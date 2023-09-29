Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları: 1.250TL değerinde 6 oyun hediye

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 1.250TL değerinde 6 yeni oyun ve Diablo IV, Dead by Daylight ve World of Warcraft için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ekim ayı hediyeleri...

Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları

Hatırlayacak olursak Prime Gaming Eylül oyunları arasında Football Manager 2023, Ozymandias: Bronze Age Empire Sim ve Absolute Tactics: Daughters of Mercy dahil toplam 1200 TL değerinde 7 oyun bulunuyordu.

Amazon Prime Gaming'in Ekim 2023 listesine baktığımızda, yepyeni yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede GRUNND, Ghostwire: Tokyo ve The Textorcist dahil olmak üzere 6 farklı oyun yer alıyor. Bu yapımlar arasında en dikkat çekeni ise Ghostwire: Tokyo diyebiliriz. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri 1.250TL

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Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek oyunlar

5 Ekim

GRUNND

Ghostwire: Tokyo

12 Ekim

The Coma 2: Vicious Sisters Deluxe Edition

Monster Prom 2: Monster Camp

19 Ekim

The Textorcist

26 Ekim

Super Adventure Hand

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Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları! 1.250TL değerinde 6 oyun