Arc Raiders rakibi Marathon çıkış tarihi paylaşıldı: PC sistem gereksinimleri ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bungie, çıkış takvimi netleşen Marathon için PC tarafındaki sistem gereksinimlerini Steam üzerinden güncelledi. Halo ve Destiny serileriyle tanınan stüdyonun geliştirdiği bu extraction shooter türündeki yapım, 5 Mart 2026 tarihinde PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için çıkıyor.

Marathon çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri paylaşıldı

Marathon için paylaşılan minimum sistem gereksinimlerinde Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 5500 XT veya Intel Arc A580 seviyesinde ekran kartları yer alıyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-6600 ve AMD Ryzen 5 2600 sınıfı çözümler tavsiye ediliyor. Önerilen donanım tarafında tablo biraz daha yukarı çıkıyor.

Kullanıcıların Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemcilerle birlikte RTX 2060, RX 5700 XT ya da Intel Arc A770 ekran kartlarına ihtiyacı olacak. Bellek tarafında 16 GB RAM önerilirken, DirectX 12 ve geniş bant internet bağlantısı da standart gereksinimler arasında yer alıyor. Son olarak Marathon’un Destiny 2'nin geliştirilmiş Tiger motoru üzerine inşa edildiğini hatırlatalım. Bu da donanım ihtiyacını büyük ölçüde düşürmüş durumda.

Marathon Sistem Gereksinimleri Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 64-bit (Son güncelleme) Windows 10 64-bit - Windows 11 İşlemci Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500 Bellek 8 GB RAM 16 GB RAM Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB, ReBAR açık) NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB, ReBAR açık) DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Ağ Geniş bant internet bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Arc Raiders rakibi Marathon PC sistem gereksinimleri paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: