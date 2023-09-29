Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları: 1.250TL değerinde 6 oyun hediye

- Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları
- Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek oyunlar
- 5 Ekim
- 12 Ekim
- 19 Ekim
- 26 Ekim
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları
Hatırlayacak olursak Prime Gaming Eylül oyunları arasında Football Manager 2023, Ozymandias: Bronze Age Empire Sim ve Absolute Tactics: Daughters of Mercy dahil toplam 1200 TL değerinde 7 oyun bulunuyordu.
Amazon Prime Gaming'in Ekim 2023 listesine baktığımızda, yepyeni yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede GRUNND, Ghostwire: Tokyo ve The Textorcist dahil olmak üzere 6 farklı oyun yer alıyor. Bu yapımlar arasında en dikkat çekeni ise Ghostwire: Tokyo diyebiliriz. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri 1.250TL
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek oyunlar
5 Ekim
- GRUNND
- Ghostwire: Tokyo
12 Ekim
- The Coma 2: Vicious Sisters Deluxe Edition
- Monster Prom 2: Monster Camp
19 Ekim
- The Textorcist
26 Ekim
- Super Adventure Hand
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.