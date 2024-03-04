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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor! 4.200 TL değerinde

    Microsoft, Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede Diablo IV başta olmak üzere 6 yeni oyun yer alıyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor! 4.200 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Game Pass servisini sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Mart ve Nisan aylarında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Nisan sonuna kadar abonelik sistemine Diablo IV başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

    Paylaşılan listeye göre, Nisan sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Buna göre 5 Mart'ta Warhammer 40,000: Boltgun, 19 Mart'ta Lightyear Frontier ve MLB The Show 2024, 28 Mart tarihinde ise Activision&Blizzard'ın sevilen oyunlarından Diablo IV oyuncularla buluşacak. Nisan ayında platforma eklenecek oyunlar ise Botany Manor (9 Nisan) ve Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (24 Nisan) olacak.

    • Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 5 Mart
    • Lightyear Frontier (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 19 Mart
    • MLB The Show 2024 (Xbox Series X|S, Xbox One) - 19 Mart
    • Diablo IV (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 28 Mart
    • Botany Manor (Xbox Series X|S, Xbox One) - 9 Nisan
    • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 24 Nisan

    Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Mart'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde

    • Hardspace: Shipbreaker
    • Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered
    • Shredders
    Kaynakça https://www.windowscentral.com/xbox-game-pass-whats-new https://gamerant.com/xbox-game-pass-games-leaving-soon-march-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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