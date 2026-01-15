Forza Horizon 6’nın çıkış tarihi sızdı: Sızıntı kaynağı ise Xbox

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un merakla beklenen yarış oyunu Forza Horizon 6 için çıkış tarihi görünüşe göre beklenmedik bir yerden sızmış olabilir. Aktarılanlara göre bir X kullanıcısı, Xbox'ın Forza Horizon 5 pop-up reklamında Forza Horizon 6'nın çıkış tarihini yanlışlıkla sızdırdığını iddia ediyor. Forza Horizon geliştiricisi Playground Games'in 20 Ocak Xbox Developer Direct etkinliğinde Forza Horizon 6 hakkında ayrıntıları açıklaması bekleniyordu.

Forza Horizon 6, mayıs ayında geliyor

Paylaşılan görüntüye göre Forza Horizon 6, 19 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. Bildirim mesajının, Forza Horizon 5’in garaj bölümünde göründüğü belirtiliyor. Her ne kadar bu mesaj bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanabilmiş olmasa da Microsoft’un Forza Horizon 6’yı Mayıs dönemi için planladığına dair daha önce de bilgiler paylaşılmıştı.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan bildirime göre Forza Horizon 6’nın Premium Edition sürümü, oyunculara 15 Mayıs itibarıyla erken erişim imkanı sunacak. Bu sürümle birlikte VIP üyelik, “welcome pack”, “car pass” ve “time attack car pack” de oyunculara sunulacak. Bildirimde yer alan bir diğer önemli detay ise oyunun çıkışından sonra yayınlanacak içerikler oldu. Buna göre iki adet premium genişleme paketi ile birlikte “Italian Passion car pack” de lansman sonrası dönemde oyuncularla buluşacak.

Forza Horizon 6, bilindiği üzere seride bir ilk olarak bu kez Japonya temalı açık dünyada geçecek. Oyun, ilk etapta Xbox ve PC platformları için çıkış yapacak. Playground Games ve Turn 10 Studios’un, Forza Horizon 6’yı PS5’e daha sonra getireceği belirtiliyor.

Bununla birlikte paylaşılan bilgilere temkinli yaklaşmakta fayda var. Halihazırda bu görsel doğrulanmış değil. Ayrıca Forza Horizon 5’te reklam veya ön sipariş odaklı açılır pencereler oldukça nadir görülüyor. una rağmen sızdırılan ekran görüntüsündeki logo ve görsel dilin, Forza Horizon 6 için hazırlanan resmi lansman öncesi materyallerle örtüştüğü görülüyor.

