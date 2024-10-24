Disney Plus Türkiye’ye reklam geliyor! Tarih açıklandı

Disney Plus, yurt dışında “reklamlı temel paket” ve “reklamsız Premium paket” olarak iki farklı abonelik seçeneği sunuyor. Şubat ayından itibaren ülkemizde de iki farklı abonelik seçeneği hayata geçebilir. Premium pakette çevrimdışı izleme özelliği sunulurken Temel pakette böyle bir özellik mevcut değil. Temel paket ile Premium paket arasında görüntü kalitesi farkı bulunmuyor. Şubat ayında kullanıma sunulacak paketlerin fiyatı henüz bilinmiyor.
The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu konuyla ilgili olarak, şu açıklamayı yaptı:
“Uzun yıllardır medya kanallarımız ve markalarımız aracılığıyla Türkiye'de birinci sınıf reklam çözümleri sunuyor ve müşteri öncelikli bir deneyime odaklanıyoruz. Bu kararlılık, markaların yüksek oranda erişim, etki ve verimlilik elde etmelerini sağladı. Geleceğe bakarken, Disney+ için reklam özelliğini sunmaya hazırız ve reklamverenlere izleyicilerle etkin bir bağlantı kurmaları için benzersiz bir fırsat sunuyoruz. Disney+'ın 12 ülkedeki reklam destekli üyelik teklifinin Avrupa'daki güçlü ivmesi ve genişleyen ortaklık ağıyla, Türkiye'deki yerel reklamverenler ve paydaşlarla fark yaratan projeler gerçekleştirmeyi umuyoruz.”
Disney Plus fiyatları 2024
Disney Plus’a geçtiğimiz hafta zam geldi. Aylık abonelik 164,99 TL, yıllık abonelik ise 1.649 TL olarak ücretlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu