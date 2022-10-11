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    AMD Ryzen 7000’de bulunan RDNA 2 iGPU’su hız aşırtma ile yüzde 20 daha fazla performans sunuyor

    Aktarılanlara göre AMD’nin yeni nesil Ryzen 7000 serisi işlemcilerinde bulunan RDNA 2 entegre GPU’su hız aşırtma sonucunda yüzde 20 daha fazla performans sunabiliyor.
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    Ryzen 7000 işlemcilerin RDNA 2 iGPU’su hız aşırtıldı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerinde bulunan entegre GPU, MSI’ın yeni BIOS sürümü sayesinde çok az çabayla önemli derecede hız aşırtılabiliyor. Yeni BIOS sürümü beraberinde yeni özellikler ve erişim imkanları da sağlayarak daha spesifik ayarlar isteyen kullanıcılara birtakım kolaylıklar sağlıyor.

    MSI bünyesinde yer alan ve hız aşırtma konusunda ün yapmış olan TopPC, yayınladığı yeni videoda MSI’ın güncel BIOS sürümünün Ryzen 7000 işlemcileri için neler getirdiğine değindi. İlk ve öncelikli olarak eklenen PBO Enhanced Mode ile test edilmiş termal limit profilleri gözümüze çarpıyor. Bu yeni özellik, MSI’ın X670E ve X670 anakartlarında performanstan minimum ödün vererek sıcaklıkları düşürmemize yarıyor.

    Ryzen 7000 işlemcilerin RDNA 2 iGPU’su hız aşırtıldı Tam Boyutta Gör
    OC menüsü altında bulunan Performance Switch özelliğini aktif ederek bu ön tanımlı profillere ya da tamamen manuel ayarlamalara erişilebiliyor. Dolayısıyla hız aşırtma için bu profiller son derece önemli olacaktır. Ayrıca aktarılanlara göre hem AMD PBO hem de manuel hız aşırtma ile karşılaştırıldığında MSI’ın sunduğu Performance Switch özelliği daha iyi sonuçlar sağlıyor.

    MSI ayrıca AM5 anakartlarında Ryzen 7000 işlemcileri için AVX kontrol seçenekleri sunacak. Halihazırda tüm Ryzen 7000 işlemcilerinde varsayılan olarak AVX512 desteği aktif olarak geliyor ve devre dışı bırakma gibi bir seçenek sunulmuyor. Yeni BIOS sürümüyle birlikte tüm AVX modlarını (AVX2/AVX512) devre dışı bırakma veya etkinleştirme seçenekleri sunuluyor.

    Ryzen 7000 işlemcilerdeki RDNA 2 iGPU’su hız aşırtılabilecek

    Ryzen 7000 işlemcilerin RDNA 2 iGPU’su hız aşırtıldı Tam Boyutta Gör
    MSI son olarak entegre grafik birimi şeklinde ifade ettiğimiz RDNA 2 iGPU’ları için hız aşırtma seçeneğini BIOS sürümüne eklemiş durumda. Tüm Ryzen 7000 işlemcilerinde 2 işlem birimi ve tek bir WGP (128 çekirdek) içeren RDNA 2 iGPU’su yer almakta. Bununla birlikte, iGPU'nun CPU ile aynı voltajı paylaştığını ve bu nedenle hız aşırtma işleminin, CPU performansını ve hız aşırtma işlemini etkileyebileceğini belirtmemiz gerekiyor.
    Ryzen 7000 işlemcilerin RDNA 2 iGPU’su hız aşırtıldı Tam Boyutta Gör
    Varsayılan olarak 2.2 GHz hızında çalışan entegre grafik birimi MSI’ın güncel BIOS sürümünde sunduğu seçenekler sayesinde kolaylıkla 3 GHz seviyesine hız aşırtılabiliyor. DDR5 4800 MHz belleklerin bulunduğu sistemde RDNA 2 yongası 3 GHz seviyesine çıkarıldığında yüzde 20 düzeyinde bir performans artışı elde edilmekte. Daha hızlı bellekler kullanıldığında bu performans artışı da paralel olarak yükselmekte. Öte yandan, Ryzen 7000 işlemcilerde bulunan RDNA 2 iGPU’su oyun amaçlı olmadığını ve bir oyun performansı beklememek gerektiğini belirtmek gerekiyor.

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    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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