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XFX'in 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 Black Edition modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 Black Edition modeli göründü
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AMD'nin hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modeliyle dünyanın 1GHz'de çalışan hava soğutmalı ilk ekran kartını duyurduğunu ve ffirma partnerlerinin bu açıklama doğrultusunda 1GHz'de çalışan fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini arka arkaya pazara sunacaklarını belirtmiştik. Sapphire ve PowerColor'dan sonra bu konuda somut adım atan bir diğer isimse, geçen seneye kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak yeni yıl ile birlikte Radeon HD 4000 serisini de gündemine alan XFX oldu.

Yüksek performans odaklı ekran kartlarını Black Edition serisi dahilinde lanse eden XFX bu geleneği bozmad ve GPU hızıyla dikkat çeken hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modelini de yine Black Edition çatısı altında hazırladı. Sapphire ve PowerColor'dan farklı olarak AMD'nin referans soğutucusu ile yola devam etmeye karar veren XFX, bu açıdan rakiplerine kıyasla maliyet avantajına da sahip olabilir. Çünkü bilindiği üzere AMD saflarında henüz yeni bir firma olan XFX'in pazar payını hızlı bir şekilde arttırmak istiyor.

AMD'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı aynı zamanda Crossfire X ve DirectX 10.1 gibi teknolojilere de destek veriyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunması beklenen XFX Radeon HD4890 Black Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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orkunorkun 10 yıl
kohan mukemmel bir sekilde anlatmisin. AMD ATIyi aldiginda bu kadar zorlanacagini dusunmemisti.Eger ATI alinmasaydi su anda INTELin liderligi olmayacakti cunku sadece cpu gelisimi uzerinde durulacak ve kredi borclariyla ugrasilmayacak - fason uretim yapan firmalar ile ugrasmayacak - guclulerin yani kurtlarin paylasim masasinda olmayacakti. Ancak bu durum 5-6 yillik bir durgunluga sebep oldu ve INTEL ile NVIDIA cok ilerledi fakat unutulmamasi gereken suki buzdaginin veya kingkongun yuzeyi gorunuyor. yavas yavas sessiz bir sekilde herseyiyle rakiplerini yenecek bir AMD-ATI doguyor...
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skid_row 10 yıl
Yukarda arkadaşımızın dediği gibi nvidia çok acımasız ama şöylede bişey war iyi ve kaliteli olan hiç bişey ucuz deil ondan iyisi olana kadarda ucuz olmaz. İnş. dediği gibi olurda nvidia artık fiyatları düşürür nvidia'dan 200ytlye alabildim kart orta düzeyde ati ninki iste üst düzey ama ati nin driver eksikleri restart sorunları yüzünden ati'ye yaklaşamaz oldum ve mecburende para nvidia'ya gidiyor. Yoksa marka önemli deil hangi tüketici parasının hakkını almak ve ucuza en alabileceinin iyisini almak istemezki ?
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sertacaygun 10 yıl
Özel soğutucu olsaydı... Bu tasarımda gürültü var diyorlar...
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TELESCOPE 10 yıl
fiyatlar daima geriden takipediyor,ürün hakkında yorumlar daha ağırlıklı haklı olarak
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kohan 10 yıl
AMD'nin ATİ'yi satın almasından doğan düzenli ödemeleri varı sanıyorum. Ati 5.4 milyar dolar civarına AMD tarafından satın alındığından AMD cidd ibir maliyet sıkıntısına girmişti.Halen gelir düzeylerinin bir kısmı bundan doğan giderlere harcanıyor,krediler,taksitler ve diğer harcamalar, yani Ati'den doğan borçlanmaları ödedikten sonra asıl gelirleriyle bakalım AMD işlemciye mi yoksa Ati ekran akrtlarına mı ağırlık verecek.. Umarım bu gpu nun fiyatları çok yüksek olmaz.Bunu çıktığı ilk ayki fiyatını görmezden gelerek söylüyorum şayet çıktığı zaman pazarın kaymağını alma diye tağbir edilen Ticari terime dayalı olarak fiyatı yüksek olacaktır.
Çünkü kanımca AMD şu anda o asıl muazzam gücünde değil. 1-2 yıl içinde Ati'yi satın almalarından doğan yük üstlerinden kalkmış olacak. Ozaman AMD nin muazzam gücü ortaya çıkacak. Bunlar yalnızca Kingkong ' un başı. Vücudu ortaya çıktığı zaman Nvidia veya intel kendilerini aşacak kadar tehlikeli bir rakiple karşılaşacaklar.Ati'nin kartları işlemci bazında özellikle okadar güçlü olacak ki yada Phenom 2 lerle anca inteli yakalayabilen fakat buna rağmen intelden çokyönlülükle üstün olan AMD işlemci bazında İnteli öyle korkutacak ki.. 4890 serisi 50nm lerin sonuncu, 128bit 40nm 4770 ler dahi oc ile büyük bir güce ulaşıyor.Bu AMD atinin bir mesajı.. 4770 ler 256 bit olarak bilerek çıkarılmadı.Bir de 256 bit olsaydı.. Benim düşüncem ileriki yıllar için İntel ve Nvidia güçlerini birleştirmeye zorlanacaklar.. Yoksa Voltranla baş etmeleri çok zor olacak. Ancak Nvidia'nın son derece kaliteli sürücüleri , fizik desteği tartışmasın çok iyiler. İntel de oyunlarda geçrekten çok güçlü kaliteli işlemcilere sahip ve birçok özel pc firması intel ve nvidiayı tercih ediyorlar.Dell gibi firmalar örneğin. Microsoftun Ati sürücülerine Wİndows 7 de verdiği desteğe bakacak olursak Ati yaptığı anlaşma ve izlediği politikalaral her yönden pazarı ele geçirmeye ve kendi değerini arttırmaya hızla devam ediyor.Bu da Windows 7 lerde ati sürücülerinin ve dolaylı yoldan oyunların dahi dx 10.1 ve dx 11 lerde çok daha uyumlu hale geleceğinin işareti.Şayet oyunların grafik motorları veya destekleri dahi ne olursa olsun hepsi Microsoft Windows 7 O.S. çatısı altında çalışacağından eğer Microsoft gerçek uyumluluğu ati sürücülerine sağlarsa çoğu oyun Ati kartlarda şimdikinden çok daha uyumlu çalışacaktır.Bu konuda tek büyük patron işletim sistemi...
Nvidia'yı seviyorum fakat Atinin 4890 4770 ekran kartları gibi son örneklerinde sergiledikleri fiyat performans değerinden sonra Nvidia'nın biraz daha kullanıcı dostu,müşteri odaklı fiyat ve performans da daha merhametli olması gerekiyor.Nvidia müşteriye karşı acımasız bir tutum içerisin.de.Ati yüzünden fiyat performans konusunda merhamete zorlanıyor yoksa rakip olamaz.. Nvidia severler bile şunu bilmeliler ki Ati nin rekabeti olmasaydı Nvidia büyük fiyatlara düşük performans kartlar satacaktı rahat rahat ve sizlerin cebinden o paralarboşaltacaktı. Nvidianın yeni çıkan seri gpu performansları ve fiyatlarını da bir bakıma Ati ye borçlu olacaklar. Rekabet budur işte. Rekabet olmadan müşteri kazanamaz. Nerede bir üründe Tekel varsa orada tüketici zarar almakte ve mağdur duruma düşmektedir.(TTNET'in eşiti olanbir rakip olamamsından doalyı halen kullanılan internet hızları dünyada tek uygulanan kotalı kısıtlamalar ve karşılığında alınan fiyatlar, telefonlara ödenen aylık 11-14 liralık boşa ödenen hat paraları gibi.)
Saygılarımla.
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razorc 10 yıl
zaten bu kart refenrans tasarımla dahi eskiye göre daha çık ısınan bi kart değil bence yeterli olacaktır...
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OnlineBulent 10 yıl
Ben XFX'den özel soğutuculu bir model beklerdim. Olmadı XFX [>:] [>:]
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HoLY.oNE 10 yıl
durmak yok referansa devam
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Nobe 10 yıl

Orjinalden alıntı: HoLY.oNE

durmak yok referansa devam






salal bakalım amd sallayabildiğin kadar . rakip olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işin sonunu Allah hayır etsin.

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