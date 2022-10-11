AMD Ryzen 7000’de bulunan RDNA 2 iGPU’su hız aşırtma ile yüzde 20 daha fazla performans sunuyor

MSI bünyesinde yer alan ve hız aşırtma konusunda ün yapmış olan TopPC, yayınladığı yeni videoda MSI’ın güncel BIOS sürümünün Ryzen 7000 işlemcileri için neler getirdiğine değindi. İlk ve öncelikli olarak eklenen PBO Enhanced Mode ile test edilmiş termal limit profilleri gözümüze çarpıyor. Bu yeni özellik, MSI’ın X670E ve X670 anakartlarında performanstan minimum ödün vererek sıcaklıkları düşürmemize yarıyor.
MSI ayrıca AM5 anakartlarında Ryzen 7000 işlemcileri için AVX kontrol seçenekleri sunacak. Halihazırda tüm Ryzen 7000 işlemcilerinde varsayılan olarak AVX512 desteği aktif olarak geliyor ve devre dışı bırakma gibi bir seçenek sunulmuyor. Yeni BIOS sürümüyle birlikte tüm AVX modlarını (AVX2/AVX512) devre dışı bırakma veya etkinleştirme seçenekleri sunuluyor.
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