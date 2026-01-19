Giriş
    Call of Duty'de alarm zilleri: Microsoft sonrası satışlar çakıldı

    Call of Duty serisi, Microsoft çatısı altında ilk kez ciddi bir ivme kaybıyla karşı karşıya. Mahkeme belgeleri, popüler serinin satışlarında sert düşüşe işaret ediyor.

    Call of Duty'de alarm zilleri: Microsoft sonrası satışlar çakıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Activision Blizzard satın alımının üzerinden iki yıla yakın süre geçerken, şirketin en değerli markalarından biri olan Call of Duty için alarm zilleri çalmaya başladı. Yeni paylaşılan mahkeme belgelerinde, serinin 2025 performansına ve satışlarına dair dikkat çekici veriler ortaya çıktı. 

    Call of Duty ilk kez düşüşte

    35 milyar dolarlık küresel bir marka olan Call of Duty, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının üzerinden iki yıldan az bir süre geçtikten sonra düşüşe geçmiş gibi görünüyor. Eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in dosyaya sunduğu ifadelere göre Call of Duty satışları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 60 oranında geriledi.

    Kotick'e göre düşüşün temel nedenlerinden biri, Call of Duty’nin Game Pass’e ilk günden dahil edilmesi. Aylık abonelik modeliyle oyuna erişen kullanıcıların, 70 dolarlık tam sürümü satın alma motivasyonunun önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor. Dolayısıyla oyuncu sayısı yüksek kalsa bile, perakende satış gelirleri beklenen seviyeye ulaşmıyor.

    Sony cephesinden gelen veriler de bu tabloyu destekler nitelikte. PlayStation Store istatistiklerine göre Black Ops 7, 2025 yılında en çok indirilen ilk beş oyun arasına giremedi. Bu durum, Call of Duty'nin yaklaşık on yıldır sürdürdüğü zirve geleneğinin bozulduğu anlamına geliyor.

    Kaçıranlar için Microsoft’un uzun vadeli hedefi, Call of Duty gibi büyük markaları kullanarak Game Pass’i baskın bir iş modeline dönüştürmek. Şirket, bu yaklaşımı "dönüşüm modeli" olarak tanımlıyor ve tek seferlik satışlar yerine sürekli etkileşim ve abonelik gelirlerini önceliklendiriyor. Ancak abonelik gelirlerinin, satış modelinin yerini ne ölçüde doldurabileceği hâlâ açık bir soru konumunda.

