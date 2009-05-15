XFX'in 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 Black Edition modeli göründü

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AMD'nin hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modeliyle dünyanın 1GHz'de çalışan hava soğutmalı ilk ekran kartını duyurduğunu ve ffirma partnerlerinin bu açıklama doğrultusunda 1GHz'de çalışan fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini arka arkaya pazara sunacaklarını belirtmiştik. Sapphire ve PowerColor'dan sonra bu konuda somut adım atan bir diğer isimse, geçen seneye kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak yeni yıl ile birlikte Radeon HD 4000 serisini de gündemine alan XFX oldu.

Yüksek performans odaklı ekran kartlarını Black Edition serisi dahilinde lanse eden XFX bu geleneği bozmad ve GPU hızıyla dikkat çeken hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modelini de yine Black Edition çatısı altında hazırladı. Sapphire ve PowerColor'dan farklı olarak AMD'nin referans soğutucusu ile yola devam etmeye karar veren XFX, bu açıdan rakiplerine kıyasla maliyet avantajına da sahip olabilir. Çünkü bilindiği üzere AMD saflarında henüz yeni bir firma olan XFX'in pazar payını hızlı bir şekilde arttırmak istiyor.

AMD'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı aynı zamanda Crossfire X ve DirectX 10.1 gibi teknolojilere de destek veriyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunması beklenen XFX Radeon HD4890 Black Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.