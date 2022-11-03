Netflix sonunda en düşük paketin çözünürlüğünü yükseltti

Tam Boyutta Gör Video akış platformlarının tepesinde yer alan Netflix, önemli bir hamle ile karşımıza çıkmış durumda. Artık standartların oldukça altında kalan Temel paketin çözünürlüğü en sonunda yükseltiliyor. Değişiklik Kasım ayı itibarıyla geçerli olacak.

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Netflix, üyelerine Temel, Standart ve Özel olarak üç farklı abonelik dilimleri sunuyor. Temel paket, günümüzde artık oldukça düşük bir değer olan 480p çözünürlüğü destekliyordu. Kasım ayı itibarıyla Temel paketin çözünürlüğü 720p’ye yükseltilmiş durumda. Bu ay içerisinde tüm kullanıcılar için yeni çözünürlüğün aktif olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Netflix, Standart paketinde Full HD, Özel paketinde ise Ultra HD çözünürlük sunuyor. Şimdilik bu paketlerde bir değişiklik yok ancak kullanıcılar en düşük pakette Full HD çözünürlüğün artık standart olması gerektiğini söylüyor. Netflix’in bu yeni değişikliği ise Temel paketi, mobil kullanıcılar için düşündüğünü gösteriyor olabilir.

Netflix abonelik fiyatları ne kadar?

Yukarıda da dediğimiz gibi Netflix, Temel, Standart ve Özel plan olarak üç farklı abonelik paketi sunuyor. Temel planda aynı anda sadece bir cihazdan servisi kullanmanıza izin veriliyor. Standart planda ise bu sayı aynı anda 2 cihaza, Özel planda ise aynı anda 4 cihaza çıkıyor. Bu planlarda sunulan çözünürlük ise sırasıyla HD, Full HD ve Ultra HD.

Temel Plan: Aylık 45,99 TL

Standart Plan: Aylık 69,99 TL

Özel Plan: Aylık 93,99 TL

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