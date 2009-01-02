World Of Goo (PC, Nintendo Wii) inceleme videosu

Goo topları ile hem düşünüp hem de eğlenmeye hazır mısınız ?

Platform: PC, Nintendo Wii

Büyük oyunların yarattığı kalabalık yüzünden birçoğumuzun ismini bile duymadığı ama kesinlikle bu senenin en iyi oyunları arasında yer alan World Of Goo, inceleme köşemize konuk oluyor. Hem PC hem de Nintendo Wii kullanıcıları ile buluşan oyunun, kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım.

http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=