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    Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları: 1.250TL değerinde 6 oyun hediye

    Amazon Prime Gaming'in Ekim 2023 oyunları belli oldu. Prime Gaming kütüphanesine bu ay 1250 TL değerinde 6 oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Ekim ayı hediyeleri.
    Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları! 1.250TL değerinde 6 oyun Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 1.250TL değerinde 6 yeni oyun ve Diablo IV, Dead by Daylight ve World of Warcraft için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ekim ayı hediyeleri...

    Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları

    Hatırlayacak olursak Prime Gaming Eylül oyunları arasında Football Manager 2023, Ozymandias: Bronze Age Empire Sim ve Absolute Tactics: Daughters of Mercy dahil toplam 1200 TL değerinde 7 oyun bulunuyordu.

    Amazon Prime Gaming'in Ekim 2023 listesine baktığımızda, yepyeni yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede GRUNND, Ghostwire: Tokyo ve The Textorcist dahil olmak üzere 6 farklı oyun yer alıyor. Bu yapımlar arasında en dikkat çekeni ise Ghostwire: Tokyo diyebiliriz. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri 1.250TL

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek oyunlar

    5 Ekim

    • GRUNND
    • Ghostwire: Tokyo

    12 Ekim

    • The Coma 2: Vicious Sisters Deluxe Edition
    • Monster Prom 2: Monster Camp

    19 Ekim

    • The Textorcist 

    26 Ekim

    • Super Adventure Hand 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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