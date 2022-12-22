Türk ve yabancı en iyi Netflix filmleri

Netflix, geniş bir film kitaplığına sahip. Bu yüzden platformda izlenebilecek en iyi filmleri bulmak zor olabiliyor. Kategoriler arasında gezinerek zamanınızı Netflix’teki en iyi filmleri bulmaya çalışmakla harcamak yerine bu listemize göz atabilirsiniz. Netflix film önerileri isteyenler için işte yerli ve yabancı izlenebilecek en iyi Netflix fimleri:

Netflix en iyi filmler 💯 Film adı Tür Yayın tarihi Süresi IMDb puanı The Harder They Fall Kovboy 2021 2 sa. 19 dk. 6.6 Lou Aksiyon 2022 1 sa. 47 dk. 6.1 Army of Thieves Komedi 2021 2 sa. 9 dk. 6.4 Outside the Wire Bilim Kurgu 2021 1 sa. 55 dk. 5.4 The Wandering Earth Bilim Kurgu 2019 2 sa. 5 dk. 5.9 The Wonder Duygusal 2022 1 sa. 49 dk. 6.6 All Quiet On The Western Front Savaş 2022 2 sa. 28 dk. 7.8 Fear Street Korku 2021 1 sa. 47 dk. 6.2 I Came By Gerilim 2022 1 sa. 50 dk. 6.1 Against The Ice Macera 2022 1 sa. 43 dk. 6.5 7. Koğuştaki Mucize Drama 2019 2 sa. 12 dk. 8.2 Azizler Kara komedi 2021 1 sa. 36 dk. 6.0 Geçen Yaz Romantik 2021 1 sa. 41 dk. 6.3 Babamın Kemanı Duygusal 2022 1 sa. 52 dk. 6.4 Beni Çok Sev Dram 2021 2 sa. 4 dk. 7.0

IMDb puanı en yüksek filmler: İşte en iyi IMDb filmleri 2 hf. önce eklendi

En iyi Netflix filmleri (yabancı) 🍿 Yeni çıkan filmlerden gizli mücevherlere en güzel Netflix filmlerini bulmanıza yardımcı olacak bir rehberle karşınızdayız. Netflix’teki en iyi filmlerin yer aldığı bu listede aksiyon ve maceradan korku-gerilim gizeme, bilim kurgudan dram filmleri dahil hemen her türden filmi bulabilirsiniz. 1️⃣ The Harder They Fall Netflix’te “yeni tarz western” olarak öne çıkarılan The Harder They Fall, aslında eski kovboy filmlerinin temel unsurlarını (haydutlar, banka işleri, tren soygunları, silahlı çatışmalar) alıyor ancak hepsini etkileyici bir şekilde bir araya getiriyor. Yönetmen Jeymes Samuel, dikkat çekici kompozisyonlara ve sahne dekorlarına kendini adamış bir stilist. Muhteşem oyuncuların göz ve çenelerine kilitlenen sahneleriyle de platformdaki en iyi kovboy filmleri arasında. 2️⃣ Lou Allison Janney, Logan Marshall-Green ve Jurnee Smollett’in rol aldığı Lou, aksiyon filmleri meraklılarının ilgisini çekecek yapımlardan biri. Westworld’den Anna Foerster tarafından yönetilen filmin konusu basit; Janney, kaçırılan kızını kurtarmak için kapı komşusu gizemli kadınla birlikte hareket eden bir anneyi oynuyor. Bu görev, her ikisini de fiziksel ve zihinsel açıdan zorlarken, geçmişleriyle ilgi şok edici sırları açığa çıkartır. 3️⃣ Army of Thieves Zombili soygun filmi Army of Dead’den altı yıl öncesinde geçen Army of Thieves, aynı zamanda filmi yöneten Matthias Schweighöfer’in canlandırdığı Ludwig Dieter’e odaklanıyor. zombi salgınının ilk günleri ve Ludwig kasa hırsızlığı günlerine daha yeni başlıyor. Gizemli bir kadın tarafından başka hırsızlarla birlikte bir soygun gerçekleştirmesi için tutuluyor. Oyuncu kadrosunda Game of Thrones’tan Nathalie Emmanuel ve İngiliz komedyen Gaz Khan yer alıyor. Hırsızlar Ordusu, kısmen Hızlı ve Öfkeli kısmen komedi aksiyon olan eğlenceli bir film. Army of the Dead filmiyle birlikte izlemelisiniz. 4️⃣ Outside the Wire Yakın gelecekte geçen Outside the Wire, Rusya yanlısı isyancılarla Ukrayna’daki yerel direnişçiler arasındaki iç savaşın etrafında dönüyor. Filmin yapımcılığını da üstlenen Anthony Mackie, küresel bir felaketi durdurmak için Damson Idris’in canlandırdığı bir drone pilotuyla birlikte çalışan bir subay rolünde. Emily Beecham, Michael Kelly, Pilou Asbæk’in oynadığı filmin yönetmeni, Sylvester Stallone ile Arnold Schwarzenegger’i buluşturan Escape Plan (Kaçış Planı) filmini de yöneten Mikael Håfström. 5️⃣ The Wandering Earth Çin’de gişe rekorları kıran The Wandering Earth’de Güneş yok olmanın eşiğinde olduğundan ve gezegendeki yaşamı yaşanmaz hale getirdiğinden Dünya zor durumdadır. Bilim insanları, Dünya’nın yüzeyini 10.000 roket iticisiyle kaplayarak Dünyanın yeni bir yıldız sistemine yönlendirilmesini sağlarlar; tabii ki Jüpiter’in yerçekimini de hesaplamak zorundadırlar. Gezegenin kaderi birkaç kahramanın elindedir. Kitaptan uyarlanan bilim kurgu filmleri arasında olan The Wandering Earth’ün oyuncu kadrosunda Wu Jing, Qu Chuxiao, Zhao Jhinmai gibi ünlü isimler var. 6️⃣ The Wonder Bu psikolojik dramada Florence Pugh, 1800’lerde ailesinin dört aydır yemek yemediğini iddia ettiği ancak mucizevi bir şekilde etkilenmeyen genç bir kızı araştırmak için İrlanda’ya giden İngiliz hemşire Elizabeth Wright’ı canlandırıyor. Tom Burke, Toby Jones, Ciaran Kíla Hinds Lord Cassidy başrolde. Dönem draması, travma ve dini duygu patlaması temalarını mercek altına alıyor. Pugh’ın performansıyla etkilediği film, Netflix’te duygusal film arayanlar için tavsiyemizdir. 7️⃣ All Quiet On The Western Front Almanya’nın 2023 Akademi Ödülleri’ne aday gösterilen Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Erich Maria Remarque’ın 1929 tarihli romanından uyarlanan destansı bir savaş karşıtı film. Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru Alman ordusuna katılan Alman genç Paul (Felix Kammerer) başrolde. Vatansever ruha kapılmış, macera ve zafer beklentisiyle arkadaşlarıyla birleşiyor. Gerçekte bulduğu şeyse, ön cephede kan gölü ve dehşet. Paul’ün hikayesine paralel olarak Soysuzlar Çetesi’nin yıldızı Daniel Brühl, Müttefik kuvvetlerle ateşkes müzakerelerine başlamaya çalışan Alman yetkili Matthias Erzberger’i canlandırıyor. Film, acımasız savaş sahneleri ve duygusal açıdan performansıyla övgüler aldı ve savaş filmi türünün bir klasiği oldu. 8️⃣ Korku Sokağı Üçlemesi Fear Street, Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi korku filmi serilerinden biri. 1. kısımda Kiana Madeira, seri cinayetlerin işlendiği bir kasaba olan Shadyside’da yaşayan bir lise öğrencisi olan Deena olarak oyuncu kadrosuna liderlik ediyor. Bir dizi acımasız cinayetin ardından bir genç kız ve arkadaşları, gizemli kasabayı yüzyıllardır pençesine almış olan ölümcül bir güce karşı savaşır. R.L. Stine’ın romanlarının R dereceli bir uyarlaması olan Fear Street, kaçırılmayacak tüyler ürpertici filmlerden. 9️⃣ I Came By I Came By, Netflix’e çıkan en iyi gerilim filmlerinden biri. Babak Anvari’nin yönettiği Netflix orijinal yapımı, zenginlerin evlerini hedef alan ve duvarlarına “Bir uğradım” yazısı bırakan bir grafiti sanatçısını konu alıyor. Filmde McKay ve Bonneville’in yanı sıra Line of Duty’den Kelly Macdonald ve Doctor Who’dan Percelle Ascott da rol alıyor. Stephen King’i kendine hayran bıraktan gerilim filmi I Came By, 2022 yapımı ve şiddetle tavsiyedir. 🔟 Against The Ice Against The Ice (En Soğuk Düşman), Grönland’da daha önce başarısız olunan bir keşif gezisiyle geride bırakılan kayıtları keşfetmek için 1909’da yapılan bir kutup gezisinin gerçek hikayesine dayanıyor. Kuzey Kutbu’nun bu bölümündeki söz konusu kayıtlar Amerika’nın mı yoksa Danimarka’nın mı? Filmde kızgın bir kutup ayısı ve Kuzey Kutbu’nun yaşamı tehdit eden unsurlarıyla aylarca verdiği mücadeleyi izliyoruz.

Netflix en çok izlenen diziler ve filmler listesi 1 hf. önce eklendi

En iyi Netflix Türk filmleri 🔴 Netflix'te Türk filmleri özelinde duygusal anlar yaşatan dram filmlerinden romantik sahneleriyle farklı duygular yaşatan filmlere, güldürürken düşündüren filmlerden ailece izlenebilecek harika yapımlar bulunuyor. Netflix’teki en iyi Türk filmleri listemize göz atmanızı tavsiye ederiz. 7. Koğuştaki Mucize 😢 Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize, Netflix’te duygusal yerli film arayanlara tavsiyemizdir. Türk yapımı dram filminde 7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Her oyuncunun, özellikle de genç kadın ve akli dengesi yerinde olmayan babanın oyunculuğu etkileyici. Dokunaklı hikayesiyle Netflix’teki en iyi Türk filmlerinden biri. Azizler 😕 Azizler, Taylan Biraderler’in yönettiği, Berkan Oya’nın senaryosunu yazdığı Türk yapımı kara komedi ve dram filmi. Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz ünlü simaların oynadığı dram filminde tekdüze yaşamından ve çevresindeki herkesten bunalan Aziz’in bu döngüden çıkmaya çalışırken başından geçenleri konu ediniyor. Güldüren sahnelere fazla rastlamayacağınız dram ağırlıklı absürt, sıra dışı bir yapım bizlerle. Geçen Yaz ❤️ Tarihi dram ve aşk filmi Geçen Yaz’da 16 yaşındaki Deniz, çocukluk tutkusunun peşine düşüyor. Yazı kıyıdaki bir aile evinde geçiren genç bir delikanlı, kız kardeşinin en yakın arkadaşına aşık oluyor. Hızla bir aşk üçgeni oluşuyor. Ozan Açıktan’ın yönettiği, senaryosunu Sami Berat Marcali’nin kaleme aldığı romantik filmde Halit Özgür Sarı, Fatih Berk Şahin, Ece Çeşmioğlu gibi isimler yer alıyor. Netflix’te yerli duygusal film arayanlara tavsiyemizdir. Babamın Kemanı 🎻 Babamın Kemanı, Andaç Haznedaroğlu’nun yönettiği ve senaryosunu yazdığı duygusal film Babamın Kemanı’nda ana karakter babasıyla Avrupa’da yaşayan sekiz yaşındaki Özlem. Sokaklarda performans sergileyen ve şehrin farklı bölgelerinde geçimini sağlayan babası ve grubuyla birlikte gezer. Özlem’in babası onun ölmek üzere olduğunu öğrenince işler iyice karışır. Özlem öldükten sonra ona bakabilecek bir amcası olduğunu öğrenen grup arkadaşları Özlem’i Çocuk Esirgeme Kurumu’na verirler. Hikaye, sonra ünlü bir müzisyen olan Mehmet ile yeğeni Özlem ardındaki ilişkiyi izler. Beni Çok Sev 🥰 7. Koğuştaki Mucize'nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, sosyal drama filmi Beni Çok Sev ile geri dönüyor. Filmin oyuncu kadrosunda Songül Öden, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Sarp Akkaya, Doğukan Polat, Ali Seçkiner Alici, Ercan Kesal, Sinan Arslan ve Ushan Çakır yer alıyor. Türk yapımı duygusal film, iki saatlik bir izlenme süresine sahip ve hem İngilizce hem de Türkçe (orijinal) sesli ve altyazılı izleme seçenekleriyle seyirciyle buluşuyor.

Netflix’te izlenebilecek en iyi filmler hangileri gerçekten bulmak çok zor çünkü platforma her geçen gün yeni yapımlar ekleniyor. Hem yabancı hem de yerli (Türk yapımı) onlarca türde harika Netflix filmleri var. Yakın zamanda Netflix’e eklenmiş en güzel filmleri listeledik. Netflix en iyi filmler listesini umarız beğenirsiniz.

En İyi Netflix Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 549

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Yerli ve yabancı en iyi Netflix filmleri