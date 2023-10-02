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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e Ekim ayında eklenecek oyunlar belli oldu

    Xbox Game Pass abonelerine Ekim ayında sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Microsoft, Ekim ayında 6 oyunu daha Game Pass kütüphanesine ekliyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e Ekim ayında eklenecek oyunlar: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Game Pass abonelik servisine Ekim ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay abonelik sistemine 6 yeni oyun ekleniyor. İşte Ekim ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar ve daha fazlası...

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

    Microsoft'un yayınladığı listeye göre, 31 Ekim tarihine kadar Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun eklenecek. Buna göre 3 Ekim'de NHL 24 (10 saatlik ücretsiz deneme sürümü) ve Lamplighters, 24 Ekim'de Cities: Skylines 2 ve Mineko's Night Market, 31 Ekim'de ise Headbangers Rhythm Royale ve Jusant oyuncularla buluşacak. Ek olarak bu listeye Gotham Knights ve The Lamplighter's League'in de (3 Ekim) dahil olacağını hatırlatalım.

    Ayrıca yeni oyunların yanı sıra Kasım ayına kadar Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar da bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde olacak;

    • Despot’s Game
    • Beacon Pines
    • Moonscars
    • Weird West: Definitive Edition
    • OUTRIDERS
    • Prodeus

    Ekim Ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • NHL 24 (10 saat ücretsiz deneme) - 3 Ekim
    • The Lamplighters League - 3 Ekim
    • Cities: Skylines 2 - 24 Ekim
    • Mineko’s Night Market - 24 Ekim
    • Headbangers Rhythm Royale - 31 Ekim
    • Jusant - 31 Ekim
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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