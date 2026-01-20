Giriş
    Arc Raiders rakibi Marathon çıkış tarihi paylaşıldı: PC sistem gereksinimleri ve dahası

    Bungie, yeni extraction shooter oyunu Marathon için çıkış tarihi ve PC sistem gereksinimlerini açıklandı. Paylaşılan liste, oyunun geniş donanım yelpazesinde çalışacağını gösteriyor.

    Arc Raiders rakibi Marathon PC sistem gereksinimleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bungie, çıkış takvimi netleşen Marathon için PC tarafındaki sistem gereksinimlerini Steam üzerinden güncelledi. Halo ve Destiny serileriyle tanınan stüdyonun geliştirdiği bu extraction shooter türündeki yapım, 5 Mart 2026 tarihinde PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için çıkıyor.

    Marathon çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri paylaşıldı

    Marathon için paylaşılan minimum sistem gereksinimlerinde Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 5500 XT veya Intel Arc A580 seviyesinde ekran kartları yer alıyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-6600 ve AMD Ryzen 5 2600 sınıfı çözümler tavsiye ediliyor. Önerilen donanım tarafında tablo biraz daha yukarı çıkıyor.

    Kullanıcıların Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemcilerle birlikte RTX 2060, RX 5700 XT ya da Intel Arc A770 ekran kartlarına ihtiyacı olacak. Bellek tarafında 16 GB RAM önerilirken, DirectX 12 ve geniş bant internet bağlantısı da standart gereksinimler arasında yer alıyor. Son olarak Marathon’un Destiny 2'nin geliştirilmiş Tiger motoru üzerine inşa edildiğini hatırlatalım. Bu da donanım ihtiyacını büyük ölçüde düşürmüş durumda.

    Marathon Sistem Gereksinimleri Minimum Önerilen
    İşletim Sistemi Windows 10 64-bit (Son güncelleme) Windows 10 64-bit - Windows 11
    İşlemci Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500
    Bellek 8 GB RAM 16 GB RAM
    Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB, ReBAR açık) NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB, ReBAR açık)
    DirectX Sürüm 12 Sürüm 12
    Geniş bant internet bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı
