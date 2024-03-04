Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor! 4.200 TL değerinde

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, Nisan sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Buna göre 5 Mart'ta Warhammer 40,000: Boltgun, 19 Mart'ta Lightyear Frontier ve MLB The Show 2024, 28 Mart tarihinde ise Activision&Blizzard'ın sevilen oyunlarından Diablo IV oyuncularla buluşacak. Nisan ayında platforma eklenecek oyunlar ise Botany Manor (9 Nisan) ve Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (24 Nisan) olacak.
- Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 5 Mart
- Lightyear Frontier (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 19 Mart
- MLB The Show 2024 (Xbox Series X|S, Xbox One) - 19 Mart
- Diablo IV (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 28 Mart
- Botany Manor (Xbox Series X|S, Xbox One) - 9 Nisan
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 24 Nisan
Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Mart'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde
- Hardspace: Shipbreaker
- Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered
- Shredders
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.