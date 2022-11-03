Netflix sonunda en düşük paketin çözünürlüğünü yükseltti

Netflix, üyelerine Temel, Standart ve Özel olarak üç farklı abonelik dilimleri sunuyor. Temel paket, günümüzde artık oldukça düşük bir değer olan 480p çözünürlüğü destekliyordu. Kasım ayı itibarıyla Temel paketin çözünürlüğü 720p’ye yükseltilmiş durumda. Bu ay içerisinde tüm kullanıcılar için yeni çözünürlüğün aktif olması bekleniyor.
Netflix abonelik fiyatları ne kadar?
Yukarıda da dediğimiz gibi Netflix, Temel, Standart ve Özel plan olarak üç farklı abonelik paketi sunuyor. Temel planda aynı anda sadece bir cihazdan servisi kullanmanıza izin veriliyor. Standart planda ise bu sayı aynı anda 2 cihaza, Özel planda ise aynı anda 4 cihaza çıkıyor. Bu planlarda sunulan çözünürlük ise sırasıyla HD, Full HD ve Ultra HD.
- Temel Plan: Aylık 45,99 TL
- Standart Plan: Aylık 69,99 TL
- Özel Plan: Aylık 93,99 TL
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