Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! İşte liste

- box Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı
- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
box Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı
Paylaşılan listeye göre, 19 Kasım'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Metal Slug Tactics, Go Mecha Ball, Harold Halibut, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank, Goat Simulator Remastered ve Microsoft Flight Simulator 2024 olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Kasım platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Dicey Dungeons, Dungeons 4, Goat Simulator, Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica ve Somerville olacak.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Metal Slug Tactics (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Kasım
- Go Mecha Ball (Konsol) – 6 Kasım
- Harold Halibut (Xbox Series X|S) – 6 Kasım
- The Rewinder (Konsol) – 6 Kasım
- Turnip Boy Robs a Bank (Konsol) – 6 Kasım
- Goat Simulator Remastered (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Kasım
- Microsoft Flight Simulator 2024 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 19 Kasım
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Call of Duty: Black Ops 6 Nuketown Multiplayer Map
- Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition Upgrade
- No Man’s Sky: The Cursed Expedition
- Sea of Stars: Dawn of Equinox - 12 Kasım
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- EA Sports UFC 4 : 1600 UFC Puanı
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Dicey Dungeons (Bulut, Konsol ve PC)
- Dungeons 4 (Bulut, Konsol ve PC)
- Goat Simulator (PC)
- Like a Dragon: Ishin! (Bulut, Konsol ve PC)
- Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (Bulut, Konsol ve PC)
- Persona 5 Tactica (Bulut, Konsol ve PC)
- Somerville (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über