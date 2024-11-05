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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! İşte liste

    Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede Metal Slug Tactics, Microsoft Flight Simulator 2024 dahil olmak üzere 7 yeni oyun bulunuyor
    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    box Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

    Paylaşılan listeye göre, 19 Kasım'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Metal Slug Tactics, Go Mecha Ball, Harold Halibut, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank, Goat Simulator Remastered ve Microsoft Flight Simulator 2024 olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Kasım platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Dicey Dungeons, Dungeons 4, Goat Simulator, Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica ve Somerville olacak.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • Metal Slug Tactics (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Kasım
    • Go Mecha Ball (Konsol) – 6 Kasım
    • Harold Halibut (Xbox Series X|S) – 6 Kasım
    • The Rewinder (Konsol) – 6 Kasım
    • Turnip Boy Robs a Bank (Konsol) – 6 Kasım
    • Goat Simulator Remastered (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Kasım
    • Microsoft Flight Simulator 2024 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 19 Kasım

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Call of Duty: Black Ops 6 Nuketown Multiplayer Map
    • Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition Upgrade
    • No Man’s Sky: The Cursed Expedition
    • Sea of Stars: Dawn of Equinox - 12 Kasım

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • EA Sports UFC 4 : 1600 UFC Puanı

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Dicey Dungeons (Bulut, Konsol ve PC)
    • Dungeons 4 (Bulut, Konsol ve PC)
    • Goat Simulator (PC)
    • Like a Dragon: Ishin! (Bulut, Konsol ve PC)
    • Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (Bulut, Konsol ve PC)
    • Persona 5 Tactica (Bulut, Konsol ve PC)
    • Somerville (Bulut, Konsol ve PC)
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    tedi çalışan yorumları miras kalan araba işlemleri iktisat ve ekonomi farkı aynı ilde plaka değişikliği olur mu renault 226322

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