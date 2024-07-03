Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

- Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
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Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor
Microsoft tarafından yayınlanan listeye göre Haziran ayında Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Journey to the Savage Planet ve Nickelodeon All-Star Brawl 2 halihazırda erişime açılırken, 9 Temmuz'da Cricket 24 ve The Case of the Golden Idol, 11 Temmuz'da Neon White ve Tchia, 16 Temmuz'da ise Magical Delicacy ve Flock oyuncularla buluşacak.
- Journey to the Savage Planet (Bulut, Konsol ve PC) 3 Temmuz
- Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Bulut, Konsol ve PC) 3 Temmuz
- Cricket 24 (Bulut, Konsol ve PC) 9 Temmuz
- The Case of the Golden Idol (Bulut, Konsol ve PC) 9 Temmuz
- Neon White (Bulut, Konsol ve PC) 11 Temmuz
- Tchia (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) 11 Temmuz
- Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC) 16 Temmuz
- Flock (Bulut, Konsol ve PC) 16 Temmuz
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Palworld: Sakurajima Update
Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- EA Sports FC 24: Supercharge Pack
- Warframe: Wake Up Tenno Bundle
- The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack
Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Temmuz'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde
- Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Bulut, Konsol ve PC)
- Figment 2: Creed Valley (Bulut, Konsol ve PC)
- Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)
- TOEM (Bulut, Konsol ve PC)
- The Wandering Village (Bulut, Konsol ve PC)
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.