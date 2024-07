Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft, Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak oyunların tam listesini paylaştı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 8 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar.

Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor

Microsoft tarafından yayınlanan listeye göre Haziran ayında Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Journey to the Savage Planet ve Nickelodeon All-Star Brawl 2 halihazırda erişime açılırken, 9 Temmuz'da Cricket 24 ve The Case of the Golden Idol, 11 Temmuz'da Neon White ve Tchia, 16 Temmuz'da ise Magical Delicacy ve Flock oyuncularla buluşacak.

Journey to the Savage Planet (Bulut, Konsol ve PC) 3 Temmuz

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Bulut, Konsol ve PC) 3 Temmuz

Cricket 24 (Bulut, Konsol ve PC) 9 Temmuz

The Case of the Golden Idol (Bulut, Konsol ve PC) 9 Temmuz

Neon White (Bulut, Konsol ve PC) 11 Temmuz

Tchia (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) 11 Temmuz

Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC) 16 Temmuz

Flock (Bulut, Konsol ve PC) 16 Temmuz

DLC / Oyun Güncellemeleri

Palworld: Sakurajima Update

Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

EA Sports FC 24: Supercharge Pack

Warframe: Wake Up Tenno Bundle

The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack

Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Temmuz'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Bulut, Konsol ve PC)

Figment 2: Creed Valley (Bulut, Konsol ve PC)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)

TOEM (Bulut, Konsol ve PC)

The Wandering Village (Bulut, Konsol ve PC)

