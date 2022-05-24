Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mi Band 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 7'yi duyurdu. Daha büyük ve her zaman açık ekran desteğiyle gelen Xiaomi Mi Band 7 özellikleri ve fiyatıyla haberimizde.   
    7

    Xiaomi Mi Band 7
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin giyilebilir cihaz pazarındaki en önemli silahı sayılan Mi Band serisi bugüne kadar 140 milyon satış yaparak önemli bir başarıya imza attı. Xiaomi Mi Band 7 yine uygun fiyat etiketi ve uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

    Xiaomi Mi Band 7 özellikleri

    Mi Band 7 akıllı bileklik 1.62 inçlik AMOLED ekran ile yüzde 25 büyümüş. Piksel yoğunluğu ise 326PPI seviyesinde kalmış. 100 farklı ve yeni ekran teması eklenirken ara yüz biraz daha elden geçirilmiş. Bu kez Her Zaman Açık ekran mevcut. 

    Nabız, uyku takibi, kandaki oksijen, nefes alma skoru, stres takibi gibi yaşam destekleri olan modelde kandaki oksijen oranı belirli bir seviye altına indiğinde uyarı veriliyor. Elbette bilekliğin sürekli kullanıcısının değerlerini ölçüyor olması gerekli. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bileklikte GPS de yer almıyor. Böylece kullanım süresi 14 güne kadar uzuyor. Batarya biraz daha büyümüş ancak ekran başta olmak üzere enerji tüketimi de artmış.

    Xiaomi Mi Band 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Mi Band 7 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Mi Band 7 modeli standart 37$, NFC entegre 44$ fiyatla satılacak. Önceki modele göre fiyatlar yüzde 5-10 arasında artış göstermiş. Henüz global çıkış hakkında bilgi verilmedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 1 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    RichesMen +183 cocainbar +140 deniz006 +137 E1nsZweiPolizei +134 cagatayf +82 yolcum +76 Akasha_Ether +70 maximus01982 +68 Bloodin +57 4S14N_HUNT3R +55
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 2 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7788 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Mi Band 7 ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili108,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız