Tam Boyutta Gör Geçen yılın sonuna doğru Xiaomi, farklı bir yonga setine sahip neredeyse aynı akıllı telefon olan 11 Lite 5G NE'yi piyasaya sürerek Mi 11 Lite 5G'yi yenilemişti. Görünüşe göre 2022 Lite serisi için de bir NE modeli olacak. Ancak bu model daha fazla farklılıkla gelebilir.

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Yeni bir rapora göre Xiaomi 12 Lite 5G NE'nin küresel pazarlarda lansmanı yakında gerçekleşebilir. Çinli akıllı telefon üreticisi tarafından henüz telefonun detayları resmi olarak açıklanmazken, yakında piyasaya sürülmesi tahmin edilen cihaz, 2209129SC model numarasıyla IMEI veri tabanında görüldü.

Xiaomi 12 Lite 5G NE, Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir

Xiaomi 12 Lite 5G NE, rapora göre geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir. Xiaomi Civi 2, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC tarafından desteklenmekteydi.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 12 Lite 5G NE daha önce FCC, IMDA ve EEC dahil olmak üzere birden fazla sertifika sitesinde ortaya çıkmıştı. FCC listesi sayesinde ise telefonun 6 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB şeklinde olmak üzere üç farklı depolama yapılandırmasıyla gelebileceği ortaya çıkmıştı.

Çinli şirket henüz Xiaomi 12 Lite 5G NE'nin piyasaya sürülmesiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yakın bir zamanda cihazın resmileşmesi bekleniyor.

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Xiaomi 12 Lite 5G NE, IMEI veri tabanında ortaya çıktı