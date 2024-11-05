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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının merakla takip ettiği Golden Joystick ödülleri, 1983 yılından beri her sene gerçekleşiyor. Birçok kategoriden oyunların ödülle buluştuğu etkinliğin bu yılki adayları ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı. 42. Golden Joystick Ödülleri her sene olduğu gibi oyuncular tarafından verilen oylarla belirlenecek.

Golden Joystick 2024 adayları belli oldu

Toplamda, bu yıl oy verebileceğiniz 21 kategori bulunuyor. Bu yıl büyük oyunlar açısından biraz sessiz geçse de, Final Fantasy VII Rebirth, Tekken 8 ve hatta Balatro ve Satisfactory gibi ikonik oyunların piyasaya sürülmesine ve büyük hitlere dönüşmesine tanık olduk. Golden Joystick Ödülleri, 21 Kasım'da YouTube, Twitch, Steam üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. İşte yılın oyunu adayları:

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Satisfactory

Silent Hill 2

Tekken 8

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Yılın En İyi Oyunu ödülüne ek olarak, artık en sevdiğiniz karakterlerin ve serilerin büyük ekranda canlandığını gördüğünüz "En İyi Oyun Uyarlaması" kategorisinde de oy kullanabilirsiniz. İşte Altın Joystick Ödülleri'nde bu kategorinin adayları:

Borderlands

Fallout

Halo Season 2

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

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Golden Joystick 2024 adayları açıklandı: İşte yılın oyunları