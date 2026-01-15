Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Forza Horizon 6’nın çıkış tarihi sızdı: Sızıntı kaynağı ise Xbox

    Playground Games imzalı Forza Horizon 6’nın çıkış tarihinin Xbox tarafından sızdırıldığı iddia ediliyor. Japonya’da geçecek olan oyunun Mayıs ayında çıkması bekleniyor.

    Forza Horizon 6’nın çıkış tarihi sızdı: Sızıntı kaynağı ise Xbox Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un merakla beklenen yarış oyunu Forza Horizon 6 için çıkış tarihi görünüşe göre beklenmedik bir yerden sızmış olabilir. Aktarılanlara göre bir X kullanıcısı, Xbox'ın Forza Horizon 5 pop-up reklamında Forza Horizon 6'nın çıkış tarihini yanlışlıkla sızdırdığını iddia ediyor. Forza Horizon geliştiricisi Playground Games'in 20 Ocak Xbox Developer Direct etkinliğinde Forza Horizon 6 hakkında ayrıntıları açıklaması bekleniyordu.

    Forza Horizon 6, mayıs ayında geliyor

    Paylaşılan görüntüye göre Forza Horizon 6, 19 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. Bildirim mesajının, Forza Horizon 5’in garaj bölümünde göründüğü belirtiliyor. Her ne kadar bu mesaj bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanabilmiş olmasa da Microsoft’un Forza Horizon 6’yı Mayıs dönemi için planladığına dair daha önce de bilgiler paylaşılmıştı.

    Forza Horizon 6’nın çıkış tarihi sızdı: Sızıntı kaynağı ise Xbox Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan bildirime göre Forza Horizon 6’nın Premium Edition sürümü, oyunculara 15 Mayıs itibarıyla erken erişim imkanı sunacak. Bu sürümle birlikte VIP üyelik, “welcome pack”, “car pass” ve “time attack car pack” de oyunculara sunulacak. Bildirimde yer alan bir diğer önemli detay ise oyunun çıkışından sonra yayınlanacak içerikler oldu. Buna göre iki adet premium genişleme paketi ile birlikte “Italian Passion car pack” de lansman sonrası dönemde oyuncularla buluşacak.

    Forza Horizon 6, bilindiği üzere seride bir ilk olarak bu kez Japonya temalı açık dünyada geçecek.  Oyun, ilk etapta Xbox ve PC platformları için çıkış yapacak. Playground Games ve Turn 10 Studios’un, Forza Horizon 6’yı PS5’e daha sonra getireceği belirtiliyor.

    Bununla birlikte paylaşılan bilgilere temkinli yaklaşmakta fayda var. Halihazırda bu görsel doğrulanmış değil. Ayrıca Forza Horizon 5’te reklam veya ön sipariş odaklı açılır pencereler oldukça nadir görülüyor. una rağmen sızdırılan ekran görüntüsündeki logo ve görsel dilin, Forza Horizon 6 için hazırlanan resmi lansman öncesi materyallerle örtüştüğü görülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik çamaşır makinesi sıkarken su kaçırıyor opel insignia 1.6 cdti otomatik şanzıman en boy yükseklik araç ön koruma demiri yasak mı arabanın altından takır tukur ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum