XFX'in 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 Black Edition modeli göründü

AMD'nin hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modeliyle dünyanın 1GHz'de çalışan hava soğutmalı ilk ekran kartını duyurduğunu ve ffirma partnerlerinin bu açıklama doğrultusunda 1GHz'de çalışan fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini arka arkaya pazara sunacaklarını belirtmiştik. Sapphire ve PowerColor'dan sonra bu konuda somut adım atan bir diğer isimse, geçen seneye kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak yeni yıl ile birlikte Radeon HD 4000 serisini de gündemine alan XFX oldu.
Yüksek performans odaklı ekran kartlarını Black Edition serisi dahilinde lanse eden XFX bu geleneği bozmad ve GPU hızıyla dikkat çeken hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modelini de yine Black Edition çatısı altında hazırladı. Sapphire ve PowerColor'dan farklı olarak AMD'nin referans soğutucusu ile yola devam etmeye karar veren XFX, bu açıdan rakiplerine kıyasla maliyet avantajına da sahip olabilir. Çünkü bilindiği üzere AMD saflarında henüz yeni bir firma olan XFX'in pazar payını hızlı bir şekilde arttırmak istiyor.
AMD'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı aynı zamanda Crossfire X ve DirectX 10.1 gibi teknolojilere de destek veriyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunması beklenen XFX Radeon HD4890 Black Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Çünkü kanımca AMD şu anda o asıl muazzam gücünde değil. 1-2 yıl içinde Ati'yi satın almalarından doğan yük üstlerinden kalkmış olacak. Ozaman AMD nin muazzam gücü ortaya çıkacak. Bunlar yalnızca Kingkong ' un başı. Vücudu ortaya çıktığı zaman Nvidia veya intel kendilerini aşacak kadar tehlikeli bir rakiple karşılaşacaklar.Ati'nin kartları işlemci bazında özellikle okadar güçlü olacak ki yada Phenom 2 lerle anca inteli yakalayabilen fakat buna rağmen intelden çokyönlülükle üstün olan AMD işlemci bazında İnteli öyle korkutacak ki.. 4890 serisi 50nm lerin sonuncu, 128bit 40nm 4770 ler dahi oc ile büyük bir güce ulaşıyor.Bu AMD atinin bir mesajı.. 4770 ler 256 bit olarak bilerek çıkarılmadı.Bir de 256 bit olsaydı.. Benim düşüncem ileriki yıllar için İntel ve Nvidia güçlerini birleştirmeye zorlanacaklar.. Yoksa Voltranla baş etmeleri çok zor olacak. Ancak Nvidia'nın son derece kaliteli sürücüleri , fizik desteği tartışmasın çok iyiler. İntel de oyunlarda geçrekten çok güçlü kaliteli işlemcilere sahip ve birçok özel pc firması intel ve nvidiayı tercih ediyorlar.Dell gibi firmalar örneğin. Microsoftun Ati sürücülerine Wİndows 7 de verdiği desteğe bakacak olursak Ati yaptığı anlaşma ve izlediği politikalaral her yönden pazarı ele geçirmeye ve kendi değerini arttırmaya hızla devam ediyor.Bu da Windows 7 lerde ati sürücülerinin ve dolaylı yoldan oyunların dahi dx 10.1 ve dx 11 lerde çok daha uyumlu hale geleceğinin işareti.Şayet oyunların grafik motorları veya destekleri dahi ne olursa olsun hepsi Microsoft Windows 7 O.S. çatısı altında çalışacağından eğer Microsoft gerçek uyumluluğu ati sürücülerine sağlarsa çoğu oyun Ati kartlarda şimdikinden çok daha uyumlu çalışacaktır.Bu konuda tek büyük patron işletim sistemi...
Nvidia'yı seviyorum fakat Atinin 4890 4770 ekran kartları gibi son örneklerinde sergiledikleri fiyat performans değerinden sonra Nvidia'nın biraz daha kullanıcı dostu,müşteri odaklı fiyat ve performans da daha merhametli olması gerekiyor.Nvidia müşteriye karşı acımasız bir tutum içerisin.de.Ati yüzünden fiyat performans konusunda merhamete zorlanıyor yoksa rakip olamaz.. Nvidia severler bile şunu bilmeliler ki Ati nin rekabeti olmasaydı Nvidia büyük fiyatlara düşük performans kartlar satacaktı rahat rahat ve sizlerin cebinden o paralarboşaltacaktı. Nvidianın yeni çıkan seri gpu performansları ve fiyatlarını da bir bakıma Ati ye borçlu olacaklar. Rekabet budur işte. Rekabet olmadan müşteri kazanamaz. Nerede bir üründe Tekel varsa orada tüketici zarar almakte ve mağdur duruma düşmektedir.(TTNET'in eşiti olanbir rakip olamamsından doalyı halen kullanılan internet hızları dünyada tek uygulanan kotalı kısıtlamalar ve karşılığında alınan fiyatlar, telefonlara ödenen aylık 11-14 liralık boşa ödenen hat paraları gibi.)
Saygılarımla.
salal bakalım amd sallayabildiğin kadar . rakip olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işin sonunu Allah hayır etsin.