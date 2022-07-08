Xiaomi 12 Lite akıllı telefonun "global" çıkış tarihi sızdırıldı



Beklenen cihazların teknik özellikleri ve çıkış tarihlerine ilişkin bilgiler sızdıran isimlerden Paras Guglani, Xiaomi 12 serisinin Lite modelinin global çıkış tarihine ilişkin tweet paylaştı.

Xiaomi 12 Lite çıkış tarihi sızdırıldı

Resmi duyurudan önce gelen bilgi, Xiaomi 12 Lite ve Mi Band 7’nin 13 Temmuz'da çıkış yapacağı yönünde. Ancak Çinli teknoloji devinin en yeni akıllı bilekliği şu anda ülkemizde Xiaomi’nin kendi mağazası ve e-ticaret siteleri üzerinde Xiaomi Türkiye garantili olarak satışta.

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Xiaomi 12 Lite özellikleri

Xiaomi 12 Lite, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.55 inç OLED ekrana sahip. Snapdragon 778G işlemciden güç alan telefona 4300 mAh batarya güç sağlıyor. Pil, 67w hızlı şarjı destekliyor. 8 GB RAM 128GB dahili depolama olmak üzere tek seçenekle gelen modelin arkasında 108 megapiksel üçlü kamera kurulumu, önünde 32 megapiksel selfie kamera bizleri karşılıyor.

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Xiaomi 12 Lite çıkış tarihi sızdırıldı