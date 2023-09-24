Facebook'ta artık birden fazla profil oluşturulabiliyor

Tam Boyutta Gör Meta, Facebook’ta çoklu profil oluşturma özelliğini bir süredir test ediyor ve artık tüm kullanıcılara açılmaya hazır. Facebook kullanıcıları, birden fazla profil oluşturarak akışları ve içeriklerini kimlerle paylaşabileceklerini belirleyebilecek.

Facebook çoklu profil oluşturma, Android ve iOS uygulaması üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Facebook’ta birden fazla profil oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Facebook’ta profil bölümüne gidin. Üstte yeni profil oluşturma seçeneğini bulun. Seçin ve profiliniz için bir ad ekleyin. Facebook profiliniz için bir kullanıcı adı ekleyin. Arkadaşlarınızı ekleyin, sayfa ve gruplara katılın. Profil değiştirme simgesine dokunarak istediğiniz profile geçebilirsiniz.

Facebook, kullanıcıların en fazla dört kişisel profil oluşturmasına izin verecek. Sosyal medya kullanıcıları, her seferinde giriş yapmak zorunda kalmadan hesapları arasında kolayca geçiş yapabilecek.

Her profil için bildirim ve gizlilik ayarları özelleştirilebilecek. Yalnız ek profillerde bazı Facebook özellikleri (Dating, Marketplace, Profesyonel Mod gibi) kullanılamayacak. Ayrıca ek profil oluşturma ilerleyen zamanda Messenger’a da gelecek.

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Facebook çoklu profil oluşturma özelliği nasıl kullanılır?