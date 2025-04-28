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    Amazon Prime Gaming bu hafta 4 oyun hediye ediyor

    Amazon Prime Gaming abonelerine Nisan ayı sonuna kadar 4 ücretsiz oyun daha hediye ediliyor. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...

    Amazon Prime Gaming bu hafta 4 oyun hediye ediyor Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Nisan ayı listesi çok yakında sonlanıyor. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine 4 yeni oyun daha eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Amazon Prime Gaming 4 yeni oyun hediye ediyor

    Kaçıranlar için Nisan ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Mafia 3: Definitive Edition, Minecraft Legends, DreadOut 2, Wild Country ve Troublemaker dahil olmak üzere 10'dan fazla oyun eklenmişti. Nisan ayında Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak;

    • Kraken Academy!! (Amazon Games App)
    • Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)
    • Thief Gold (GOG Code)
    • Troublemaker (Epic Games Store)

    Ayrıca Mayıs oyunları açıklanana kadar, Mafia 3: Definitive Edition, Minecraft Legends ve DreadOut 2'nin de dahil olduğu oyun kataloğunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

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