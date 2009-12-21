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XFX Radeon HD 5770 XXX modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX Radeon HD 5770 XXX modelini satışa sundu
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, DirectX 11 destekli ekran kartı ailesini yeni modellerle genişletmeyi sürdürüyor. Firma kullanıcılar tarafından merakla beklenen modellerden birisi olan Radeon HD 5770 XXX modelini satışa sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği yeni model, fabrika çıkışı hız aşırtılmış saat hızlarıyla gelirken, tasarım olaraksa AMD'nin referans modelini temel alıyor. Grafik işlemci frekansı 875MHz'e, bellek çalışma hızı ise 5.2GHz'e çıkartılan DirectX 11 destekli ekran kartına 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan XFX Radeon HD 5770 XXX, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni modelde iki adet DVI, HDMI ve DisplayPort bağlantılarına yer veriliyor. Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan ayrıca 1 TeraFLOP'un üzerindeki yüksek işlem gücüyle dikkat çeken ekran kartı Japonya pazarında 230$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

XFX Radeon HD 5770 XXX modelini satışa sundu
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http://ascii.jp/elem/000/000/484/484453/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Annalyze 9 yıl
200$ dio yaaaaaaaa
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