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    Samsung Galaxy A54'ün batarya bilgileri sızdırıldı

    Geçtiğimiz aylarda kamera detayları sızdırılan Galaxy A54'ün yakın bir zamanda batarya özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan yeni sızıntıya göreyse cihaz 5100 mAh pil kapasitesine sahip olabilir.
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    Samsung Galaxy A54'ün batarya bilgileri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy A53'ün halefi Galaxy A54 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda muhtemel tasarımı ve kamera özellikleri sızdırılan Galaxy A54'ün yakın bir zamanda ise batarya bilgileri sızdırıldı.

    Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Galax A54, selefine kıyasla biraz daha büyük bir pil kapasitesine sahip olacak. Samsung Galaxy A53, 4860 mAh pil kapasitesine sahipti. Yeni çıkan sızıntıya göreyse Galaxy A54, 5100 mAh pil kapasitesine sahip olabilir.

    İşte Samsung Galaxy A54'ün beklenen teknik özellikleri:

    50MP arka ana kameraya sahip olması beklenen Samsung Galaxy A54, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.5 inç Super AMOLED ekrana ve 32 MP ön kameraya sahip olabilir. Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkması beklenen cihaz, su ve toza karşı IP67 korumasına sahip olabilir. 

     

    Son olarak 2023 yılının Mart ayında gerçekleşmesi beklenen Galaxy Awesome Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A54'ün Exynos 1380 işlemcisine sahip olabileceği söylenmekte. 

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 9 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 3 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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