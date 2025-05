Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Far Cry 4 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Deadzone: Rogue, Haunted House Renovator, Far Cry 4, Anno 1800, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, Blood Strike, DREDGE, LONESTAR ve Soulstone Survivors dahil 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nvidia GeForce 576.28 sürücüsü yayınlandı: Sorunlar çözülüyor 1 gün önce eklendi

Deadzone: Rogue (Steam)

Haunted House Renovator (Steam)

Far Cry 4 (Xbox, PC Game Pass)

Anno 1800 (Xbox, PC Game Pass)

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered (Xbox, PC Game Pass)

Blood Strike (Steam)

DREDGE (Xbox, Microsoft Store)

LONESTAR (Steam)

Soulstone Survivors (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL

paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 2.000 TL ve 6 aylık 2.720 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste