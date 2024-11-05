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    Golden Joystick 2024 adayları açıklandı: İşte yılın oyunları

    Yılın En İyi Oyunu oylaması Golden Joystick 2024 adayları açıklandı. Peki 42. yılını kutlayan etkinlikte bu yıl hangi oyunlar yarışıyor. İşte Golden Joystick 2024 adayları...
    Golden Joystick 2024 adayları açıklandı: İşte yılın oyunları Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının merakla takip ettiği Golden Joystick ödülleri, 1983 yılından beri her sene gerçekleşiyor. Birçok kategoriden oyunların ödülle buluştuğu etkinliğin bu yılki adayları ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı. 42. Golden Joystick Ödülleri her sene olduğu gibi oyuncular tarafından verilen oylarla belirlenecek.

    Golden Joystick 2024 adayları belli oldu

    Toplamda, bu yıl oy verebileceğiniz 21 kategori bulunuyor. Bu yıl büyük oyunlar açısından biraz sessiz geçse de, Final Fantasy VII Rebirth, Tekken 8 ve hatta Balatro ve Satisfactory gibi ikonik oyunların piyasaya sürülmesine ve büyük hitlere dönüşmesine tanık olduk. Golden Joystick Ödülleri, 21 Kasım'da YouTube, Twitch, Steam üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. İşte yılın oyunu adayları:

    • Animal Well
    • Astro Bot
    • Balatro
    • Black Myth: Wukong
    • Call of Duty: Black Ops 6
    • Dragon Age: The Veilguard
    • Final Fantasy VII Rebirth
    • Helldivers 2
    • Metaphor: ReFantazio
    • Satisfactory
    • Silent Hill 2
    • Tekken 8

    Yılın En İyi Oyunu ödülüne ek olarak, artık en sevdiğiniz karakterlerin ve serilerin büyük ekranda canlandığını gördüğünüz "En İyi Oyun Uyarlaması" kategorisinde de oy kullanabilirsiniz. İşte Altın Joystick Ödülleri'nde bu kategorinin adayları:

    • Borderlands
    • Fallout
    • Halo Season 2
    • Knuckles
    • Like a Dragon: Yakuza
    • Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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