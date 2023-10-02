Xbox Game Pass'e Ekim ayında eklenecek oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Game Pass abonelik servisine Ekim ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay abonelik sistemine 6 yeni oyun ekleniyor. İşte Ekim ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar ve daha fazlası...

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Microsoft'un yayınladığı listeye göre, 31 Ekim tarihine kadar Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun eklenecek. Buna göre 3 Ekim'de NHL 24 (10 saatlik ücretsiz deneme sürümü) ve Lamplighters, 24 Ekim'de Cities: Skylines 2 ve Mineko's Night Market, 31 Ekim'de ise Headbangers Rhythm Royale ve Jusant oyuncularla buluşacak. Ek olarak bu listeye Gotham Knights ve The Lamplighter's League'in de (3 Ekim) dahil olacağını hatırlatalım.

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Ayrıca yeni oyunların yanı sıra Kasım ayına kadar Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar da bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde olacak;

Despot’s Game

Beacon Pines

Moonscars

Weird West: Definitive Edition

OUTRIDERS

Prodeus

Ekim Ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

NHL 24 (10 saat ücretsiz deneme) - 3 Ekim

The Lamplighters League - 3 Ekim

Cities: Skylines 2 - 24 Ekim

Mineko’s Night Market - 24 Ekim

Headbangers Rhythm Royale - 31 Ekim

Jusant - 31 Ekim

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Xbox Game Pass'e Ekim ayında eklenecek oyunlar: İşte liste