile buluşan oyunun, kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım.


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
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Nike 10 yıl
Bende çok beğendim grafikler boyuta göre mükemmel, oyunda mükemmel herkese öneririm.
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Nike 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şu bölümü bir türlü geçemedim yardım edebilecek var mı?
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deadric 10 yıl
Ben bitirdim. Zor ama çok eğlenceli.
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petergriffin 10 yıl
Oyun çok başarılı üstelik 70mb yer kaplıyor oyunu bitirmek için yaratıcılığın sınırlarını zorlamak lazım.Üsteli müzikleri de sanki Tim Burton'un filmlerinden fırlamış gibi.
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DemirKSK 10 yıl
bitirdim bu oyunu hatta son bölümde hepsinde OCD ( Obsessive Completion Distinction) yaptim
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mustiki212 10 yıl
Gerçekten güzel oyun ama malesef bi serisi daha çıkacağını zannetmiyorum...
Adamlar kaçak oyundan dolayı batacaklar..:(..
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kuftikufti 10 yıl
Çok para harcanmadan ve olağanüstü(!) grafikler olmadan da çok eğlenceli bir oyun yapılabileceği bu oyunda kanıtlandı. Gerçekten alın ve oynayın çok eğlenceli bir oyun.. ;)
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bersit 10 yıl
eğlenceli bi oyuna benziyo... biran önce temin etmek gerek
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sLevin 10 yıl
Oyun süper valla . Artık 3 çekirdek 5 çekirdek sistem gereksinimi isteyen kasma oyunlardan sıkılmışım gerçekten 2D çok eğlenceli bi oyun. Bu oyundan heberdar edildiğimiz için DH'ye teşekkürlerrr
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randomVariable 10 yıl
Son yıllarda gördüğüm en iyi bölüm tasarımlarına sahip oyun. Ayrıca belirtmeden geçemeyeceğim seslendiren arkadaşın vurgulamaları çok kötü.
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AurorAbeam 10 yıl
Kulelerden nefret ediyorum
Yerinde durmuyor bacaksızlar yıkılıyorlar hemen
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tolgay007 10 yıl
Video yüklenmiyorki bir sorun var
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ragomuay 10 yıl
2. bölümden sonra iice zorlaşıp saçlarını yoldurtan bi oyun. yapanlara hll olsun
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mustafa_550 10 yıl
oyun süper gerçekten ben bitirdim herkeze tavsiye ederim:)
müzikleri beni bitirdi hl2 nin müziklerine benziyo hafiften
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Jansay 10 yıl
Ben de oynadıydım oyunu. Oyun 2. chapterdan sonra çekilmez bir hal alıyor bana göre. Yani orada olan zorluk hoşuma gitmedi. O yüzden bitirememiştim. Güzel oyundu çok hoşuma gitmişti.

Bu arada: videoda çok fazla ipucu veriyorsunuz. Bu ne yahu? Çözemediğim bir bölüm vardı onu öğrenmiş oldum. Videonun %70'i inceleme %30'u tam çözüm.

Böyle daha az ipucu içeren ve aynı zamanda oyunu gösteren sahneler yapabilirdiniz bence.


İnceleme için teşekkürler; elinize sağlık.
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