Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Game Pass servisini sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Mart ve Nisan aylarında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Nisan sonuna kadar abonelik sistemine Diablo IV başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Nisan sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Buna göre 5 Mart'ta Warhammer 40,000: Boltgun, 19 Mart'ta Lightyear Frontier ve MLB The Show 2024, 28 Mart tarihinde ise Activision&Blizzard'ın sevilen oyunlarından Diablo IV oyuncularla buluşacak. Nisan ayında platforma eklenecek oyunlar ise Botany Manor (9 Nisan) ve Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (24 Nisan) olacak.

Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 5 Mart

Lightyear Frontier (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 19 Mart

MLB The Show 2024 (Xbox Series X|S, Xbox One) - 19 Mart

Diablo IV (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 28 Mart

Botany Manor (Xbox Series X|S, Xbox One) - 9 Nisan

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 24 Nisan

Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Mart'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde

Hardspace: Shipbreaker

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Shredders

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Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor! 4.200 TL değerinde