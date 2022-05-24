Xiaomi Mi Band 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi’nin giyilebilir cihaz pazarındaki en önemli silahı sayılan Mi Band serisi bugüne kadar 140 milyon satış yaparak önemli bir başarıya imza attı. Xiaomi Mi Band 7 yine uygun fiyat etiketi ve uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

Xiaomi Mi Band 7 özellikleri

Mi Band 7 akıllı bileklik 1.62 inçlik AMOLED ekran ile yüzde 25 büyümüş. Piksel yoğunluğu ise 326PPI seviyesinde kalmış. 100 farklı ve yeni ekran teması eklenirken ara yüz biraz daha elden geçirilmiş. Bu kez Her Zaman Açık ekran mevcut.

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Nabız, uyku takibi, kandaki oksijen, nefes alma skoru, stres takibi gibi yaşam destekleri olan modelde kandaki oksijen oranı belirli bir seviye altına indiğinde uyarı veriliyor. Elbette bilekliğin sürekli kullanıcısının değerlerini ölçüyor olması gerekli. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bileklikte GPS de yer almıyor. Böylece kullanım süresi 14 güne kadar uzuyor. Batarya biraz daha büyümüş ancak ekran başta olmak üzere enerji tüketimi de artmış.

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Mi Band 7 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi Band 7 modeli standart 37$, NFC entegre 44$ fiyatla satılacak. Önceki modele göre fiyatlar yüzde 5-10 arasında artış göstermiş. Henüz global çıkış hakkında bilgi verilmedi.

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