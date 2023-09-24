Facebook'ta artık birden fazla profil oluşturulabiliyor

Facebook çoklu profil oluşturma, Android ve iOS uygulaması üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Facebook’ta birden fazla profil oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Facebook’ta profil bölümüne gidin.
- Üstte yeni profil oluşturma seçeneğini bulun.
- Seçin ve profiliniz için bir ad ekleyin.
- Facebook profiliniz için bir kullanıcı adı ekleyin.
- Arkadaşlarınızı ekleyin, sayfa ve gruplara katılın.
- Profil değiştirme simgesine dokunarak istediğiniz profile geçebilirsiniz.
Facebook, kullanıcıların en fazla dört kişisel profil oluşturmasına izin verecek. Sosyal medya kullanıcıları, her seferinde giriş yapmak zorunda kalmadan hesapları arasında kolayca geçiş yapabilecek.
Her profil için bildirim ve gizlilik ayarları özelleştirilebilecek. Yalnız ek profillerde bazı Facebook özellikleri (Dating, Marketplace, Profesyonel Mod gibi) kullanılamayacak. Ayrıca ek profil oluşturma ilerleyen zamanda Messenger’a da gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.