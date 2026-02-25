YouTube Premium Lite'a arka planda oynatma ve indirme özellikleri eklendi

Ülkemizde aylık 49,99 TL'den sunulan YouTube Premium Lite, 79,99 TL'lik Premium aboneliğine göre ucuz bir alternatif sunuyor. Ancak bu paket, çoğu videoyu reklamsız izleme imkanı sunsa da, YouTube Music içeriklerinde, arayüzde ve bazı videolarda hala reklam gösteriliyor.
YouTube Premium Lite daha cazip hale geldi
Yeni düzenlemeyle birlikte Premium Lite aboneleri, videoların büyük kısmını arka planda oynatabilecek. Bu gelişme, Google’ın kısa süre önce Premium üyesi olmayan kullanıcıların çeşitli yöntemlerle arka planda oynatma özelliğine erişmesini engellemesinin ardından geldi. Şirket, bu özelliğin Premium abonelere özel olduğunu ve tüm platformlarda tutarlı bir deneyim sunmak için gerekli güncellemelerin yapıldığını belirtmişti. Artık bu özellik Premium Lite kullanıcılarına da açılıyor.
Ayrıca Premium Lite aboneleri, çoğu videoyu indirerek çevrimdışı izleyebilecek. Bu yeni özellikler bugünden itibaren kademeli olarak kullanıma sunulacak ve önümüzdeki haftalarda tüm Premium Lite abonelerine ulaşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: