Xbox Live Gold Temmuz 2020 oyunları açıklandı

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Xbox Live Gold Haziran 2020 oyunları açıklandı

Microsoft, Temmuz 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Temmuz listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre çok daha iyi olmuş diyebiliriz.

Xbox One tarafında WRC 8 FIA World Rally Championship ve Dunk Lords bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Saints Row 2 ve Juju, Temmuz ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

Xbox One

WRC 8 FIA World Rally Championship (1 - 31 Temmuz)

Dunk Lords (16 Temmuz - 15 Ağustos)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Saints Row 2 (1 - Temmuz)

Juju (16 - 31 Temmuz)

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