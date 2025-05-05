Game Pass'ten Mayıs ayında kaldırılacak oyunlar açıklandı

Mayıs ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar belli oldu
Paylaşılan listeye göre Mayıs ayında Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar sırasıyla Brothers: A Tale of Two Sons, Chants of Sennaar, Dune: Spice Wars, Hauntii, Jurassic World Evolution 2, Little Kitty, Big City, Planet of Lana ve The Big Con olacak. Öte yandan Microsoft, bu ayrılan oyunları telafi etmek için çalışmalarını hızlandırmış gibi gözüküyor.
Nitekim bu oyunların yanı sıra, yakın tarihte platforma eklenen GTA 5, Clair Obscur: Expedition 33, Anno 1800 ve Call of Duty: Modern Warfare 2 gibi büyük oyunlar bulunuyor. Ayrıca Mayıs ayının ikinci yarısına kadar sunulacak oyunların çok yakında açıklanacağını hatırlatalım. İşte Mayıs ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar:
- Brothers: A Tale of Two Sons
- Chants of Sennaar
- Dune: Spice Wars
- Hauntii
- Jurassic World Evolution 2
- Little Kitty, Big City
- Planet of Lana
- The Big Con
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