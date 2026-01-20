Arc Raiders rakibi Marathon çıkış tarihi paylaşıldı: PC sistem gereksinimleri ve dahası

Marathon çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri paylaşıldı
Marathon için paylaşılan minimum sistem gereksinimlerinde Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 5500 XT veya Intel Arc A580 seviyesinde ekran kartları yer alıyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-6600 ve AMD Ryzen 5 2600 sınıfı çözümler tavsiye ediliyor. Önerilen donanım tarafında tablo biraz daha yukarı çıkıyor.
Kullanıcıların Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemcilerle birlikte RTX 2060, RX 5700 XT ya da Intel Arc A770 ekran kartlarına ihtiyacı olacak. Bellek tarafında 16 GB RAM önerilirken, DirectX 12 ve geniş bant internet bağlantısı da standart gereksinimler arasında yer alıyor. Son olarak Marathon’un Destiny 2'nin geliştirilmiş Tiger motoru üzerine inşa edildiğini hatırlatalım. Bu da donanım ihtiyacını büyük ölçüde düşürmüş durumda.
|Marathon Sistem Gereksinimleri
|Minimum
|Önerilen
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64-bit (Son güncelleme)
|Windows 10 64-bit - Windows 11
|İşlemci
|Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500
|Bellek
|8 GB RAM
|16 GB RAM
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB, ReBAR açık)
|NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB, ReBAR açık)
|DirectX
|Sürüm 12
|Sürüm 12
|Ağ
|Geniş bant internet bağlantısı
|Geniş bant internet bağlantısı