GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Deadzone: Rogue, Haunted House Renovator, Far Cry 4, Anno 1800, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, Blood Strike, DREDGE, LONESTAR ve Soulstone Survivors dahil 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Deadzone: Rogue (Steam)
- Haunted House Renovator (Steam)
- Far Cry 4 (Xbox, PC Game Pass)
- Anno 1800 (Xbox, PC Game Pass)
- Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered (Xbox, PC Game Pass)
- Blood Strike (Steam)
- DREDGE (Xbox, Microsoft Store)
- LONESTAR (Steam)
- Soulstone Survivors (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL
- Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 2.000 TL ve 6 aylık 2.720 TL
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