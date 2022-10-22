Samsung Galaxy A54'ün batarya bilgileri sızdırıldı

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Galax A54, selefine kıyasla biraz daha büyük bir pil kapasitesine sahip olacak. Samsung Galaxy A53, 4860 mAh pil kapasitesine sahipti. Yeni çıkan sızıntıya göreyse Galaxy A54, 5100 mAh pil kapasitesine sahip olabilir.
İşte Samsung Galaxy A54'ün beklenen teknik özellikleri:
50MP arka ana kameraya sahip olması beklenen Samsung Galaxy A54, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.5 inç Super AMOLED ekrana ve 32 MP ön kameraya sahip olabilir. Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkması beklenen cihaz, su ve toza karşı IP67 korumasına sahip olabilir.
Son olarak 2023 yılının Mart ayında gerçekleşmesi beklenen Galaxy Awesome Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A54'ün Exynos 1380 işlemcisine sahip olabileceği söylenmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.