Xbox Game Pass'e Ekim ayında eklenecek oyunlar belli oldu

- Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu
- Ekim Ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu
Microsoft'un yayınladığı listeye göre, 31 Ekim tarihine kadar Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun eklenecek. Buna göre 3 Ekim'de NHL 24 (10 saatlik ücretsiz deneme sürümü) ve Lamplighters, 24 Ekim'de Cities: Skylines 2 ve Mineko's Night Market, 31 Ekim'de ise Headbangers Rhythm Royale ve Jusant oyuncularla buluşacak. Ek olarak bu listeye Gotham Knights ve The Lamplighter's League'in de (3 Ekim) dahil olacağını hatırlatalım.
Ayrıca yeni oyunların yanı sıra Kasım ayına kadar Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar da bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde olacak;
- Despot’s Game
- Beacon Pines
- Moonscars
- Weird West: Definitive Edition
- OUTRIDERS
- Prodeus
Ekim Ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- NHL 24 (10 saat ücretsiz deneme) - 3 Ekim
- The Lamplighters League - 3 Ekim
- Cities: Skylines 2 - 24 Ekim
- Mineko’s Night Market - 24 Ekim
- Headbangers Rhythm Royale - 31 Ekim
- Jusant - 31 Ekim
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.