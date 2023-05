Mutlaka izlemeniz gereken Leonardo DiCaprio filmleri

Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, kariyeri boyunca en beğenilen film yapımcılarıyla çalıştı. Di Caprio, ilk olarak ABC’de yayınlanan durum komedisi Growing Pains’de dikkatleri üzerine çekti. Yıldız oyuncu, birçok ödül almış Amerikalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı Martin Scorsese ile en az beş kez çalıştı; 2023’te vizyona girecek The Killers of the Flower Moon da altıncısı olacak. Bir başka ünlü yönetmen Quentin Tarantino ile Once Upon a Time in Hollywood ve Django Unchained adlı yapımlarda birlikte çalıştı. En iyi yönetmenin ödüllü James Cameron ile gişe rekorları kıran filmler çekti. Leonardo Di Caprio gençlik filmlerinden kariyerinin en iyi filmlerine mutlaka izlemeniz gereken harika bir liste hazırladık.

Leonardo Di Caprio en iyi filmleri ⭐️ Tam Boyutta Gör Leonardo Di Caprio, 1993 yapımı What’s Eating Gilbert Grace ile 19 yaşında ilk Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. DiCaprio, yedisi oyuncu, biri yapımcı olarak Oscar’a sekiz kez aday gösterildi. Yaklaşık 30 yıllık kariyerinde Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Ridley Scott ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışan DiCaprio’nun en iyi filmlerini listeledik 👇🏻 1️⃣ The Revenant (Diriliş) DiCaprio, Alejandro G. Iñárritu'nun The Revenant filmindeki performansıyla ilk Akademi Ödülünü, üçüncü Altın Küre Ödülünü ve ilk SAG (Screen Actors Guild) Ödülünü kazandı. 1823’te, bir boz ayı tarafından parçalandıktan sonra bir grup tuzakçı tarafından ölüme terk edilen bir sınır rehberi olan Hugh Glass rolüyle yer alıyor. Hugh, mucizevi bir şekilde hayatta kalıyor ve onu terk eden adamlardan intikam almaya yemin ediyor. Yönetmen : Alejandro G. Iñárritu

: Alejandro G. Iñárritu Yazarlar : Mark L. Smith, Alejandro G. Iñárritu

: Mark L. Smith, Alejandro G. Iñárritu Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson Tür : Macera/Western 2️⃣ The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) DiCaprio, bir kez daha Martin Scorsese ile birlikte çalışıyor. El altından ve hileli uygulamaları ona seks ve uyuşturucudan ibaret yozlaşmış bir yaşam tarzına harcayacağı küçük bir servet kazandıran borsacı Jordan Belfort rolüyle gördüğümüz DiCaprio, bu filmle ikinci Altın Küre Ödülü'nü kazandı. DiCaprio, bu filmle En İyi Erkek Oyuncu dalında dördüncü ödülünü kazandı. Yönetmen : Martin Scorsese

: Martin Scorsese Yazar : Terence Winter

: Terence Winter Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey

: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey Tür : Dram/Komedi 3️⃣ Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood’da) Quentin Tarantino'nun yönettiği ve senaryosunu yazdığı Bir Zamanlar Hollywood’da DiCaprio, kovboy dizisi Bounty Law’da parlayan aktör Rick Dalton'u canlandırıyor ancak 1969 yılındayız. Rick, dublörü Cliff Booth (Brad Pitt) ile birlikte kendini bir yol ayrımında buluyor. İzleyicilerin zevkleri değişmiş ve Rick’in üstlendiği roller artık ilgi görmemektedir. Rick, yeni komşuları olan yönetmen Roman Polanski ve kız arkadaşı Sharon Tate'den (Margot Robbie) kariyer kurtuluşu arar. Yönetmen/Yazar : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Emile Hirsch, Kurt Russell, Margaret Qualley

: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Emile Hirsch, Kurt Russell, Margaret Qualley Tür : Dram/Komedi 4️⃣ Titanic Titanic, tüm zamanların en çok hasılat yapan ikinci filmi. James Cameron'ın olağanüstü hitiyle Leonardo Di Caprio, dünya çapında tanınan bir film yıldızı oldu. DiCaprio, meteliksiz bir kaçak yolcu olan Jack Dawson rolünde. DiCaprio’nun Kate Winslet ile olan romantik kimyası rekorlar kitabına girdi. DiCaprio, Frank rolüyle Altın Küre Ödülü'ne ikinci kez aday gösterildi ve film ekibinin bir üyesi olarak Screen Actors Guild Ödülü'ne ikinci kez aday gösterildi. Yönetmen/Yazar : James Cameron

: James Cameron Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart, Frances Fisher

: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart, Frances Fisher Tür : Romantik/Dram 5️⃣ Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala) Steven Spielberg’ün yönettiği bu suç filminde DiCaprio, 19 yaşına geldiğinde dolandırıcılık yaparak milyonlarca dolar kazanmış Frank Abagnale Jr.'ı canlandırıyor. Çeşitli insanların kılığına giren Frank Jr., FBI ajanı Carl Hanratty'nin (Tom Hanks) dikkatini çeken ayrıntılı bir çek sahtekarlığı planı yürütür. İkisi, çok keyifli bir kedi-fare oyununda birbirlerinin peşine düşer. Frank Jr. rolüyle DiCaprio, Altın Küre Ödülü'ne üçüncü kez aday gösterildi. Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Yazar : Jeff Nathanson

: Jeff Nathanson Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams

: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams Tür : Dram/Suç 6️⃣ Don’t Look Up Astronomi yüksek lisans öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ve profesörü Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), güneş sistemi içinde yörüngede dönen bir kuyruklu yıldız keşfeder ancak iki sorun var. Birincisi; Dünyaya hızla gelmektedir. İkincisi; Kimse umursamamaktadır. İklim değişikliğini konu alan harika bir film. Yönetmen : Adam McKay

: Adam McKay Yazar : Adam McKay ve David Sirota

: Adam McKay ve David Sirota Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep Tür : Komedi/Felaket En iyi Oscar ödüllü filmler 4 ay önce eklendi 7️⃣ Gangs of New York (New York Çeteleri) 1800'lerin ortalarında, suç lordu William "Kasap Bill" Cutting (Daniel Day-Lewis) tarafından yönetilen Manhattan'daki bir kenar mahallede geçen bu hikayede, DiCaprio, yönetmen Martin Scorsese ile ilk kez birlikte çalışıyor. Amsterdam, çocukken babasının Bill tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tanık olmuştur ve çocuk, bıçağı babasının intikamı için Bill üzerinde kullanmak üzere saklamıştır. Yönetmen : Martin Scorsese

: Martin Scorsese Yazarlar : Jay Cocks, Steven Zallian, Kenneth Lonergan

: Jay Cocks, Steven Zallian, Kenneth Lonergan Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Jim Broadbent

: Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Jim Broadbent Tür : Dram/Suç 8️⃣ Inception (Başlangıç) Herhangi bir Christopher Nolan filminin yıldızı elbette Christopher Nolan'dır ve DiCaprio gibi karmaşık karakter çalışmalarında uzmanlaşmış bir aktör için, yüksek konseptli bir bilimkurgu destanında bu işi yapmak zordur. Yine de DiCaprio, kurbanlarının bilinçaltı düşüncelerine sızarak onların sırlarını çalma yeteneğine sahip bir hırsız olan ve başka birinin fikrini zihne yerleştirmeyi kabul ederek kurtuluş şansı sunulan bir hırsız olan Dom Cobb olarak burada büyülüyor. DiCaprio'nun en iyi performansı değil ama oynadığı karakter ilgi çekici. Yazar/Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy

: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy Tür : Aksiyon/Bilim Kurgu 9️⃣ Marvin’s Room (Marvin’in Odası) Jerry Zaks'in Scott McPherson'ın oyununun (John Guare tarafından uyarlanan) film versiyonunda DiCaprio, ailenin evini ateşe verdikten sonra akıl hastanesine kapatılan genç bir adam olan Hank'i canlandırıyor. Büyükbabası (Hume Cronyn) felç geçirdikten ve bakımının sorumluluğu annesi Lee'ye (Meryl Streep) kaldıktan sonra, Hank kendini bakım görevlerini paylaşmak için çekilirken bulur. "Marvin's Room" topluluğunun bir üyesi olarak DiCaprio, bu filmle ilk kez Screen Actors Guild Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Yönetmen : Jerry Zaks

: Jerry Zaks Senarist : John Guare

: John Guare Oyuncular : Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Diane Keaton, Robert DeNiro, Hume Cronyn

: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Diane Keaton, Robert DeNiro, Hume Cronyn Tür : Dram 🔟 Revolutionary Road (Hayallerin Peşinde) DiCaprio, Frank Wheeler (DiCaprio) ve eşi April'ın (Winslet) daha iyi bir yaşam umuduyla banliyölere taşındığı, 1940'ların sonlarında Sam Mendes'in film setinde "Titanik" aşkı Kate Winslet ile yeniden bir araya geliyor. April'ın oyuncu olma hedefi başarısız olmuştur ve Frank istediği işi bulamamıştır. Frank, DiCaprio için nadiren sempatik olmayan bir rol ancak karaktere olan sadakati yedinci Altın Küre’ye aday gösterilecek kadar etkileyiciydi. Yönetmen : Sam Mendes

: Sam Mendes Yazar : Justin Haythe

: Justin Haythe Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon, Kathryn Hahn, David Harbour

: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon, Kathryn Hahn, David Harbour Tür : Dram/Romantik 11. What's Eating Gilbert Grape (Gilbert’in Hayalleri) Di Caprio, 19 yaşındayken Gilbert'in (Johnny Depp) hem Arnie'ye hem de anneleri Bonnie'ye (Darlene Cates) bakıcılık yapması gereken zihinsel engelli küçük erkek kardeşi Arnie Grape rolünde ilk Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. DiCaprio, Arnie rolündeki performansıyla ilk Altın Küre Ödülü'ne de aday gösterildi. Yönetmen : Lasse Hallström

: Lasse Hallström Senarist : Peter Hedges

: Peter Hedges Oyuncular : Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio, Mary Steenburgen, Darlene Cates

: Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio, Mary Steenburgen, Darlene Cates Tür : Dram/Romantik

IMDb puanı en yüksek filmler: İşte en iyi IMDb filmleri 4 ay önce eklendi

IMDb puanlarına göre en popüler Leonardo DiCaprio filmleri 💯 Tam Boyutta Gör Leonardo Di Caprio filmlerini IMDb puanına göre izlemek isteyenler için de bir liste hazırladık. İşte IMDb listesine göre en popüler Leonardo DiCaprio filmleri 🔽 The Wolf of Wall Street: 8.2 Inception: 8.8 Titanic: 7.9 Once Upon a Time in... Hollywood: 7.6 The Departed: 8.5 Don't Look Up: 7.2 Shutter Island: 8.2 Django Unchained: 8.4 The Revenant: 8.0 The Aviator: 7.5

Netflix'te Leonardo DiCaprio'nun olduğu filmler 🍿 Tam Boyutta Gör Netflix, en iyi Leonardo Di Caprio filmlerini izleyebileceğiniz platformların başında geliyor. Don't Look Up, Leonardo Di Caprio'nun Netflix'teki son filmi ancak daha nice güzel filmi var. İşte Netflix'teki en güzel Leonardo DiCaprio filmleri 🔽 Köstebek Zincirsiz Sıkıysa Yakala Zindan Adası Yukarı Bakma Muhteşem Gatsby

Leonardo DiCaprio, sinema tarihinin en sevilen romantik başrol oyuncularından biri. Di Caprio, günümüzün yaşayan en büyük aktörleri arasında yer alıyor ancak otuz yıllık süperstarlık kariyeri boyunca yalnızca 29 film yaptı. Bir ayıyla mücadele ettiği filmde Oscar ödülünü alan ünlü oyuncu, rollerde seçici ve oynadığı rolün de hakkını veriyor. Mutlaka izlenmesi gereken Leonardo Di Caprio filmleri hangileri? diye soracak olursanız, bu listemize göz atmalısınız. DiCaprio’nun gençliğinden yıldızının parladığı zamanlara en iyi filmlerini listeledik. IMDb puanına göre izleyenler için de ünlü aktörün en beğenilen filmlerini listeledik.

