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    Anlık Bildirim

    Disney Plus Türkiye’ye reklam geliyor! Tarih açıklandı

    Disney Plus Türkiye'den yapılan açıklamaya göre platforma yakın zamanda reklam eklenecek. İçeriklerin başlangıcında reklam gösterilecek. Disney Plus'a ne zaman reklam ekleneceği duyuruldu.
    Disney Plus Türkiye’ye reklam geliyor! Tarih açıklandı Tam Boyutta Gör
    2022’nin Haziran ayında ülkemizde yayına başlayan Disney Plus’a reklam geliyor. Disney Plus Türkiye’den yapılan açıklamaya göre 2025’in Şubat ayında Disney Plus Türkiye’ye reklam eklenecek.

    Disney Plus, yurt dışında “reklamlı temel paket” ve “reklamsız Premium paket” olarak iki farklı abonelik seçeneği sunuyor. Şubat ayından itibaren ülkemizde de iki farklı abonelik seçeneği hayata geçebilir. Premium pakette çevrimdışı izleme özelliği sunulurken Temel pakette böyle bir özellik mevcut değil. Temel paket ile Premium paket arasında görüntü kalitesi farkı bulunmuyor. Şubat ayında kullanıma sunulacak paketlerin fiyatı henüz bilinmiyor.

    The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu konuyla ilgili olarak, şu açıklamayı yaptı:

    “Uzun yıllardır medya kanallarımız ve markalarımız aracılığıyla Türkiye'de birinci sınıf reklam çözümleri sunuyor ve müşteri öncelikli bir deneyime odaklanıyoruz. Bu kararlılık, markaların yüksek oranda erişim, etki ve verimlilik elde etmelerini sağladı. Geleceğe bakarken, Disney+ için reklam özelliğini sunmaya hazırız ve reklamverenlere izleyicilerle etkin bir bağlantı kurmaları için benzersiz bir fırsat sunuyoruz. Disney+'ın 12 ülkedeki reklam destekli üyelik teklifinin Avrupa'daki güçlü ivmesi ve genişleyen ortaklık ağıyla, Türkiye'deki yerel reklamverenler ve paydaşlarla fark yaratan projeler gerçekleştirmeyi umuyoruz.”

    Disney Plus fiyatları 2024

    Disney Plus’a geçtiğimiz hafta zam geldi. Aylık abonelik 164,99 TL, yıllık abonelik ise 1.649 TL olarak ücretlendiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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