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    Xiaomi Mi Band 7, Türkiye'de satışa çıktı

    Xiaomi Mi Band 7 yavaş yavaş raflardaki yerini almaya başladı. Bazı e-ticaret sitelerinde satışa sunulan Mi Band 7'nin fiyatı 879 TL'den başlıyor. Mi Band 7 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Mi Band 7 fiyatı ve özellikleri
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    Xiaomi’nin ülkemizde büyük bi kitleye ulaşan Mi Band akıllı bileklik serisinin son üyesi Xiaomi Mi Band 7, Türkiye’ye geldi. Bazı alışveriş sitelerinde Xiaomi Türkiye garantili olarak Mi Band 7 satışı başladı.

    Mi Band 7 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Mi Band 7, 879 TL fiyatı ile Hepsiburada, n11, Trendyol, PttAVM ve İnceHesap’ta Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa sunuldu. Xiaomi’nin kendi mağazalarında ise henüz satışa sunulmadı.

    Mi Band 7 fiyatı ve özellikleri
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    Xiaomi Mi Band 7’nin Mi Band 6’dan farkları neler?

    Mi Band 6’daki 1,56 inç büyüklüğündeki ekran yerine Mi Band 7’de 1,62 inç büyüklüğünde ve Always On Display özelliğine sahip AMOLED ekran kullanılmaya başlandı. Büyüyen ekranla birlikte 100’den fazla yeni saat arayüzü eklendi. Maksimum parlaklık seviyesi 450 nitten 500 nite yükseldi.

    Mi Band 6, 30 farklı spor moduna sahipti. Mi Band 7 ise 120 farklı spor moduna sahip. VO2 Max takibi eklendi. Batarya kapasitesi arttı. Bu sayede normal kullanımda 1 gün, yoğun kullanımda ise 4 gün daha fazla kullanım süresi sunuyor.

    Mi Band 7 fiyatı ve özellikleri
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    Mi Band 7 özellikleri

    • Ekran: 1,62 inç AMOLED
    • Çözünürlük: 192x490 px, 326 PPI
    • Suya Dayanıklılık: 5ATM
    • Bluetooth 5.2
    • Kandaki oksijen doygunluğu takibi, kalp atış hızı takibi, uyku takibi, basınç takibi, kadın sağlığı takibi, nefes egzersizi
    • Spor modu: 120 adet
    • Batarya: 180 mAh
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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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