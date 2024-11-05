Golden Joystick 2024 adayları açıklandı: İşte yılın oyunları

Golden Joystick 2024 adayları belli oldu
Toplamda, bu yıl oy verebileceğiniz 21 kategori bulunuyor. Bu yıl büyük oyunlar açısından biraz sessiz geçse de, Final Fantasy VII Rebirth, Tekken 8 ve hatta Balatro ve Satisfactory gibi ikonik oyunların piyasaya sürülmesine ve büyük hitlere dönüşmesine tanık olduk. Golden Joystick Ödülleri, 21 Kasım'da YouTube, Twitch, Steam üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. İşte yılın oyunu adayları:
- Animal Well
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Age: The Veilguard
- Final Fantasy VII Rebirth
- Helldivers 2
- Metaphor: ReFantazio
- Satisfactory
- Silent Hill 2
- Tekken 8
Yılın En İyi Oyunu ödülüne ek olarak, artık en sevdiğiniz karakterlerin ve serilerin büyük ekranda canlandığını gördüğünüz "En İyi Oyun Uyarlaması" kategorisinde de oy kullanabilirsiniz. İşte Altın Joystick Ödülleri'nde bu kategorinin adayları:
- Borderlands
- Fallout
- Halo Season 2
- Knuckles
- Like a Dragon: Yakuza
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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