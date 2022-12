Türk ve yabancı en iyi Netflix filmleri

Yeni çıkan filmlerden gizli mücevherlere en güzel Netflix filmlerini bulmanıza yardımcı olacak bir rehberle karşınızdayız. Netflix’teki en iyi filmlerin yer aldığı bu listede aksiyon ve maceradan korku-gerilim gizeme, bilim kurgudan dram filmleri dahil hemen her türden filmi bulabilirsiniz.

Netflix’te “yeni tarz western” olarak öne çıkarılan The Harder They Fall, aslında eski kovboy filmlerinin temel unsurlarını (haydutlar, banka işleri, tren soygunları, silahlı çatışmalar) alıyor ancak hepsini etkileyici bir şekilde bir araya getiriyor. Yönetmen Jeymes Samuel, dikkat çekici kompozisyonlara ve sahne dekorlarına kendini adamış bir stilist. Muhteşem oyuncuların göz ve çenelerine kilitlenen sahneleriyle de platformdaki en iyi kovboy filmleri arasında .

3️⃣ Army of Thieves

Zombili soygun filmi Army of Dead’den altı yıl öncesinde geçen Army of Thieves, aynı zamanda filmi yöneten Matthias Schweighöfer’in canlandırdığı Ludwig Dieter’e odaklanıyor. zombi salgınının ilk günleri ve Ludwig kasa hırsızlığı günlerine daha yeni başlıyor. Gizemli bir kadın tarafından başka hırsızlarla birlikte bir soygun gerçekleştirmesi için tutuluyor. Oyuncu kadrosunda Game of Thrones’tan Nathalie Emmanuel ve İngiliz komedyen Gaz Khan yer alıyor. Hırsızlar Ordusu, kısmen Hızlı ve Öfkeli kısmen komedi aksiyon olan eğlenceli bir film. Army of the Dead filmiyle birlikte izlemelisiniz.