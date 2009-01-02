World Of Goo (PC, Nintendo Wii) inceleme videosu

Haber Editörü
Goo topları ile hem düşünüp hem de eğlenmeye hazır mısınız ?
Platform: PC, Nintendo Wii
Büyük oyunların yarattığı kalabalık yüzünden birçoğumuzun ismini bile duymadığı ama kesinlikle bu senenin en iyi oyunları arasında yer alan World Of Goo, inceleme köşemize konuk oluyor. Hem PC hem de Nintendo Wii kullanıcıları ile buluşan oyunun, kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım.
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Şu bölümü bir türlü geçemedim yardım edebilecek var mı?
Adamlar kaçak oyundan dolayı batacaklar..:(..
müzikleri beni bitirdi hl2 nin müziklerine benziyo hafiften
Bu arada: videoda çok fazla ipucu veriyorsunuz. Bu ne yahu? Çözemediğim bir bölüm vardı onu öğrenmiş oldum. Videonun %70'i inceleme %30'u tam çözüm.
Böyle daha az ipucu içeren ve aynı zamanda oyunu gösteren sahneler yapabilirdiniz bence.
İnceleme için teşekkürler; elinize sağlık.