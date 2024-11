Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! İşte liste

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Paylaşılan listeye göre, 19 Kasım'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Metal Slug Tactics, Go Mecha Ball, Harold Halibut, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank, Goat Simulator Remastered ve Microsoft Flight Simulator 2024 olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Kasım platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Dicey Dungeons, Dungeons 4, Goat Simulator, Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica ve Somerville olacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Metal Slug Tactics (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Kasım

Go Mecha Ball (Konsol) – 6 Kasım

Harold Halibut (Xbox Series X|S) – 6 Kasım

The Rewinder (Konsol) – 6 Kasım

Turnip Boy Robs a Bank (Konsol) – 6 Kasım

Goat Simulator Remastered (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Kasım

Microsoft Flight Simulator 2024 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 19 Kasım

DLC / Oyun Güncellemeleri

Call of Duty: Black Ops 6 Nuketown Multiplayer Map

Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition Upgrade

No Man’s Sky: The Cursed Expedition

Sea of Stars: Dawn of Equinox - 12 Kasım

Xbox Game Pass Ultimate Perks

EA Sports UFC 4 : 1600 UFC Puanı

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar Dicey Dungeons (Bulut, Konsol ve PC)

Dungeons 4 (Bulut, Konsol ve PC)

Goat Simulator (PC)

Like a Dragon: Ishin! (Bulut, Konsol ve PC)

Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (Bulut, Konsol ve PC)

Persona 5 Tactica (Bulut, Konsol ve PC)

Somerville (Bulut, Konsol ve PC)

