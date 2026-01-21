Giriş
    Reklamlı ücretsiz Xbox Cloud Gaming çok yakında geliyor

    Microsoft, reklam destekli ücretsiz Xbox Cloud Gaming dönemine hazırlanıyor. Bir saatlik oturum sınırlamasıyla sunulacak hizmetin yakında açık test sürecine girmesi bekleniyor.

    Reklamlı ücretsiz Xbox Cloud Gaming çok yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Microsoft, reklam destekli ücretsiz Xbox Cloud Gaming seçeneğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Son günlerde Xbox uygulamasında ortaya çıkan yeni yükleme ekranları, şirketin bu modeli artık test aşamasından çıkararak Xbox Insider kullanıcılarıyla denemeye çok yaklaştığını gösteriyor. Ücretsiz bulut oyun deneyiminin kısa süre içinde resmen duyurulabileceği belirtiliyor.

    Oturumlar 1 saatle sınırlı olabilir

    Xbox uygulamasına eklenen yükleme ekranlarında yer alan bilgilere göre ücretsiz sürümde her oyun oturumu reklam destekli olarak en fazla bir saat sürecek. Bu yapı, Microsoft’un bugüne kadar yürüttüğü dahili testlerle birebir örtüşüyor. Şirket içi denemelerde kullanıcıların aylık toplam beş saate kadar ücretsiz oyun oynayabildiği, her oturum öncesinde ise reklamlara maruz kaldığı belirtiliyor.

    Reklamlı ücretsiz Xbox Cloud Gaming çok yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu kapsamda, ücretsiz erişim sağlanmadan önce yaklaşık iki dakikalık ön reklamların izlenmesi gerekecek. Reklamlar tamamlandıktan sonra oyun akışı başlayacak ve oturum süresi bir saatle sınırlı olacak.

    Reklam destekli ücretsiz Xbox Cloud Gaming sürümü yalnızca sınırlı bir demo deneyimi sunmayacak. Microsoft’un test ettiği modele göre kullanıcılar, Xbox hesaplarına kayıtlı bazı oyunları bulut üzerinden oynayabilecek. Bunun yanı sıra, hafta sonlarına özel sunulan Free Play Days kapsamındaki uygun oyunlar da ücretsiz olarak denenebilecek.

    Öne çıkan bir diğer detay ise Xbox Retro Classics oyunlarının da bu modele dahil edilmesi. Klasik Xbox oyunları, yine reklamlı yapı kapsamında bulut üzerinden oynanabilecek ve bu oyunlara erişim de reklamlarla sağlanacak

    Microsoft resmen doğruladı

    Microsoft, daha önce yaptığı açıklamada reklam destekli bulut oyun hizmetini test ettiğini resmen doğrulamış ancak teknik detaylar konusunda bilgi paylaşmamıştı. Şirket, bu doğrulamayı haberin gündeme gelmesinden yalnızca birkaç hafta sonra yaptı. Sektör kaynakları, ücretsiz sürümün birkaç hafta içinde kamuya açık test sürecine girebileceğini belirtiyor.

    Microsoft’un planladığı sistem, pazardaki mevcut örneklerle de benzerlik gösteriyor. GeForce Now’ın ücretsiz katmanı, kullanıcılarına bir saatlik oturumlar sunuyor ve erişim sırasında reklam gösterimi yapıyor. GeForce Now, Xbox, Steam ve diğer büyük PC oyun mağazalarından sahip olunan oyunların oynanmasına izin vererek geniş bir kütüphane avantajı sağlıyor.

    Microsoft’un ücretsiz Xbox Cloud Gaming hizmetini 22 Ocak Perşembe günü başlayacak Developer Direct sunumunda resmi olarak tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte Forza Horizon 6, yeni Fable oyunu ve diğer Microsoft yapımları hakkında yeni bilgilerin paylaşılması planlanıyor.

