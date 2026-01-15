Forza Horizon 6’nın çıkış tarihi sızdı: Sızıntı kaynağı ise Xbox

Forza Horizon 6, mayıs ayında geliyor
Paylaşılan görüntüye göre Forza Horizon 6, 19 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. Bildirim mesajının, Forza Horizon 5’in garaj bölümünde göründüğü belirtiliyor. Her ne kadar bu mesaj bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanabilmiş olmasa da Microsoft’un Forza Horizon 6’yı Mayıs dönemi için planladığına dair daha önce de bilgiler paylaşılmıştı.
Forza Horizon 6, bilindiği üzere seride bir ilk olarak bu kez Japonya temalı açık dünyada geçecek. Oyun, ilk etapta Xbox ve PC platformları için çıkış yapacak. Playground Games ve Turn 10 Studios’un, Forza Horizon 6’yı PS5’e daha sonra getireceği belirtiliyor.
Bununla birlikte paylaşılan bilgilere temkinli yaklaşmakta fayda var. Halihazırda bu görsel doğrulanmış değil. Ayrıca Forza Horizon 5’te reklam veya ön sipariş odaklı açılır pencereler oldukça nadir görülüyor. una rağmen sızdırılan ekran görüntüsündeki logo ve görsel dilin, Forza Horizon 6 için hazırlanan resmi lansman öncesi materyallerle örtüştüğü görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: