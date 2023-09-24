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    Anlık Bildirim

    Facebook'ta artık birden fazla profil oluşturulabiliyor

    Facebook, yeni güncellemeyle kullanıcıların birden fazla kişisel profil oluşturmasına izin veriyor. Peki, Facebook çoklu profil nasıl oluşturulur? İşte profil oluşturma adımları:
    facebook birden fazla profil oluşturma Tam Boyutta Gör
    Meta, Facebook’ta çoklu profil oluşturma özelliğini bir süredir test ediyor ve artık tüm kullanıcılara açılmaya hazır. Facebook kullanıcıları, birden fazla profil oluşturarak akışları ve içeriklerini kimlerle paylaşabileceklerini belirleyebilecek.

    Facebook çoklu profil oluşturma, Android ve iOS uygulaması üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Facebook’ta birden fazla profil oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

    1. Facebook’ta profil bölümüne gidin.
    2. Üstte yeni profil oluşturma seçeneğini bulun.
    3. Seçin ve profiliniz için bir ad ekleyin.
    4. Facebook profiliniz için bir kullanıcı adı ekleyin.
    5. Arkadaşlarınızı ekleyin, sayfa ve gruplara katılın.
    6. Profil değiştirme simgesine dokunarak istediğiniz profile geçebilirsiniz.

    Facebook, kullanıcıların en fazla dört kişisel profil oluşturmasına izin verecek. Sosyal medya kullanıcıları, her seferinde giriş yapmak zorunda kalmadan hesapları arasında kolayca geçiş yapabilecek.

    Her profil için bildirim ve gizlilik ayarları özelleştirilebilecek. Yalnız ek profillerde bazı Facebook özellikleri (Dating, Marketplace, Profesyonel Mod gibi) kullanılamayacak. Ayrıca ek profil oluşturma ilerleyen zamanda Messenger’a da gelecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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