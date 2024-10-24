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Tam Boyutta Gör 2022’nin Haziran ayında ülkemizde yayına başlayan Disney Plus’a reklam geliyor. Disney Plus Türkiye’den yapılan açıklamaya göre 2025’in Şubat ayında Disney Plus Türkiye’ye reklam eklenecek.

Disney Plus, yurt dışında “reklamlı temel paket” ve “reklamsız Premium paket” olarak iki farklı abonelik seçeneği sunuyor. Şubat ayından itibaren ülkemizde de iki farklı abonelik seçeneği hayata geçebilir. Premium pakette çevrimdışı izleme özelliği sunulurken Temel pakette böyle bir özellik mevcut değil. Temel paket ile Premium paket arasında görüntü kalitesi farkı bulunmuyor. Şubat ayında kullanıma sunulacak paketlerin fiyatı henüz bilinmiyor.

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The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu konuyla ilgili olarak, şu açıklamayı yaptı:

“Uzun yıllardır medya kanallarımız ve markalarımız aracılığıyla Türkiye'de birinci sınıf reklam çözümleri sunuyor ve müşteri öncelikli bir deneyime odaklanıyoruz. Bu kararlılık, markaların yüksek oranda erişim, etki ve verimlilik elde etmelerini sağladı. Geleceğe bakarken, Disney+ için reklam özelliğini sunmaya hazırız ve reklamverenlere izleyicilerle etkin bir bağlantı kurmaları için benzersiz bir fırsat sunuyoruz. Disney+'ın 12 ülkedeki reklam destekli üyelik teklifinin Avrupa'daki güçlü ivmesi ve genişleyen ortaklık ağıyla, Türkiye'deki yerel reklamverenler ve paydaşlarla fark yaratan projeler gerçekleştirmeyi umuyoruz.”

Disney Plus fiyatları 2024

Disney Plus’a geçtiğimiz hafta zam geldi. Aylık abonelik 164,99 TL, yıllık abonelik ise 1.649 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Disney Plus Türkiye’ye reklam geliyor! Tarih açıklandı