Xiaomi 12 Lite 5G NE, IMEI veri tabanında ortaya çıktı

Yeni bir rapora göre Xiaomi 12 Lite 5G NE'nin küresel pazarlarda lansmanı yakında gerçekleşebilir. Çinli akıllı telefon üreticisi tarafından henüz telefonun detayları resmi olarak açıklanmazken, yakında piyasaya sürülmesi tahmin edilen cihaz, 2209129SC model numarasıyla IMEI veri tabanında görüldü.
Xiaomi 12 Lite 5G NE, Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir
Xiaomi 12 Lite 5G NE, rapora göre geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir. Xiaomi Civi 2, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC tarafından desteklenmekteydi.
Çinli şirket henüz Xiaomi 12 Lite 5G NE'nin piyasaya sürülmesiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yakın bir zamanda cihazın resmileşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.