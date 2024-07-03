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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

    Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede 8 yeni oyun ve oyun içi hediyeler yer alıyor. İşte detaylar...      
    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak oyunların tam listesini paylaştı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 8 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar.

    Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor

    Microsoft tarafından yayınlanan listeye göre Haziran ayında Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Journey to the Savage Planet ve Nickelodeon All-Star Brawl 2 halihazırda erişime açılırken, 9 Temmuz'da Cricket 24 ve The Case of the Golden Idol, 11 Temmuz'da Neon White ve Tchia, 16 Temmuz'da ise Magical Delicacy ve Flock oyuncularla buluşacak. 

    • Journey to the Savage Planet (Bulut, Konsol ve PC) 3 Temmuz
    • Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Bulut, Konsol ve PC) 3 Temmuz
    • Cricket 24 (Bulut, Konsol ve PC) 9 Temmuz
    • The Case of the Golden Idol (Bulut, Konsol ve PC) 9 Temmuz
    • Neon White (Bulut, Konsol ve PC) 11 Temmuz
    • Tchia (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) 11 Temmuz
    • Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC) 16 Temmuz
    • Flock (Bulut, Konsol ve PC) 16 Temmuz

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Palworld: Sakurajima Update

    Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

    • EA Sports FC 24: Supercharge Pack
    • Warframe: Wake Up Tenno Bundle
    • The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack

    Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Temmuz'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde

    • Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Bulut, Konsol ve PC)
    • Figment 2: Creed Valley (Bulut, Konsol ve PC)
    • Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)
    • TOEM (Bulut, Konsol ve PC)
    • The Wandering Village (Bulut, Konsol ve PC)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 21 saat önce

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    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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