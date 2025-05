Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox One, Xbox Series ve PC kullanıcılarına sunulan Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkarıldığını görüyoruz. Şimdi Xbox Game Pass abonelik servisinden Mayıs ayında ayrılacak oyunlar belli oldu.

Mayıs ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar belli oldu

Paylaşılan listeye göre Mayıs ayında Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar sırasıyla Brothers: A Tale of Two Sons, Chants of Sennaar, Dune: Spice Wars, Hauntii, Jurassic World Evolution 2, Little Kitty, Big City, Planet of Lana ve The Big Con olacak. Öte yandan Microsoft, bu ayrılan oyunları telafi etmek için çalışmalarını hızlandırmış gibi gözüküyor.

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı 3 gün önce eklendi

Nitekim bu oyunların yanı sıra, yakın tarihte platforma eklenen GTA 5, Clair Obscur: Expedition 33, Anno 1800 ve Call of Duty: Modern Warfare 2 gibi büyük oyunlar bulunuyor. Ayrıca Mayıs ayının ikinci yarısına kadar sunulacak oyunların çok yakında açıklanacağını hatırlatalım. İşte Mayıs ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar:

Brothers: A Tale of Two Sons

Chants of Sennaar

Dune: Spice Wars

Hauntii

Jurassic World Evolution 2

Little Kitty, Big City

Planet of Lana

The Big Con

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Xbox Game Pass'ten Mayıs ayında kaldırılacak oyunlar açıklandı!