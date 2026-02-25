Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube Premium Lite'a arka planda oynatma ve indirme özellikleri eklendi

    YouTube, Premium Lite aboneliğine yeni özellikler eklediğini duyurdu. Bu uygun fiyatlı paket, büyük ölçüde reklamsız izleme sunarken artık arka planda oynatma ve video indirme desteği de sunacak.

    YouTube Premium Lite'a arka planda oynatma özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    YouTube, Premium Lite aboneliğine yeni özellikler eklediğini duyurdu. Bu uygun fiyatlı paket, büyük ölçüde reklamsız izleme deneyimi sunarken artık arka planda oynatma ve video indirme desteği de sunacak.

    Ülkemizde aylık 49,99 TL'den sunulan YouTube Premium Lite, 79,99 TL'lik Premium aboneliğine göre ucuz bir alternatif sunuyor. Ancak bu paket, çoğu videoyu reklamsız izleme imkanı sunsa da, YouTube Music içeriklerinde, arayüzde ve bazı videolarda hala reklam gösteriliyor.

    YouTube Premium Lite daha cazip hale geldi

    Yeni düzenlemeyle birlikte Premium Lite aboneleri, videoların büyük kısmını arka planda oynatabilecek. Bu gelişme, Google’ın kısa süre önce Premium üyesi olmayan kullanıcıların çeşitli yöntemlerle arka planda oynatma özelliğine erişmesini engellemesinin ardından geldi. Şirket, bu özelliğin Premium abonelere özel olduğunu ve tüm platformlarda tutarlı bir deneyim sunmak için gerekli güncellemelerin yapıldığını belirtmişti. Artık bu özellik Premium Lite kullanıcılarına da açılıyor.

    Ayrıca Premium Lite aboneleri, çoğu videoyu indirerek çevrimdışı izleyebilecek. Bu yeni özellikler bugünden itibaren kademeli olarak kullanıma sunulacak ve önümüzdeki haftalarda tüm Premium Lite abonelerine ulaşacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ferhat gürler hipnoz yorumlar sahibinden premium galeri ne demek insan nasıl bayıltılır whatsapp resmi uygulama hatası dikkat çekmek için takipten çıkmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 16 HX
    MSI CROSSHAIR 16 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum